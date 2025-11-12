Perú

Mávila Huertas se reconcilia con Roberto Reátegui, su exesposo: así fue su historia de amor, ruptura y reencuentro

La conductora de ATV volvió a apostar por el amor con quien fue su pareja durante once años. “Lo que se ve no se pregunta”, dijo

Mávila Huertas confirma que volvió con su exesposo Roberto Reátegui: “Estoy muy contenta y creo que él también”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El amor, dicen, siempre encuentra el camino de regreso, incluso cuando el tiempo y la distancia parecen haber cerrado el círculo. Y así parece haber ocurrido con la periodista de ATV Mávila Huertas, quien hoy vuelve a sonreír al lado de su exesposo, Roberto Reátegui, con quien vivió una historia que tuvo de todo: un inicio inesperado, una separación dolorosa y ahora, un reencuentro que ha despertado la curiosidad y ternura de muchos.

Todo comenzó hace más de veinte años, cuando la comunicaadora y Roberto coincidieron en el trabajo. Ella era una joven periodista con una carrera en ascenso y él, un productor reconocido del medio televisivo. Según se recordó en el programa Magaly TV La Firme, la relación nació en el año 2002, en medio de un entorno profesional intenso y competitivo.

Sin embargo, lo que parecía solo una conexión laboral pronto se transformó en un vínculo sentimental. En aquel entonces, el también periodista atravesaba un proceso de separación con Mónica Delta, una de las periodistas más influyentes del país. Ese contexto hizo que el inicio de la relación con Mávila fuera bastante comentado, generando titulares y polémica. A pesar de ello, ambos decidieron apostar por su historia, enfrentando las críticas y demostrando que el amor podía más que los rumores.

La vez que Mávila Huertas y Roberto Reátegui tuvieron un accidente

Su historia tuvo momentos de película. En una entrevista que Mávila Huertas brindó años después, recordó que uno de los episodios más significativos de su relación fue un accidente automovilístico que casi les cuesta la vida.

Tuvimos un accidente yendo al sur y terminamos de cabeza con el cinturón puesto. En la ambulancia le dije: ‘Esto es una señal. ¿Te quieres casar conmigo, Roberto?’”, relató entre risas. La respuesta de él fue una mezcla de humor y sorpresa: “No hables cojudeces”. Sin embargo, poco tiempo después, el matrimonio se concretó.

Se casaron y se divociaron en el 2013

En 2009, tras varios años de relación, Mávila Huertas y Roberto Reátegui se casaron, formalizando una unión que duró hasta 2013. Durante ese tiempo compartieron proyectos, viajes y una vida de pareja que, según la periodista, estuvo marcada por el cariño, el respeto y una profunda complicidad. Pero como suele ocurrir, las diferencias y los caminos personales tomaron rumbos distintos. El divorcio llegó sin escándalos, pero con una carga emocional importante.

Era una persona que yo quería muchísimo, quizá la que más quería, y no le iba a hacer daño ni a él ni a sus hijos”, confesó en una entrevista con Magaly Medina en 2024, dejando entrever que el cariño por su exesposo nunca se apagó del todo.

Desde entonces, Mávila se mantuvo enfocada en su carrera periodística y en sus proyectos personales. Su vida amorosa, en cambio, se mantuvo en bajo perfil. Incluso, en tono divertido, llegó a decir que estaba “haciendo casting para encontrar pareja”. Nadie imaginó que el amor de su vida volvería a cruzarse en su camino más de una década después.

Retoman su relación

Los rumores del reencuentro comenzaron a circular en redes sociales, cuando los seguidores notaron que Roberto Reátegui había regresado a las fotos y publicaciones de Mávila Huertas. Likes, comentarios y apariciones juntos en restaurantes despertaron las sospechas. Un viaje compartido y una tarjeta de San Valentín con la letra “R” terminaron por avivar las versiones de que algo estaba ocurriendo entre ambos.

Finalmente, fue la propia Mávila Huertas quien confirmó la noticia ante las cámaras de Magaly Medina. Con una sonrisa cómplice, la periodista no necesitó decir mucho. “Juan Gabriel dijo alguna vez que lo que se ve no se pregunta”, respondió entre risas cuando se le consultó si había retomado su relación con Roberto. Luego, con honestidad y ternura, añadió: “Sí, sí, estoy muy contenta, y creo que él también”.

