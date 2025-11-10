Perú

Tomás Gálvez posterga decisión sobre equipos especiales y se contradice ante críticas: “Yo no hablé de eliminar, sino de evaluar la permanencia”

El fiscal de la Nación interino mencionó que decisión final se realizará con base en informes y resultados. “Lo vamos a ver en la próxima junta”, mencionó sin detallar el día

Guardar
Fiscal de la Nación interino se pronunció sobre permanencia de los equipos fiscales. | RPP

La posible desactivación del Equipo Especial Lava Jato y de otros equipos del Ministerio Público de Perú quedó en suspenso, después de que la Junta de Fiscales Supremos aplazara la votación programada para definir su continuidad. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, aclaró que, hasta disponer de la documentación completa sobre el desempeño y los gastos de estos grupos de trabajo, no se tomará ninguna resolución definitiva.

En diálogo con RPP, el también fiscal supremo mencionó que la reunión en la que se iba a decidir el futuro de estos equipos se suspendió debido a la falta de informes que debió remitir la gerencia general de la institución y de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF) del Ministerio Público, así como el equipo técnico.

“Lamentablemente, no nos hicieron llegar toda la información. Tenemos el 70% - 75% de la información y queremos tener la información completa para tomar una decisión. Y por eso que no se vio ese tema esta semana y lo vamos a ver la próxima junta, que debe ser la próxima semana, y con base en la información completa que debemos tener, se va a tomar la decisión”, mencionó.

Visiblemente incómodo destacó que no mencionó que eliminaría los equipos especiales, sino que evaluaría su continuidad, pese a que en el fondo es lo mismo. “Nunca dije que se va a desactivar o que se va a eliminar. Lo que yo he dicho es que se está evaluando la permanencia de los equipos”, indicó.

Fiscal de la Nación interino
Fiscal de la Nación interino minimizó cuestionamientos por remoción de fiscales. | Ministerio Público

En relación con los cuestionamientos que apuntan a que la eventual desactivación de estos equipos promovería la impunidad, mencionó que “todo lo contrario”. Consultado sobre cuál sería el destino de concluir que no existen resultados óptimos, sostuvo que no le gustaría adelantar opinión y se limitó a decir que “la información tiene que llegarnos completa para ver si efectivamente se ha tenido o no y con base en ello tomar la decisión”.

Como se sabe, estos equipos tienen a su cargo investigaciones de coyuntura como el caso Lava Jato, que estudia los delitos de corrupción de funcionarios vinculados a empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht y OAS. La continuidad de tales grupos cobró especial notoriedad después de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anuló la acusación contra Keiko Fujimori por el denominado caso Cócteles y dispuso el archivo del proceso, circunstancia que influye en la evaluación sobre la eficacia de las pesquisas.

La expectativa sobre la determinación que adopte la Junta se mantiene alta, dado el impacto de los casos investigados y las implicancias que tendría alterar la composición o la existencia de los equipos especiales del Ministerio Público de Perú.

Cabe mencionar que su postura en contra de los equipos especiales no es nueva. Previo a la sesión en la que se agendó la evaluación, reiteró en diálogo con Perú 21 que “yo nunca estuve de acuerdo con el trabajo de los equipos especiales, ya que sirvieron en muchos casos para perseguir a personas, y en otros para encubrir”.

Temas Relacionados

Tomás Gálvezequipos especialesFiscalíaJosé Domingo PérezRafael VelaLava Jatoperu-politica

Más Noticias

José Jerí explica retraso en su balance de estado de emergencia: “De la noche a la mañana, las cosas no cambian”

El presidente interino anunció que pronto presentará un balance del estado de emergencia en Lima y Callao, y aclaró que los resultados se darán “siempre con prudencia y moderación”

José Jerí explica retraso en

Escándalo en PNP: Remueven a comisario por video íntimo con hermana de detenido, confirma jefe policial de La Libertad

El general Guillermo Llerena señaló que, de confirmarse la responsabilidad del mayor Randall Quispe, comisario de Chao, se presentará la denuncia correspondiente. El oficial fue removido al iniciarse la investigación

Escándalo en PNP: Remueven a

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Amazonía peruana: el pronóstico del

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Conoce el pronóstico del clima

César Vega vuelve a pedir disculpas a Suheyn Cipriani y desata debate en redes sociales: “no me pesa pedir perdón”

Durante una entrevista, el intérprete peruano reconoció sus fallas y aseguró que nunca dejará de cumplir con sus responsabilidades familiares, generando opiniones encontradas entre los fans y el público digital

César Vega vuelve a pedir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí explica retraso en

José Jerí explica retraso en su balance de estado de emergencia: “De la noche a la mañana, las cosas no cambian”

Dina Boluarte reaparece y reconoce creación de cuenta mancomunada: “Mi labor fue esa, yo no buscaba aportantes”

Ollanta Humala investigado por crímenes de lesa humanidad: Fiscalía formaliza pesquisa por asesinato y desaparición forzada en caso Madre Mía

Ministro de Justicia ordena medidas disciplinarias contra jefe del INPE, implicado en sobornos e incumplimiento de funciones

Dina Boluarte niega lavado de activos y asegura que no saldrá del país: “Estoy acá y seguiré acá”

ENTRETENIMIENTO

César Vega vuelve a pedir

César Vega vuelve a pedir disculpas a Suheyn Cipriani y desata debate en redes sociales: “no me pesa pedir perdón”

Pamela López confiesa que aún no supera el daño causado por Pamela Franco: “Marcó mucho en mi vida”

Qué serie ver esta noche en Netflix Perú

Susy Díaz revela que Christian Cueva le escribió por Instagram: “Ahí tengo su mensaje”

Susy Díaz pagó depa de Florcita y Néstor Villanueva en Miraflores por años: “Luego se mudaron a uno más grande”

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs Circolo

Entradas Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: precios y cómo comprar entradas para juego adelantado en Liga Peruana de Vóley 2025/26

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Jorge Fossati por su continuidad en Universitario: “Debería estar agradecido después del fracaso en la selección”

DT de Rusia augura un partido complicado contra Perú por amistoso en San Petersburgo: “Será duro, no tenemos ninguna ventaja”

Alianza Atlético cerró una temporada inolvidable en Liga 1 2025 clasificándose a la Copa Sudamericana 2026

Programación de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV