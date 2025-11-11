Reniec realiza 18 mil verificaciones domiciliarias previo a las Elecciones 2026: así se identifica a cada verificador

Reniec realiza 18 mil verificaciones domiciliarias previo a las Elecciones 2026. (Video: ATV)

Más de 18 mil verificaciones domiciliarias se están efectuando en Lima, Callao y diversas regiones del país, en el marco de un operativo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) destinado a garantizar la transparencia de las próximas Elecciones Generales 2026.

Este despliegue moviliza a 107 verificadores y verificadoras cuyo objetivo es asegurar que los domicilios declarados por los ciudadanos sean auténticos y se actualice su información, condición clave para depurar el padrón electoral y evitar prácticas fraudulentas, según detalló Reniec.

La intervención se concentra inicialmente en los distritos de Jesús María, Lince y La Punta, elegidos por registrar tasas de variación domiciliaria superiores al promedio. Según datos registrados en Reniec, 14,11% en Jesús María, 17,64% en Lince y 9,76% en La Punta.

Reniec realiza 18 mil verificaciones domiciliarias previo a las Elecciones 2026. (Foto: RENIEC)

El operativo también abarca regiones como La Libertad, Arequipa, Piura y Loreto, donde se proyecta visitar más de 5.040 domicilios. Estas zonas han sido seleccionadas tanto por la detección de concentraciones poco habituales de habitantes en una misma dirección, como por la existencia de alertas y denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades, explicó Milagros Suito, vocera de Reniec, en conversación con ATV.

La verificación domiciliaria sigue un protocolo estricto. El personal de Reniec, formado por 107 verificadores y verificadoras, recorre domicilios identificados previamente sin ingresar a las viviendas. “El objetivo principal que tiene Reniec es que todos los ciudadanos y ciudadanas cuenten con sus datos actualizados”, señaló Suito a ATV.

¿Cómo identificar a los verificadores de Reniec?

Cada verificador porta un chaleco institucional y una credencial firmada por una autoridad de Reniec, lo que permite evita suplantaciones o actos delictivos.

En cada domicilio, el verificador solicita la información necesaria, llena un acta de verificación que debe estar correctamente membretada y, si detecta que el ciudadano no reside en la dirección declarada o que la dirección no existe, presenta una observación remitida al área correspondiente del registro.

Reniec realiza 18 mil verificaciones domiciliarias previo a las Elecciones 2026. (Foto: RENIEC)

La campaña en los distritos de Lima y Callao se extiende hasta el miércoles de la semana, mientras que en las regiones el operativo culmina en el mismo periodo, según precisó Suito a ATV.

Este proceso se realiza en la semana previa a la entrega del padrón preliminar, que Reniec presentará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 13 de noviembre. Luego, el jurado podrá formular observaciones antes de aprobar el padrón definitivo el 13 de diciembre.

El cierre del padrón electoral ocurrió el 14 de octubre, por lo que solo los cambios de domicilio realizados hasta esa fecha se reflejarán en el registro de votantes para los comicios del 12 de abril de 2026.

Esta verificación responde a la necesidad de mantener actualizado el padrón y constituye una medida preventiva frente al golondrinaje, que consiste en el traslado irregular de electores con fines electorales. Reniec advierte que declarar un domicilio falso en el Documento Nacional de Identidad (DNI) es un delito contra la fe pública y, si se realiza con fines electorales, un delito contra la voluntad popular, sancionado con pena privativa de la libertad y la obligación de actualizar la información.