Susy Díaz revela que se casó con Andy V por venganza al Mero Loco: “Me sacaba la vuelta”

Susy Díaz reapareció en la televisión y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. En la última emisión de El Valor de la Verdad, transmitida el domingo 9 de noviembre, la excongresista y figura mediática decidió compartir detalles íntimos sobre su vida sentimental y sorprendió al público con una confesión directa. Susy Díaz reconoció que su matrimonio con Andy V no estuvo impulsado por el amor, sino por un deseo de venganza hacia su expareja, el Mero Loco.

Durante el programa, Díaz relató cómo se gestó su relación con Andy V. Todo comenzó como un acuerdo profesional, lejos del interés romántico.

“El comienzo fue diferente. Andy cantaba en una orquesta y habló con el dueño para que me contraten. Hicieron una conferencia de prensa y no salió nada. Dijeron tenemos que buscar un romance o algo así y Andy V dijo yo. Ahí salió en la portada de una revista y nos casamos”, explicó frente al conductor y los presentes.

Su testimonio mostró cómo el vínculo con Andy V nació desde una lógica estratégica, en busca de visibilidad mediática y colaboraciones laborales. Lo que inició como un arreglo de conveniencia, terminó formalizándose en matrimonio, aunque la decisión tuvo móviles mucho más personales.

La parte más reveladora llegó cuando Susy Díaz abordó las razones de fondo que la llevaron a dar el sí. La artista indicó que las reiteradas infidelidades del Mero Loco, su anterior pareja, la motivaron a tomar una medida drástica.

“Me caso con Andy V porque ‘Mero Loco’ salía en ampays con vedettes, con artistas. Me acuerdo que salió en un ampay y yo dije: ‘No, ya mucho me está sacando la vuelta. Al hombre hay que darle de su propia medicina. Me caso’. Y me casé”, declaró.

A pesar del impacto mediático que causó la boda, la convivencia con Andy V distó de ser plena. Díaz detalló que la diferencia de edad –cerca de veinte años– terminó pesando sobre la dinámica cotidiana.“Como que Andy no me hacía feliz por la misma edad. Era 20 años menor que yo, iba con los amigos, se desaparecía el fin de semana. Y eso no es felicidad”, expresó.

El testimonio de Susy Díaz puso sobre la mesa el trasfondo de las relaciones expuestas al entretenimiento y la opinión pública. Su experiencia reflejó cómo situaciones personales complejas, como las traiciones y la presión mediática, pueden influir en decisiones que marcan etapas importantes de la vida privada y profesional.

Susy Díaz revela que Christian Cueva le escribió por Instagram

Durante su paso por El Valor de la Verdad, Susy Díaz confirmó que el futbolista Christian Cueva le envió un mensaje directo a través de Instagram cuando atravesaba un momento de gran popularidad en el fútbol peruano. Ante la pregunta de Beto Ortiz sobre si Cueva intentó acercarse con intenciones románticas, Díaz respondió sin rodeos: “Sí”.

La excongresista explicó que este contacto se dio mientras ella realizaba sus conocidas “dietas” a futbolistas, cábalas con frases ingeniosas que ganaron viralidad en redes sociales. Según contó, “me escribe en el Instagram y en esa época él estaba metiendo goles, estaba en su apogeo”.

Aunque algunos dieron a entender que el mensaje tenía un tono coqueto, Susy Díaz aclaró que cree que el futbolista solo estaba interesado en una de sus famosas dietas. “Yo creo que me escribió para que le hiciera su dieta”, comentó.

Al ser consultada sobre su respuesta a Cueva, Díaz relató que optó por la cortesía: “Le digo: ‘Felicitaciones por los goles y saludos a tu esposa, a tu maravillosa familia’. Para qué le dije eso, nunca más me escribió”. De esta forma, la interacción quedó en un solo mensaje, según Díaz.