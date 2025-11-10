Perú

Susy Díaz confiesa romance con el expremier Alberto Otárola: “Cuando era viceministro, pero preferí al ‘Mero’ Loco”

La exvedette Susy Díaz confesó en El valor de la verdad que mantuvo un breve romance con el expremier Alberto Otárola durante el 2003, cuando este era viceministro. ‘No le importaba que nos ampayen”

Susy Díaz rompe su silencio y confirma romance con el expremier Otárola: “Me sacaba a bailar y no le importaba que nos ampayen”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Durante su paso por El valor de la verdad, Susy Díaz volvió a sorprender al público con una de las confesiones más inesperadas de la noche: reveló que tuvo un breve romance con el expremier Alberto Otárola cuando este aún era viceministro durante el gobierno de Alejandro Toledo.

La artista contó el episodio entre risas, aunque con la naturalidad y sinceridad que la caracterizan. Todo ocurrió —según detalló— en el año 2003, cuando atravesaba una ruptura sentimental con un periodista.

Yo había terminado una relación con una expareja, un periodista que no me gusta mencionar”, dijo al inicio, intentando evitar nombres. Sin embargo, el conductor Beto Ortiz le recordó entre bromas: “¿Martín Balcázar?”. A lo que Susy solo atinó a reír.

La conversación avanzó con el tono pícaro del programa, hasta que la exvedette describió cómo conoció a quien entonces era viceministro de Defensa.

“Estaba de cacería”, admitió entre carcajadas. “Fuimos a un lugar y lo conozco. Él me saca a bailar. Le digo: ‘Pero las lunas están transparentes, no vayan a hacer un ampay, de repente tú tienes tu pareja’. Y él me respondió: ‘No, no pasa nada’. Seguimos bailando”.

El presentador quiso saber más: “¿Qué bailaba? ¿Qué música le gustaba?”. Susy respondió con un toque nostálgico: “Ahí tocaban de toda la música de moda de esa época, del 2003. Y no le importó que nos ampayaran con cámaras”. Luego, soltó una frase que desató risas en el set: “De lo que me salvé. Ese ha sido mi guardado que nadie había encontrado”.

Su romance duró varios meses

Según relató, el acercamiento con Otárola no fue un encuentro aislado, sino que ambos continuaron viéndose durante varias semanas. “Duramos pocos meses. Nos hemos visto varias veces. Él fue a visitarme a mi casa, y yo también fui a su casa, en Miraflores”.

Ortiz, sorprendido, quiso precisar el tiempo de ese vínculo. “¿Cuántas veces se habrán visto más o menos?”. “Uno, dos, tres, cuatro”, respondió ella, restándole importancia al número. “Fue corto, pero existió”.

Prefirió a ‘Mero’ Loco porque Alberto Otárola estaba de viaje

Susy Díaz recordó además que en ese momento “hacía un casting sentimental”, una frase que provocó risas en todo el set. “Entre los candidatos estaba el Mero Loco, un abogado y un chico más joven. Él (Otárola) viajaba mucho, en cambio, el Mero vivía cerca de mi casa y nos veíamos todos los días. Al final, ganó el Mero Loco porque estaba más pendiente de mí.”

Beto, divertido, acotó: “Más práctico”. “Sí, claro —respondió ella entre risas—, él todos los días venía, me llevaba a su casa y estaba conmigo. En cambio, el otro se desaparecía. Paraba de viaje. Entonces, ya me quedé con el Mero.”

Con la natural franqueza que siempre la ha caracterizado, Susy reconoció que su vínculo con Otárola no fue una relación formal, sino una aventura pasajera. “Yo creo que fue solo para que me saque los conejos, nada más”, bromeó. “O los gatitos”, replicó el conductor. “No —contestó ella—, yo creo que era por el mantenimiento”, soltó entre carcajadas, dejando claro que no le guarda rencor ni le da mayor trascendencia al episodio.

