Tomás Gálvez toma represalias y descabeza la Fiscalía Suprema a cargo del caso Cuellos Blancos

Fiscal de la Nación interino remueve a Elena Delgado y también aprovecha la situación para sacar a la fiscal que investiga las tesis plagiadas de Patricia Benavides

Diego Casimiro Ore

Diego Casimiro Ore

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez removió a la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado y dejó sin efecto su designación en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, despacho que tiene a su cargo las investigaciones de los altos funcionarios involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Se trata de una represalia.

De acuerdo con los considerados de la resolución 3343-2025-MP-FN publicada hoy en el diario oficial El Peruano, la excusa de Gálvez para remover a Delgado es su disconformidad con una decisión que esta última adoptó como fiscal suprema a cargo del referido despacho.

Según consta en los considerandos, la fiscal provincial Julianna Chávez, del Equipo Especial Cuellos Blancos, solicitó a la Fiscalía Suprema información respecto a investigaciones que están relacionadas contra un fiscal supremo. “Para lo cual no tiene competencia”, dice Tomás Gálvez.

“A través del oficio Nº 2093-2025-MP-FN-1RA.FSEDCFP (Elena Delgado) procedió a remitirle la información solicitada, en lugar de corregir y orientar a la citada fiscal provincial, con lo que a la vez estaría reconociendo la competencia de la fiscal provincial para investigar a un fiscal supremo, lo cual refleja el desconocimiento de la función de un fiscal supremo, circunstancia que la descalifica para seguir ejerciendo dicho cargo”, sostiene el fiscal de la Nación interino.

Tomás Gálvez descabeza la Fiscalía
Tomás Gálvez descabeza la Fiscalía Suprema a cargo del caso Cuellos Blancos.

Según fuentes de Infobae, el fiscal supremo del que se requirió información es el propio Tomás Gálvez.

Así, descabeza la Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción y designa como fiscal suprema provisional a Lourdes Bernardita Téllez Pérez, quien ha sido señalada de ser cercana al condenado Pedro Chávarry aunque ella lo ha negado públicamente.

Dos por uno

Tomás Gálvez aprovecha el momento para también remover a la doctora Alejandra Cárdenas del cargo de fiscal adjunta suprema provisional de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Cárdenas tenía a su cargo las investigaciones contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Por ejemplo, era la fiscal a cargo del plagio de las tesis de maestría y doctorado en la Universidad Alas Peruanas.

Tesis de Patricia Benavides tiene 85% de plagio, según Fiscalía. Video: Justicia TV

A pesar de su experiencia en investigaciones de alto perfil, Tomás Gálvez decide enviar a la fiscal Alejandra Cárdenas a su puesto de origen como fiscal provincial titular especializada contra la criminalidad organizada de Arequipa.

Movidas cuestionadas

Esta semana Tomás Gálvez también ha hecho otra movida cuestionada: retiró los vehículos oficiales asignados a Delia Espinoza a pesar de que la Policía Nacional del Perú estimó que se debía salvaguardar su integridad y que existe un informe jurídico que considera viable que siga usando los autos del Ministerio Público.

La PNP estimó que se debe “salvaguardar su integridad física, debido a las decisiones tomadas cuando se desempeñaba en el cargo de Fiscal de la Nación, así como, la existencia del alto índice de criminalidad y la coyuntura actual que viene afrontando el país, alcanzando un impacto de riesgo alto”.

Gálvez también omite que existe una medida cautelar del Noveno Juzgado Constitucional de Lima que repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

