Mávila Huertas confirma reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también”

Mávila Huertas confirma que volvió con su exesposo Roberto Reátegui: “Estoy muy contenta y creo que él también”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El amor parece haberle dado una segunda oportunidad a Mávila Huertas. La reconocida periodista y conductora de televisión, quien siempre ha mantenido un perfil reservado sobre su vida personal, sorprendió al confirmar ante las cámaras de “Magaly TV, La Firme” que ha retomado su relación con su exesposo, el periodista Roberto Reátegui, tras más de una década separados.

Todo comenzó con las sospechas que el equipo de Magaly Medina detectó en las redes sociales de ambos. Los “likes” constantes, las salidas a restaurantes, los viajes compartidos y las fotografías coincidentes despertaron la curiosidad del programa de espectáculos.

“Ustedes ya saben lo que significa darle like a las fotos de otra persona”, dijo con picardía Magaly Medina, anticipando que algo estaba pasando entre los dos comunicadores.

El regreso del amor: Mávila Huertas vuelve con Roberto Reátegui, su exmarido y compañero de profesión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Se lucen juntos

Las pruebas no tardaron en llegar. Una imagen de una cena entre Mávila y Reátegui del pasado 20 de julio en un restaurante de San Isidro confirmaba que ambos habían vuelto a verse. Una relación que muchos creían enterrada desde su divorcio en 2013, tras cuatro años de matrimonio y más de una década de vínculo sentimental.

Su matrimonio duró hasta el 2013, cuando decidieron separarse. Sin embargo, con el paso del tiempo mantuvieron una relación cordial y llena de respeto. En una entrevista de 2024 con Magaly Medina, Huertas habló con sinceridad sobre su exesposo: “Tenía una relación con él, una de las personas que más quiero, quizás la que más quiero, y no le iba a hacer daño ni a él ni a sus hijos”, decía en una entrevista para Magaly Medina.

Esa confesión, ahora, parece haber sido un presagio. En los últimos meses, ambos fueron vistos nuevamente juntos en distintos lugares: desde una cena en Miraflores hasta un paseo por el Monasterio de Santa Catalina en Arequipa. A esto se suma un detalle romántico que no pasó desapercibido: el 14 de febrero, Mávila recibió rosas por San Valentín, y en la tarjeta destacaba una misteriosa letra R, que muchos interpretaron como una clara referencia a Roberto.

El regreso del amor: Mávila Huertas vuelve con Roberto Reátegui, su exmarido y compañero de profesión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Mávila huertas confirma su relación

Finalmente, el programa logró confirmar la noticia directamente con la protagonista. Al ser abordada por un reportero de Magaly TV, Mávila Huertas no solo no negó la reconciliación, sino que la confirmó con una sonrisa.

“¿Han vuelto a intentarlo?”, le preguntaron. Ella respondió entre risas: “Juan Gabriel dijo alguna vez que lo que se ve no se pregunta. Creo que respondo sí. Sí, sí”.

El regreso del amor: Mávila Huertas vuelve con Roberto Reátegui, su exmarido y compañero de profesión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Acto seguido, la periodista agradeció las felicitaciones y añadió emocionada: “Estoy muy contenta y creo que él también”. Magaly Medina, al comentar las imágenes, destacó lo feliz y radiante que luce la conductora: “Se le nota otra energía. Está más guapa, sonriente, con otra luz. Esa es la Mávila que se nota enamorada”. La conductora incluso reflexionó sobre cómo la vida a veces da segundas oportunidades y evocó la idea del “hilo rojo”, esa conexión invisible que une a dos personas destinadas a reencontrarse.

“Dicen que todos tenemos un hilo rojo que nos conecta con alguien, sin importar el tiempo ni la distancia. Parece que eso le pasó a Mávila y a Roberto”, comentó Magaly, deseándoles felicidad y resaltando la madurez con la que ambos enfrentan esta nueva etapa.

El regreso del amor: Mávila Huertas vuelve con Roberto Reátegui, su exmarido y compañero de profesión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme