El Valor de la Verdad EN VIVO: Susy Díaz promete una noche inolvidable donde hablará de política, amores y escándalos

Incidentes como la muerte de una exconcursante y acusaciones de manipulación del formato han puesto en debate su valor real y su efecto en la audiencia.

Conducido por Beto Ortiz , el formato es una adaptación del formato internacional “Nothing but the Truth” . La emisión se ha destacado por su alto impacto mediático, abordando temas íntimos y delicados que han generado controversias sobre ética televisiva.

El programa El valor de la verdad es un concurso televisivo peruano en el que los participantes responden una serie de preguntas personales bajo examen de polígrafo con el fin de ganar un premio en efectivo.

Qué es El Valor de la Verdad

Conducido por Beto Ortiz, el espacio emite su próxima edición con la presencia de Susy Díaz , una figura popular cuya participación genera gran expectativa. El episodio se emitirá en simultáneo por televisión, cable y plataformas digitales este domingo a las 10 p.m., tras Panorama.

Además, su señal en vivo está disponible en el sitio web de Panamericana y en el canal oficial de YouTube del programa, donde el público participa en tiempo real.

El valor de la verdad se transmite en Perú por Panamericana TV, canal 5, y también puede verse por operadores de cable como Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

El horario varía según el país: en Colombia y Ecuador será también a las 10:00 p.m.; en México, Nicaragua y El Salvador a las 9:00 p.m.; en Estados Unidos (PST) a las 7:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela a las 11:00 p.m.; en Chile, Argentina y Brasil a la medianoche del lunes 10 de noviembre; y en España a las 4:00 a.m.

El programa El valor de la verdad , con la participación de Susy Díaz , se emitirá este domingo 9 de noviembre a las 10:00 p.m. por Panamericana Televisión en Perú.

A qué hora comienza El Valor de la verdad

Su carrera ha combinado la atención mediática, roles públicos y polémicas, y su legado se construye entre la popularidad masiva y el debate constante sobre la fusión entre espectáculo y poder político .

Fue elegida congresista por Lima en el periodo 1995-2000, y se desempeñó en la escena política del país. Tras su paso por el Congreso, volvió a la pantalla chica, participando en reality shows y programas de entretenimiento .

Susana Ivonne Díaz Díaz , nacida el 28 de septiembre de 1963 en Lima, se inició como secretaria en un canal de televisión antes de incursionar en la farándula como vedette, modelo y cantante .

Entre confesiones, ironías y recuerdos, Díaz promete una noche intensa, cargada de emociones, polémicas y revelaciones que reavivarán su singular historia pública.

La exvedette y excongresista responderá a Beto Ortiz sobre episodios políticos, sentimentales y mediáticos de su vida. Revelará detalles sobre su vínculo con Vladimiro Montesinos , su paso por el Congreso y la propuesta para postular a la presidencia. También hablará de romances con figuras como el cantante El General y el futbolista Waldir Sáenz , a quien describió con humor.

Susy Díaz regresará al sillón rojo de El valor de la verdad este domingo 9 de noviembre por Panamericana TV .

¿Qué preguntas responderá Susy Díaz en El Valor de la Verdad?

