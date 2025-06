Corrupción y drogas en la PNP: 150 policías son investicados por vínculos con el narcotráfico - PNP

La Fiscalía de la Nación ha vuelto a enfocar su atención en la Policía Nacional del Perú (PNP) tras confirmarse que al menos 150 agentes —entre oficiales, suboficiales y miembros de la dirección antidrogas— están siendo investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Un dato que aumenta la preocupación: muchos de los señalados no solo no están detenidos, sino que siguen desempeñando funciones en distintas áreas de la institución.

Pedro Yaranga, especialista en seguridad y narcotráfico, sostuvo en una entrevista con el noticiero 24 Horas que buena parte de los investigados procede del equipo antidrogas, en particular del denominado Grupo Escorpión, uno de los tres principales órganos de inteligencia (junto a Orión y La Divina) dentro de la policía antidrogas. Según Yaranga, esta unidad concentra el mayor número de casos de presunta infiltración y corrupción. Al respecto, el experto remarcó que debido a apelaciones y a la lentitud de los procesos judiciales, los agentes investigados no permanecen bajo prisión preventiva y continúan activos, aunque ya no en sus antiguos cargos de inteligencia antidrogas.

La inquietud en torno a la Policía Nacional se incrementa por las sospechas de que los investigados habrían facilitado el traslado de drogas y, en otros casos, proporcionado datos clave a organizaciones criminales de alcance internacional. Una de las bandas identificadas es el Comando Vermelho, la poderosa facción del crimen originaria de Brasil, que ha expandido sus tentáculos a varias zonas del Perú.

Policías son investigados por vículos con el narcotráfico - Andina

Comando Vermelho en la PNP

El Grupo Escorpión, con presencia en regiones como Ucayali y Loreto, habría sido clave para que el Comando Vermelho pudiera succionar información e incluso protección dentro del aparato policial. Yaranga advirtió que, en los próximos años, el enfrentamiento con organizaciones como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC), desplazará la atención que hasta ahora se ha centrado en el grupo venezolano Tren de Aragua.

En medio de este contexto, la figura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, ha cobrado notoriedad. Catalogado como uno de los delincuentes más buscados del país, por su captura se ofrece una recompensa de hasta un millón de soles. Su penetración en redes policiales reflejaría el alarmante nivel de corrupción dentro de la institución.

Yaranga subrayó que estas organizaciones criminales operan bajo estructuras horizontales, lo que dificulta rastrear responsabilidades y ubicar jefes concretos. La coordinación parece estar atomizada, protegiendo a cada célula y dificultando la acción policial y fiscal.

Operativos en Loreto, Tumbes, Piura, Moquegua, Cusco, Puno y La Libertad, así como en zonas de Brasil y Ecuador - Mininter

Altos mandos de la PNP bajo sospecha y operativos frustrados

El especialista también puso sobre la mesa sospechas acerca de la posible complicidad de altos mandos policiales, quienes, según testimonios recogidos por Yaranga, estarían al tanto de las actividades ilícitas en sus unidades. Incluso se habría detectado el pago de “cupos” a superiores a cambio de protección y complicidad, lo que evidenciaría que el problema de la infiltración criminal no termina en la base operativa, sino que podría alcanzar los niveles de mando más elevados.

Una investigación del diario El Comercio reveló que algunos policías bajo indagación brindaban información estratégica a narcotraficantes para frustrar operativos y permitir el paso de cargamentos de droga o la evasión de controles en lugares clave como el aeropuerto Jorge Chávez o en las fronteras nacionales.

De acuerdo a esta publicación, desde 2019 existen al menos 72 investigaciones abiertas por estos hechos, la mayoría de ellas ligadas a zonas de alta producción y movimiento de drogas. El corredor Ayacucho y la frontera con Ecuador figuran entre los puntos más delicados.

Hoy, la Fiscalía continúa la investigación sobre al menos 150 agentes, mientras la preocupación sobre la eficacia y confiabilidad de la Policía Nacional se profundiza en el Perú