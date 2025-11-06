Rafael López Aliaga responde a Keiko Fujimori por comentario sobre el Congreso: “No es premio menor, es cruz y sacrificio”

Empezó la campaña electoral. El precandidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aprovechó un momento de su presentación en la CADE Ejecutivos 2025 para responder al comentario de Keiko Fujimori sobre el Senado.

“O sea, no puede ser el Congreso lo que dice alguna persona, ¿no? El premio menor, el premio consuelo. Aquí el Congreso es cruz, sacrificio y una cruz con sacrificio que da alegría. Eso es lo que es la política", señaló.

Aunque no mencionó directamente a la lideresa de Fuerza Popular, López Aliaga hizo alusión al comentario que Fujimori realizó cuando anunció su postulación, por cuarta vez, a la Presidencia.

Como se recuerda, durante un acto partidario en La Libertad, Fujimori calificó al Senado como un “premio consuelo”.

Plancha presidencial de Renovación Popular. Foto: Norma Yarrow

“Yo me lanzo solo a la Presidencia, no al Senado porque no quiero premios consuelos. No quiero ni necesito inmunidad. El objetivo no es arrastrar una lista al Senado. El objetivo es liberar y rescatar al Perú de la violencia”, afirmó durante su discurso.

La relación entre el fujimorismo y Renovación Popular lleva tiempo resquebrajada. La bancada celeste ha acusado a Fuerza Popular de respaldar al gobierno de Dina Boluarte, mientras que el partido naranja ha ironizado en diversas ocasiones sobre las propuestas del exalcalde de Lima.

RLA se pronuncia sobre vínculos con la minería ilegal

Rafael López Aliaga rechazó tajantemente cualquier relación entre su partido, Renovación Popular, y la minería ilegal. Durante su intervención en la CADE Ejecutivos 2025, el precandidato presidencial fue enfático al señalar:

“Es mentira absoluta que yo tenga vínculo alguno con minería ilegal. Eso lo descarto de plano, es una difamación gravísima la que estás haciendo (...) pruébame que tengo un minero ilegal, por favor. Te pago cien mil dólares por cada minero ilegal que tú me demuestres. Te lo pago y tú no me pagues nada”.

López Aliaga añadió que las personas relacionadas con casos irregulares, como “de Confemin, han sido expulsadas”, y mencionó específicamente la salida de Máximo Bequer de su agrupación.

Rafael López Aliaga niega cercanía de Renovación Popular con mineros ilegales: “Te pago cien mil dólares por cada uno”. (Video: CADE 2025)

No obstante, pese a la firmeza de su discurso, Renovación Popular respaldó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), medida que favorece tanto a mineros informales como ilegales. Además, más del 50 % de sus congresistas apoyaron iniciativas vinculadas a la desregulación minera entre los años 2021 y 2024.

¿Qué más dijo RLA en el CADE 2025?

Rafael López Aliaga propuso la eliminación de la bicameralidad en el Congreso si resulta elegido presidente. Su planteamiento consiste en regresar a un Congreso unicameral y que el sueldo de los congresistas se calcule en función del promedio de sus ingresos de los últimos cinco años. Además, señaló que ese cambio estructural podría definirse mediante referéndum o cuestión de confianza.

La posición de López Aliaga implica un giro respecto al apoyo mostrado por Renovación Popular en el Parlamento. En marzo de 2024, los congresistas de su bancada, incluidos Miguel Ciccia, José Cueto, Gladys Echaíz, Noelia Herrera, María Jáuregui, Jorge Montoya, Alejandro Muñante, José Padilla y Jorge Zeballos, votaron a favor de restablecer la bicameralidad y la reelección parlamentaria. Posteriormente, algunos de ellos dejaron el partido, pero esto ocurrió después de respaldar la reforma.

Rafael López Aliaga afirma que Renovación Popular no tiene en sus filas a mineros ilegales. (Foto: CADE 2025)

López Aliaga también se manifestó en contra de elevar el sueldo de los futuros senadores y diputados, insistiendo en mantener el nivel salarial actual y diferenciando así su propuesta de las que causaron controversia en el debate legislativo.