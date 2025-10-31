Perú

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

A pesar de su experiencia en investigaciones de alto perfil, el fiscal de la Nación interino manda a Alejandra Cárdenas a su plaza de origen en Arequipa

Guardar
Fiscal Alejandra Cárdenas dio a
Fiscal Alejandra Cárdenas dio a conocer el presunto plagio en la tesis de la exfiscal de la Nación. Foto: composición Infobae

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez removió a la abogada Alejandra Cárdenas del cargo de fiscal adjunta suprema provisional de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. La referida fiscal tenía a su cargo, entre otros, la investigación contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por los aparentes plagios en sus tesis de maestría y doctorado.

Cárdenas también fue la encargada de sustentar ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema la apelación con la que se buscó ampliar la suspensión de Benavides de 24 a 36 meses por presuntamente haber intervenido en el trabajo del Equipo Especial Cuellos Blancos.

Justamente, durante dicha audiencia, Cárdenas reveló que la tesis de doctorado de Patricia Benavides tenía 85% de plagio.

“La tesis que presentó (en el concurso público de la JNJ de 2022) y que generó su calificación (nombramiento) como fiscal suprema es una tesis con 85% de plagio. Por eso es que no aparecen. Vemos ahí como hay sustracción de los medios de pruebas”, dijo la fiscal.

Tesis de Patricia Benavides tiene 85% de plagio, según Fiscalía. Video: Justicia TV

Tomás Gálvez decidió que Alejandra Cárdenas regrese a su plaza de origen de fiscal provincial titular especializada contra la criminalidad organizada de Arequipa, a pesar de su experiencia en casos relacionados a altos funcionarios.

Antes de llegar a la Primera Fiscalía Suprema Especializada, Cárdenas estuvo en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada. Desde dicho despacho estuvo a cargo, por ejemplo, de la investigación contra Andrés Hurtado y la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta.

Gálvez no explica un motivo concreto para regresar a Alejandra Cárdenas a su distrito fiscal de origen. Únicamente menciona que, como fiscal de la Nación interino, puede reestructurar a su gusto las Fiscalías Supremas.

En realidad, Gálvez aprovecha que removió a la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado para también dar por concluida la designación de Cárdenas.

Tomás Gálvez descabeza la Fiscalía
Tomás Gálvez descabeza la Fiscalía Suprema a cargo del caso Cuellos Blancos.

Descabezan fiscalía suprema del caso Cuellos Blancos

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez destituyó a Elena Carolina Delgado de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, despacho responsable de las investigaciones a nivel supremo sobre el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, según la resolución 3343-2025-MP-FN publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida se produce tras la remisión de información solicitada por la fiscal provincial Julianna Chávez sobre investigaciones contra un fiscal supremo, acción que Gálvez calificó como un “desconocimiento de la función de un fiscal supremo”, lo que, a su juicio, descalifica a Delgado para continuar en el cargo.

En paralelo, Gálvez designó a Lourdes Bernardita Téllez Pérez como fiscal suprema provisional en reemplazo de Delgado. Téllez Pérez ha sido señalada por su presunta cercanía con el exfiscal condenado Pedro Chávarry, aunque ella ha rechazado públicamente esa vinculación.

De acuerdo con fuentes de Infobae, el fiscal supremo sobre quien se solicitó información era el propio Tomás Gálvez.

Esta semana, Gálvez también retiró los vehículos oficiales asignados a Delia Espinoza, pese a que la Policía Nacional del Perú recomendó mantener la medida para “salvaguardar su integridad física, debido a las decisiones tomadas cuando se desempeñaba en el cargo de Fiscal de la Nación, así como, la existencia del alto índice de criminalidad y la coyuntura actual que viene afrontando el país, alcanzando un impacto de riesgo alto”. Además, omitió la existencia de una medida cautelar del Noveno Juzgado Constitucional de Lima que ordena la reposición de Espinoza como fiscal de la Nación.

Temas Relacionados

Tomás GálvezPatricia BenavidesAlejandra CárdenasFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

Halloween y Día de la Canción Criolla: Lima ofrece festivales y recorridos sin costo para grandes y chicos

La capital peruana reúne talleres, concursos, ferias de comida y espectáculos únicos, en una jornada que promueve la cultura popular y la interacción familiar en espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad

Halloween y Día de la

Más de 200 mil citas disponibles para trámite de pasaporte: conoce los pasos para reservar tu turno

Las reservas pueden realizarse en 31 oficinas repartidas en 20 regiones y el Callao, lo que facilita a los usuarios elegir la sede más cercana o conveniente

Más de 200 mil citas

Adolescente de 15 años lleva una semana sin ser localizado en SJL: familia pide apoyo a la PNP

La familia enfrenta la angustia por la ausencia de un menor en Los Álamos, donde los esfuerzos por hallarlo se suman a la delicada situación de salud de otro de los hermanos

Adolescente de 15 años lleva

Padrón Electoral: ¿Se pueden modificar los datos o realizar algún reclamo por omisión o error? Esto dice Reniec

La Lista de Padrón Inicial estará disponible hasta hoy viernes 31 de octubre. Hay información de 27 356 578 electores, de los cuales un 50,4% corresponde a mujeres y un 49,6% a hombres

Padrón Electoral: ¿Se pueden modificar

Lady Camones, Eduardo Salhuana y los otros congresistas de APP que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral

Alejandro Soto, además de ser parte de la fórmula presidencial, también fue presentado como precandidato a diputado

Lady Camones, Eduardo Salhuana y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lady Camones, Eduardo Salhuana y

Lady Camones, Eduardo Salhuana y los otros congresistas de APP que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral

Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial de ‘País para todos’: ¿Quiénes acompañan al cómico en las Elecciones 2026?

PPK asegura que el hermano de Martín Vizcarra es el ‘caballo de Troya’ que el expresidente está usando para volver al poder

Partido Morado confirma precandidatos presidenciales para las Elecciones 2026: Estas son las listas completas

Carlos Espá afirmó que caravanas llegaron a Lima, desde provincia, para “generar desorden” en protestas con Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Poder Judicial prohíbe a Pamela

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por “hostigamiento mediático”

Neutro y Mayra Goñi desconciertan a sus seguidores con mensajes opuestos: mientras él insinúa ruptura, ella lo llena de elogios

Jessica Newton responde a denuncia de estafa que hizo Thalía Vera tras ser coronada Miss Perú La Libertad: “Afecta mi imagen”

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer de mama tras convertirse en madre: “Emocionalmente me bajonea”

Killay, Wayra y Alejandro: los hijos de Dina Páucar sorprenden al heredar el talento y la pasión por la música folclórica

DEPORTES

Alianza Lima vs Melgar EN

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Edison Flores reveló si Christian Cueva sería bien recibido en Universitario: “Ciudamos mucho al grupo”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada