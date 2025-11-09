Revelan que gestión de Rafael López Aliaga compró raciones importadas de enchiladas y tacos a alto costo para damnificados de Lima

La contratación se realizó de forma directa a la empresa Lealto EIRL, que compró los productos a la compañía estadounidense XMRE, sin procesos de licitación

El Gobierno Regional Metropolitano de Lima, durante la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga, adquirió alimentos con sobrecosto y poco habituales en la dieta limeña para ciudadanos afectados por las lluvias en 16 distritos capitalinos, según un informe difundido este domingo por La República.

De acuerdo con la investigación, el líder de Renovación Popular y actual precandidato presidencial decidió comprar 40,000 “raciones frías” en el extranjero. Los menús importados incluían pavo enchilado, pasta con frejoles, tacos Tex-Mex, tortellini rellenos de queso, hilachas de papa con tocino, arroz con pollo criollo tipo caribeño y salchicha italiana.

Cada ración costó S/69.50 (alrededor de US$20), lo que incrementó notablemente el presupuesto de S/2,780,000 asignado mediante el Decreto Supremo del 12 de marzo de 2025, que declaró en emergencia las jurisdicciones afectadas.

La compra se realizó de forma directa, sin proceso de licitación. A comienzos de agosto, el Gobierno Regional adjudicó el suministro a la empresa Lealto EIRL, que adquirió los productos a la compañía estadounidense XMRE, con sede en Miami.

Hasta el momento, se entregaron 22,000 raciones y permanecen 18,000 almacenadas. Los beneficiarios pertenecen a 16 distritos de Lima con alta vulnerabilidad frente a lluvias intensas

El gerente de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que hasta el momento se distribuyeron 22,000 raciones y permanecen almacenadas 18,000 en los depósitos de Ayuda Humanitaria.

Los distritos beneficiados fueron Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Lima, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Pachacámac, Puente Piedra, Punta Hermosa, Rímac, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, zonas con alta vulnerabilidad frente a las lluvias intensas.

La investigación detectó irregularidades en el etiquetado de los alimentos, pues las indicaciones están únicamente en inglés, lo que infringe el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.

Los paquetes incluyen instrucciones para calentadores químicos sin traducción al castellano, lo que supone un posible riesgo de intoxicación. Casaretto admitió que no revisó los empaques y justificó la adquisición al afirmar que los productos importados tienen una duración de tres años, frente al año de los nacionales.

“El proveedor tenía la obligación de poner las indicaciones de los alimentos en castellano o colocar un folleto en español. La verdad que no he leído el empaque (...) los (alimentos) que se ha comprado tienen vigencia para tres años. No sabemos en qué momento va a ver un terremoto o un cataclismo. Lo importante es que tenemos alimentos para tres años”, arguyó.

Los alimentos solo tienen instrucciones en inglés, incluyendo indicaciones para calentadores químicos, lo que representa un riesgo de intoxicación y contraviene la normativa sanitaria

Descargos

Luis Alvarado Ato, gerente general de Lealto EIRL, defendió la operación y afirmó que los kits provienen de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos, asegurando que el precio de S/69.80 por ración era inferior al habitual de S/80.

“Lima es la única que está en la vanguardia en lo que es respuesta inmediata respecto a la alimentación y que no la tiene nadie”, declaró al diario, y añadió que “cada kit de raciones frías viene con un folleto escrito en castellano”.

Investigaciones previas de la Contraloría ya habían hallado irregularidades en contratos anteriores de esta empresa, relacionados con la desinfección del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), y dispusieron iniciar acciones legales por la venta deficiente de raciones de combate.

La República precisó que en tres ocasiones solicitó información al Gobierno Regional sobre los motivos que justificaron la importación de “raciones de emergencia” desde una empresa en Miami, con platos ajenos a la gastronomía nacional, sin obtener respuesta.