Josimar anuncia su separación con María Fe Saldaña, pero borra el comunicado minutos después: “De mutuo acuerdo”

Josimar confirma fin de su relación con María Fe Saldaña y se arrepiente: el mensaje que luego eliminó de Instagram. Infobae Perú / Captura: IG

El salsero Josimar Fidel volvió a estar en el centro de la controversia luego de publicar un comunicado en redes sociales donde anunciaba el fin de su relación con María Fe Saldaña, madre de sus hijos. El mensaje, que fue compartido a través de su cuenta de Instagram, apenas permaneció unos minutos antes de ser eliminado, desatando una ola de especulaciones sobre lo que realmente ocurre en su vida sentimental.

El artista peruano escribió un texto en el que confirmaba una ruptura “de mutuo acuerdo” con su pareja. “Quiero informar con todo respeto que mi relación con María Fe, madre de mis hijos, ha llegado a su fin. Ha sido una decisión que hemos tomado con madurez y de mutuo acuerdo, buscando lo mejor para cada uno y, sobre todo, para el bienestar de nuestros hijos”, se podía leer en el primer párrafo del comunicado.

En el mismo texto, el salsero pedía discreción a los medios y respeto hacia la madre de sus hijos. “Les pido comprensión y respeto para este momento. Les agradezco a todos quienes siempre nos mostraron cariño y cito a la prensa y los medios, evitar incomodarla o mortificarla con llamadas o comentarios por consideración a ella y a nuestra familia”, añadió el cantante.

Josimar sorprende al anunciar su ruptura con María Fe, pero se retracta: fans sospechan crisis definitiva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Lo borró

Sin embargo, pocos minutos después, el mensaje desapareció de su cuenta. El portal de espectáculos Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, logró capturar el comunicado antes de que fuera eliminado, revelando así el contenido íntegro y generando aún más confusión entre los seguidores del intérprete de salsa.

La publicación coincidió con los nuevos señalamientos de Verónica González, una mujer que aseguró ser su ‘prima’ y que hace algunos meses lo acusó de haber negado ser el padre de sus mellizos. Según González, Josimar habría mentido públicamente al desentenderse de los niños, una versión que el artista siempre ha rechazado. Pero sus recientes declaraciones reavivaron el escándalo y pusieron nuevamente a prueba la estabilidad de su relación con María Fe.

Hasta hace poco, la joven había mostrado su apoyo incondicional al cantante. Incluso defendió públicamente a Josimar cuando estalló la controversia, asegurando que confiaba en él y que su relación seguía firme pese a los rumores. Pero tras la aparición de la supuesta prima y sus declaraciones en televisión, el clima cambió drásticamente.

Josimar sorprende al anunciar su ruptura con María Fe, pero se retracta: fans sospechan crisis definitiva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

María Fe Saldaña apoyaba a Josimar

Lo que más llamó la atención fue que días antes de la publicación del comunicado, María Fe Saldaña había tenido un gesto tierno hacia el artista. En el programa de La Chola Chabuca, la joven apareció en un video desde Estados Unidos junto a sus hijos para dedicarle unas sentidas palabras a su pareja, en medio de los escándalos.

“Estoy orgullosa de ti, por tu trayectoria, talento y por tus ganas de salir adelante. Detrás de ese artista hay una gran persona, solidaria y humilde”, expresó con emoción, dejando ver que había optado por el perdón. Su mensaje fue recibido con sorpresa por el público, que no esperaba una muestra de cariño tan pública después de tantas controversias.

En ese mismo video, María Fe también respondió de manera indirecta a quienes la critican por seguir al lado del salsero. “La gente no sabe lo que uno vive, no sabe lo que pasamos como pareja ni lo que sentimos. Solo nosotros sabemos lo que hay en nuestra familia”, dijo con serenidad, intentando dar a entender que su amor iba más allá de los titulares.

Sin embargo, el gesto de cariño duró poco en el aire, pues días después Josimar publicó y borró su comunicado de separación, dejando en evidencia que algo no anda bien entre ellos. La decisión de eliminarlo solo minutos después desató rumores de que el cantante se habría arrepentido o que podría haber sido una reacción impulsiva en medio de la tensión que vive.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre el tema. En redes sociales, los seguidores del salsero están divididos: algunos creen que la pareja atraviesa una crisis momentánea, mientras otros consideran que el fin ya es definitivo.

Democratic candidate for New York City mayor Zohran Mamdani speaks after winning the 2025 New York City Mayoral race, at an election night rally in the Brooklyn borough of New York City, New York, U.S., November 4, 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Josimar sorprende al anunciar su ruptura con María Fe, pero se retracta: fans sospechan crisis definitiva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme