Exesposo de Susy Díaz, Andy V, es acusado por abuso sexual

NUEVAMENTE EN EL OJO DE LA TORMENTA. Este lunes, un informe de Magaly TV La Firme revelaba que Andy V, exesposo de Susy Díaz, fue acusado de agredir sexualmente a una mujer que padece un trastorno intelectual y epilepsia. Además, en el reportaje se señaló que la víctima es ahijada de la excongresista.

El tío de la joven víctima, cuyo nombre fue guardado en reserva, manifestó que el propio Andy V reconoció la agresión, en una conversación telefónica y ante las cámaras de Magaly TV La Firme hizo oficial su denuncia.

“¿Cómo Andy V puede hacer estas cosas? Sabiendo que la niña sufre de retardo, de epilepsia, sabiendo que es ahijada de Susy Díaz ¿Cómo va a abusar de una persona así?”, manifestó el tío a las cámaras de Magaly TV.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en la inauguración de un local en la playa San Antonio al sur de Lima. Hasta la emisión del reportaje se esperaban los resultados finales de los exámenes del médico legista.

La joven reveló como fueron los hechos de abuso sexual que vivió por parte de Andy V, exesposo de Susy Díaz: “Ahí estaba a mi costado, me agarraba y me dio beso en la boca. Yo quería soltarme y él no quería. Me seguía y de sus palabras decía. “Tenemos que besarnos los dos”, relató la mujer.

Violación a la libertad sexual, es la peor acusación, que hoy pesa sobre Andy V, el exesposo de Susy Díaz. Aquel hombre que hemos visto envuelto en más de un escándalo, según el relato de la mujer de 30 años, que sufre del trastorno Desarrollo Intelectual y epilepsia.

Andrés Olano Castro ,más conocido cómo Andy V, de 39 años, saltó a la fama al contraer matrimonio con la excongresista y actriz cómica Susy Díaz. Luego inició una relación sentimental con la periodista Lourdes Sacín y también tuvo un paso por el recordado reality Bienvenida la Tarde de Latina.

Andy V da su descargo

En declaraciones recogidas por el programa de espectáculos Magaly TV La Firme, Andy V afirmó que no tocó ‘a nadie’ y que las personas que colocaron la denuncia, deberán demostrarlo.

El caso se encuentra en proceso de investigación por parte de las autoridades, quienes tomarán una decisión tras el resultados de las pruebas tomadas.

¿Quién es Andy V?

¿Quién es Andy V?

Andrés Olano Castro, más conocido cómo Andy V, de 39 años, saltó a la fama al contraer matrimonio con la excongresista y actriz cómica Susy Díaz. Luego inició una relación sentimental con la periodista Lourdes Sacín y también tuvo un paso por el recordado reality Bienvenida la Tarde de Latina.

