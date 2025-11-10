Perú

Susy Díaz revela que se casó con Andy V por venganza al Mero Loco: “Me sacaba la vuelta”

La excongresista no dudó en confesar que su relación con el entonces cantante no surgió en torno al amor, sino a la conveniencia

Guardar
Susy Díaz revela que se casó con Andy V por venganza al Mero Loco: “Me sacaba la vuelta” | El Valor de la Verad

Susy Díaz reapareció en la televisión y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. En la última emisión de El Valor de la Verdad, transmitida el domingo 9 de noviembre, la excongresista y figura mediática decidió compartir detalles íntimos sobre su vida sentimental y sorprendió al público con una confesión directa. Susy Díaz reconoció que su matrimonio con Andy V no estuvo impulsado por el amor, sino por un deseo de venganza hacia su expareja, el Mero Loco.

Durante el programa, Díaz relató cómo se gestó su relación con Andy V. Todo comenzó como un acuerdo profesional, lejos del interés romántico.

“El comienzo fue diferente. Andy cantaba en una orquesta y habló con el dueño para que me contraten. Hicieron una conferencia de prensa y no salió nada. Dijeron tenemos que buscar un romance o algo así y Andy V dijo yo. Ahí salió en la portada de una revista y nos casamos”, explicó frente al conductor y los presentes.

Susy Díaz revela que se
Susy Díaz revela que se casó con Andy V por venganza al Mero Loco: “Me sacaba la vuelta”

Su testimonio mostró cómo el vínculo con Andy V nació desde una lógica estratégica, en busca de visibilidad mediática y colaboraciones laborales. Lo que inició como un arreglo de conveniencia, terminó formalizándose en matrimonio, aunque la decisión tuvo móviles mucho más personales.

La parte más reveladora llegó cuando Susy Díaz abordó las razones de fondo que la llevaron a dar el sí. La artista indicó que las reiteradas infidelidades del Mero Loco, su anterior pareja, la motivaron a tomar una medida drástica.

“Me caso con Andy V porque ‘Mero Loco’ salía en ampays con vedettes, con artistas. Me acuerdo que salió en un ampay y yo dije: ‘No, ya mucho me está sacando la vuelta. Al hombre hay que darle de su propia medicina. Me caso’. Y me casé”, declaró.

A pesar del impacto mediático que causó la boda, la convivencia con Andy V distó de ser plena. Díaz detalló que la diferencia de edad –cerca de veinte años– terminó pesando sobre la dinámica cotidiana.“Como que Andy no me hacía feliz por la misma edad. Era 20 años menor que yo, iba con los amigos, se desaparecía el fin de semana. Y eso no es felicidad”, expresó.

Susy Díaz revela que se
Susy Díaz revela que se casó con Andy V por venganza al Mero Loco: “Me sacaba la vuelta”

El testimonio de Susy Díaz puso sobre la mesa el trasfondo de las relaciones expuestas al entretenimiento y la opinión pública. Su experiencia reflejó cómo situaciones personales complejas, como las traiciones y la presión mediática, pueden influir en decisiones que marcan etapas importantes de la vida privada y profesional.

Susy Díaz revela que Christian Cueva le escribió por Instagram

Durante su paso por El Valor de la Verdad, Susy Díaz confirmó que el futbolista Christian Cueva le envió un mensaje directo a través de Instagram cuando atravesaba un momento de gran popularidad en el fútbol peruano. Ante la pregunta de Beto Ortiz sobre si Cueva intentó acercarse con intenciones románticas, Díaz respondió sin rodeos: “Sí”.

La excongresista explicó que este contacto se dio mientras ella realizaba sus conocidas “dietas” a futbolistas, cábalas con frases ingeniosas que ganaron viralidad en redes sociales. Según contó, “me escribe en el Instagram y en esa época él estaba metiendo goles, estaba en su apogeo”.

Susy Díaz sorprende al contar
Susy Díaz sorprende al contar que Christian Cueva la contactó en pleno auge: “Me escribió en Instagram”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Aunque algunos dieron a entender que el mensaje tenía un tono coqueto, Susy Díaz aclaró que cree que el futbolista solo estaba interesado en una de sus famosas dietas. “Yo creo que me escribió para que le hiciera su dieta”, comentó.

Al ser consultada sobre su respuesta a Cueva, Díaz relató que optó por la cortesía: “Le digo: ‘Felicitaciones por los goles y saludos a tu esposa, a tu maravillosa familia’. Para qué le dije eso, nunca más me escribió”. De esta forma, la interacción quedó en un solo mensaje, según Díaz.

Temas Relacionados

Susy DíazAndy VEl Valor de la Verdadperu-entretenimiento

Más Noticias

Senamhi da nuevo pronóstico para Lima: qué distritos tendrán mayor temperatura en lo que viene de noviembre

El organismo meteorológico advierte que varios distritos del sector este de la capital registrarán valores cercanos a los 25 grados Celsius durante los próximos días

Senamhi da nuevo pronóstico para

Programación de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Con enfrentamientos atractivos como Universitario vs San Martín y Alianza Lima vs Géminis, la jornada promete grandes emociones en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Revisa aquí todos los detalles

Programación de la fecha 4

50% de peruanos aprueban que el Congreso haya designado a José Jerí como presidente en reemplazo de Dina Boluarte

La última encuesta nacional de CPI muestra que el respaldo hacia el mandatario supera el 55 % en gestión y se concentra principalmente en las regiones del norte, la costa y el oriente del país

50% de peruanos aprueban que

Renzo Reggiardo defiende obras inconclusas de Rafael López Aliaga, precandidato presidencial

El alcalde de Lima destacó la cuestionada vía expresa sur y anunció la próxima inauguración de la Ramiro Prialé

Renzo Reggiardo defiende obras inconclusas

“Cuando juega la ‘U’ rezo para que pierda”: el ácido comentario de Miguel Trauco que generó elogios de Jefferson Farfán

El lateral izquierdo dio a conocer sus impresiones por su primer año en Alianza Lima y su opinión sobre el cuadro ‘crema’, con el cual se identificaba en el pasado

“Cuando juega la ‘U’ rezo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

50% de peruanos aprueban que

50% de peruanos aprueban que el Congreso haya designado a José Jerí como presidente en reemplazo de Dina Boluarte

Renzo Reggiardo defiende obras inconclusas de Rafael López Aliaga, precandidato presidencial

Piden declarar la nulidad de la elección de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación

Ariana Orué responde por usar trabajador parlamentario de chofer: “El carro no es del Congreso”

Estado de emergencia: José Jerí anunció balance de resultados, pero dos semanas después sigue sin presentarlos

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo y Fátima Bosch

Karla Bacigalupo y Fátima Bosch desmienten rivalidad tras gesto polémico en Miss Universo: “No al hate”

“Porque me da la gana”: la respuesta de Yiddá Eslava por ser siempre la protagonista de sus películas

Irma Maury, Doña Nelly de AFHS, explota contra usuario que difundió su falsa muerte: “No vayas a ser tú”

El polémico gesto de Fátima Bosch, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

The Killers vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto de rock

DEPORTES

Programación de la fecha 4

Programación de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

“Cuando juega la ‘U’ rezo para que pierda”: el ácido comentario de Miguel Trauco que generó elogios de Jefferson Farfán

“Me quieren, me odian, pero da igual”: Natalia Málaga dimensiona su regreso triunfal al banquillo con Géminis

Miguel Trauco reveló charla íntima con Ricardo Gareca y la comparación que le hizo con Marcelo: “Estás a su nivel, ¿por qué no te la crees?”

Entre el reglamento, la polémica y el descenso: qué puede decidir la FPF en el caso de Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos