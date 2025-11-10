Perú

Tomás Gálvez defiende cese de fiscales: las acusa de desconocer su función y hacer “cosas indebidas” en su contra

Fiscal de la Nación interino insistió que la salida de las abogadas Alejandra Cárdenas y Carolina Delgado se debe a falta de confianza; mientras que las afectadas advierten inconsistencias en la resolución de su cese

Guardar
Fiscal de la Nación interino se pronunció sobre la salida de Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. | RPP

Las recientes destituciones de las fiscales suprema provisional Carolina Delgado y fiscal adjunta suprema provisional Alejandra Cárdenas de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos generaron cuestionamientos por la coincidencia entre su remoción y el avance de investigaciones que involucraban a altos funcionarios, incluido el fiscal supremo Tomás Gálvez y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En diálogo con RPP, Gálvez defendió su decisión de retirar a ambas fiscales. Sostuvo que la salida respondió a “ignorancia o desconocimiento de la función” por parte de las involucradas, calificando la medida como un acto de gestión: “En la resolución se señala con toda claridad cuáles son las razones por las que se las ha dejado sin efecto. Primero, porque han mostrado una total ignorancia o desconocimiento de la función. Este es un caso de gestión, no es un proceso penal para que se hable de conflicto de intereses”.

Agregó que la permanencia en cargos provisionales depende de la confianza, y sostuvo que tanto Delgado como Cárdenas la perdieron por supuestamente haber incurrido en hechos “indebidos”, que calificó de ilegales e inconstitucionales, aunque evitó precisar públicamente las acciones específicas.

“Han demostrado mala fe, estaban participando en cosas indebidas, especialmente en mi contra. Si hacen cosas ilegales, demuestran desconocimiento de la función, y encima es en mi contra, obviamente van a perder la confianza”, recalcó.

Fiscal de la Nación interino
Fiscal de la Nación interino minimizó cuestionamientos por remoción de fiscales. | Ministerio Público

Al ser consultado por las presuntas irregularidades cometidas por las fiscales, argumentó sin profundizar en detalles que una fiscal provincial no posee competencia para investigar a un fiscal supremo, y señaló que Delgado debió negar información solicitada por la fiscal provincial, en lugar de proporcionarla, pues “solo el fiscal de la Nación, el Congreso o la Junta Nacional de Justicia pueden investigar a un fiscal supremo”.

Fiscales lo contradicen

Las afectadas calificaron su remoción de injustificada y advirtieron que la decisión puede estar vinculada al avance de diligencias sensibles. Cárdenas manifestó que las causas esgrimidas para su salida “no son válidas ni legales” y recalcó la coincidencia temporal entre el impulso de la acusación contra Benavides y su remoción.

“Pedí a la Corte Suprema que señalen fecha para esa audiencia. Llevaba más de 8 o 9 meses de retraso. Pido celeridad y a los pocos días sale mi cese”, advirtió en Punto Final.

Por su parte, Delgado consideró que la decisión daña su trayectoria y sostuvo que trasladar información de un caso a otra instancia fue solo un trámite administrativo sin efecto jurídico. Su opinión tiene respaldo de juristas como el exprocurador José Ugaz, quien calificó el argumento de la resolución como insuficiente para justificar la destitución.

De izquierda a derecha: Exfiscal
De izquierda a derecha: Exfiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado; fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez; y exfiscal adjunta suprema provisional Alejandra Cárdenas.

Tras la salida de Delgado, la abogada Lourdes Bernardita Téllez fue designada en su lugar, y Cárdenas pasó a la Fiscalía de Arequipa, mientras que Delgado fue reubicada en Sullana. El proceder de Gálvez mantiene abierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la idoneidad de los procesos de remoción interna de fiscales en casos que involucran a autoridades de alto nivel.

Temas Relacionados

Tomás GálvezFiscalíaMinisterio Públicoperu-politica

Más Noticias

Josimar estalla contra su ‘prima’ y amenaza con denunciarla: “Te voy a ver presa, con mi familia nadie se mete”

El salsero negó rotundamente haber tenido vínculos con Verónica González, la mujer que asegura tener un acuerdo económico con él. Josimar dijo que solo la vio “cuatro horas” y advirtió que tomará medidas legales

Josimar estalla contra su ‘prima’

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

El presidente del Congreso afirmó que, tras recibir un informe de la Procuraduría que sugiere no activar el reemplazo por accesitario, la mesa directiva evaluará las opiniones legales antes de emitir una recomendación al pleno

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla

La Sarawja de Moquegua busca reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial por su valor musical y ritual aimara

El ciclo 2025 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura incluye la candidatura peruana de la Sarawja, una práctica musical y coreográfica aimara de los distritos de Cuchumbaya, San Cristóbal y Carumas, en Moquegua

La Sarawja de Moquegua busca

Gestión de Rafael López Aliaga compró raciones importadas de enchiladas y tacos a alto costo para damnificados de Lima

El Gobierno Regional Metropolitano de Lima compró 40,000 raciones importadas a sobrecosto y con menús poco comunes. La adquisición se realizó sin licitación y presenta irregularidades en el etiquetado, según La República

Gestión de Rafael López Aliaga

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anuncia su candidatura a diputada por Avanza País: “Me siento lista”

La influencer, con estudios en Psicología, anunció su postulación a diputada por Avanza País, partido que postula al presentador Phillip Butters como candidato presidencial

Karen Paniagua, tiktoker y modelo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Karen Paniagua, tiktoker y modelo

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anuncia su candidatura a diputada por Avanza País: “Me siento lista”

Delia Espinoza vuelve como fiscal de la Nación: PJ advierte incumplimiento por parte de la JNJ y le ordena reponer a fiscal

Tomás Gálvez posterga decisión sobre equipos especiales y se contradice ante críticas: “Yo no hablé de eliminar, sino de evaluar la permanencia”

José Jerí explica retraso en su balance de estado de emergencia: “De la noche a la mañana, las cosas no cambian”

Dina Boluarte reaparece y reconoce creación de cuenta mancomunada: “Mi labor fue esa, yo no buscaba aportantes”

ENTRETENIMIENTO

Josimar estalla contra su ‘prima’

Josimar estalla contra su ‘prima’ y amenaza con denunciarla: “Te voy a ver presa, con mi familia nadie se mete”

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anuncia su candidatura a diputada por Avanza País: “Me siento lista”

Alejandra Baigorria aclara contratación de la hija de Christian Domínguez: “Soy marketera, vi una oportunidad y la tomé”

César Vega vuelve a pedir disculpas a Suheyn Cipriani y desata debate en redes sociales: “no me pesa pedir perdón”

Pamela López confiesa que aún no supera el daño causado por Pamela Franco: “Marcó mucho en mi vida”

DEPORTES

Luis Ramos rompió su silencio

Luis Ramos rompió su silencio por críticas ante su ausencia en la selección peruana: “Me costó mucho llegar y ganarme un lugar”

Entradas Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: precios y cómo comprar entradas para juego adelantado en Liga Peruana de Vóley 2025/26

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Jorge Fossati por su continuidad en Universitario: “Debería estar agradecido después del fracaso en la selección”

DT de Rusia augura un partido complicado contra Perú por amistoso en San Petersburgo: “Será duro, no tenemos ninguna ventaja”

Alianza Atlético cerró una temporada inolvidable en Liga 1 2025 clasificándose a la Copa Sudamericana 2026