Perú

Rafael López Aliaga propone crear una criptomoneda peruana y una empresa estatal para exportar autos eléctricos desde Puno

El exalcalde de Lima presentó 34 propuestas económicas en CADE 2025, en las que resaltó la creación de una criptomoneda nacional respaldada en oro y una empresa estatal para desarrollar litio en Puno, bajo gestión privada

Guardar
Rafael López Aliaga plantea una
Rafael López Aliaga plantea una criptomoneda oficial peruana respaldada en oro para atraer capital y aprovechar los recursos del país

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó este jueves un paquete de 34 propuestas económicas durante su intervención en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos 2025), el principal foro empresarial del país. El tema financiero ocupó el segundo lugar en su alocución y entre los anuncios principales figuró la propuesta de crear una criptomoneda peruana respaldada en oro.

“Otra gran oportunidad, que inclusive la he discutido en un foro de Estados Unidos, es que Perú tiene altura y frío para generación de Criptomoneda Perú, con un respaldo de oro, que es lo que nos sobra en Perú. Entonces, una criptomoneda oficial, regulada, va a ser justamente una forma de atracción de capital al país”, afirmó.

Anunció además la creación de una empresa estatal, Litio Perú, con operación privada, enfocada en exportar baterías y vehículos eléctricos desde Puno, región “olvidada por décadas” y escenario de incidentes durante su visita previa en 2024.

El plan contempla un Gobierno Digital Centralizado, simplificación administrativa y tercerización de trámites estatales. Propone fortalecer el programa Obras por Impuestos con un nuevo esquema: 50% de pago al Ministerio de Economía y Finanzas y el resto en infraestructura de transporte, salud y educación.

Rafael López Aliaga plantea una
Rafael López Aliaga plantea una criptomoneda oficial peruana respaldada en oro para atraer capital y aprovechar los recursos del país

López Aliaga planteó un programa de rescate de tarjetas de crédito por medio del Banco de la Nación y COFIDE, ofreciendo tasas reducidas y plazos flexibles. Promueve la libre portabilidad de fondos de pensiones a entidades financieras sin cobros mensuales.

El proyecto Sur Andino incluye zonas francas para turismo, industria y comercio, acompañadas de incentivos tributarios por tres décadas. Simultáneamente, se prevén créditos y capacitación orientados al sector informal, con énfasis en productividad, tecnología y cooperativas de comercialización.

Otro eje es la eliminación de la doble tributación con países como EE.UU., Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, el impulso de fondos soberanos y mecanismos de pago diferido en infraestructura, sin recurrir a deuda externa.

En el ámbito de obras públicas se plantean proyectos como el tren Tumbes–Tacna, corredores viales entre costa y selva, la inauguración de 14 aeropuertos internacionales y 20 nacionales, y la expansión de líneas de metro en Lima y ciudades del interior. También prevé ampliar el Seguro Agrario para pequeños productores, iniciativas para siembra y cosecha de agua y un enfoque en la exportación de productos con valor agregado, como minerales, biomasa marina y madera.

Rafael López Aliaga niega cercanía de Renovación Popular con mineros ilegales: “Te pago cien mil dólares por cada uno”. (Video: CADE 2025)

El plan económico incluye incentivos a la vivienda popular y la atracción de inversión extranjera ofreciendo residencia permanente a compradores de inmuebles nuevos. Se postuló además convertir al país en un referente regional de energía renovable y desarrollo de hidrógeno verde.

Sobre Corte IDH

En otro tramo de su discurso, enfatizó el retiro del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a la que calificó como “Corte de Derechos Inhumanos”, y la reforma judicial para reincorporar jueces sin rostro, habilitados para imponer cadena perpetua en casos de extorsión, asesinatos por encargo, delitos sexuales graves y corrupción.

Asimismo, propuso un modelo de nuevas cárceles en zonas aisladas de la Amazonía para líderes criminales como cabecillas del Tren de Aragua, la estructura criminal de origen venezolano que ha expandido tentáculos en varios países de Latinoamérica.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaCADE Ejecutivos 2025peru-politicacriptomonedasCorte IDHPuno

Más Noticias

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana 7 de noviembre

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

Clima en Ayacucho: el pronóstico

Explosión en Base Naval de Iquitos deja tres miembros de la Marina heridos: uno perdió ambas manos durante prueba con explosivos

Entre los heridos figuran el teniente Ítalo Núñez, el técnico Jorge Piñella y el oficial Welike Catalán, quien sufrió la amputación de ambas manos. La institución activó protocolos médicos y una pesquisa sobre las causas del accidente

Explosión en Base Naval de

Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian: “Está jalado de los pelos”

La empresaria pidió que el cantante priorice el bienestar de su hija antes que los conflictos mediáticos.

Alejandra Baigorria defiende a Melanie

Emotiva pedida de matrimonio a Zoila La Rosa: la voleibolista peruana fue sorprendida en pleno partido en Francia

Luego de celebrar un triunfo en la liga francesa, la armadora nacional vivió un momento inolvidable junto a su pareja en la cancha

Emotiva pedida de matrimonio a

Ollas comunes reclaman al presidente José Jerí: el presupuesto oficial solo cubre la mitad del mes y miles quedan abandonados

Comedores barriales reiteran su llamado al Gobierno para que aumente de inmediato los fondos destinados a alimentar a familias en situación vulnerable en Lima

Ollas comunes reclaman al presidente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López propone someter a

Rafael López propone someter a referéndum cadena perpetua para policías, jueces y fiscales corruptos

Fiscalía ratifica pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo y plantea 19 años si se le condena por conspiración

Le reacción del presidente José Jerí a mujer que le gritó: “Qué más voy a esperar, que me baile ya”

Rafael López Aliaga responde a Keiko Fujimori por comentario sobre el Congreso: “No es premio menor, es cruz y sacrificio”

Rafael López Aliaga promete eliminar la bicameralidad si es presidente: “Esto va a ser por cuestión de confianza o referéndum”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria defiende a Melanie

Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian: “Está jalado de los pelos”

Crhiss Vanger reaparece con comunicado y anuncia colaboración con las autoridades: “siempre dentro del marco legal”

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Cuándo es la final del certamen de belleza y dónde se podrá ver en Perú?

DEPORTES

Emotiva pedida de matrimonio a

Emotiva pedida de matrimonio a Zoila La Rosa: la voleibolista peruana fue sorprendida en pleno partido en Francia

Las impactantes cifras de Paolo Guerrero que confirman su plenitud goleadora con Alianza Lima al borde de los 42 años

José Carvallo se pronunció ante posible llegada de Christian Cueva a Universitario y si es que encajaría en el plantel: “No hay forma que se desvíe”

Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido: “No creen en mi trabajo, otros comentarios son mentiras”

Felipe Chávez, Luis Ramos y Renato Tapia, las grandes ausencias de Perú: ¿Por qué no fueron convocados para amistosos ante Rusia y Chile?