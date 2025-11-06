Perú

Rafael López Aliaga responde a Keiko Fujimori por comentario sobre el Congreso: “No es premio menor, es cruz y sacrificio”

Cuando anunció su candidatura, por cuarta vez, Keiko Fujimori dijo que no postularía al Senado, pues no quiere “un premio consuelo”

Guardar

Empezó la campaña electoral. El precandidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aprovechó un momento de su presentación en la CADE Ejecutivos 2025 para responder al comentario de Keiko Fujimori sobre el Senado.

“O sea, no puede ser el Congreso lo que dice alguna persona, ¿no? El premio menor, el premio consuelo. Aquí el Congreso es cruz, sacrificio y una cruz con sacrificio que da alegría. Eso es lo que es la política", señaló.

Aunque no mencionó directamente a la lideresa de Fuerza Popular, López Aliaga hizo alusión al comentario que Fujimori realizó cuando anunció su postulación, por cuarta vez, a la Presidencia.

Como se recuerda, durante un acto partidario en La Libertad, Fujimori calificó al Senado como un “premio consuelo”.

Plancha presidencial de Renovación Popular.
Plancha presidencial de Renovación Popular. Foto: Norma Yarrow

“Yo me lanzo solo a la Presidencia, no al Senado porque no quiero premios consuelos. No quiero ni necesito inmunidad. El objetivo no es arrastrar una lista al Senado. El objetivo es liberar y rescatar al Perú de la violencia”, afirmó durante su discurso.

La relación entre el fujimorismo y Renovación Popular lleva tiempo resquebrajada. La bancada celeste ha acusado a Fuerza Popular de respaldar al gobierno de Dina Boluarte, mientras que el partido naranja ha ironizado en diversas ocasiones sobre las propuestas del exalcalde de Lima.

RLA se pronuncia sobre vínculos con la minería ilegal

Rafael López Aliaga rechazó tajantemente cualquier relación entre su partido, Renovación Popular, y la minería ilegal. Durante su intervención en la CADE Ejecutivos 2025, el precandidato presidencial fue enfático al señalar:

“Es mentira absoluta que yo tenga vínculo alguno con minería ilegal. Eso lo descarto de plano, es una difamación gravísima la que estás haciendo (...) pruébame que tengo un minero ilegal, por favor. Te pago cien mil dólares por cada minero ilegal que tú me demuestres. Te lo pago y tú no me pagues nada”.

López Aliaga añadió que las personas relacionadas con casos irregulares, como “de Confemin, han sido expulsadas”, y mencionó específicamente la salida de Máximo Bequer de su agrupación.

Rafael López Aliaga niega cercanía de Renovación Popular con mineros ilegales: “Te pago cien mil dólares por cada uno”. (Video: CADE 2025)

No obstante, pese a la firmeza de su discurso, Renovación Popular respaldó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), medida que favorece tanto a mineros informales como ilegales. Además, más del 50 % de sus congresistas apoyaron iniciativas vinculadas a la desregulación minera entre los años 2021 y 2024.

¿Qué más dijo RLA en el CADE 2025?

Rafael López Aliaga propuso la eliminación de la bicameralidad en el Congreso si resulta elegido presidente. Su planteamiento consiste en regresar a un Congreso unicameral y que el sueldo de los congresistas se calcule en función del promedio de sus ingresos de los últimos cinco años. Además, señaló que ese cambio estructural podría definirse mediante referéndum o cuestión de confianza.

La posición de López Aliaga implica un giro respecto al apoyo mostrado por Renovación Popular en el Parlamento. En marzo de 2024, los congresistas de su bancada, incluidos Miguel Ciccia, José Cueto, Gladys Echaíz, Noelia Herrera, María Jáuregui, Jorge Montoya, Alejandro Muñante, José Padilla y Jorge Zeballos, votaron a favor de restablecer la bicameralidad y la reelección parlamentaria. Posteriormente, algunos de ellos dejaron el partido, pero esto ocurrió después de respaldar la reforma.

Rafael López Aliaga afirma que
Rafael López Aliaga afirma que Renovación Popular no tiene en sus filas a mineros ilegales. (Foto: CADE 2025)

López Aliaga también se manifestó en contra de elevar el sueldo de los futuros senadores y diputados, insistiendo en mantener el nivel salarial actual y diferenciando así su propuesta de las que causaron controversia en el debate legislativo.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaCade Ejecutivos 2025Keiko FujimoriFuerza Popularperu-politica

Más Noticias

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Cuándo es la final del certamen de belleza y dónde se podrá ver en Perú?

La representante de Perú ha conquistado miradas con su autenticidad y estilo en las primeras actividades del certamen, posicionándose como una de las favoritas para traer la ansiada segunda corona al país

Karla Bacigalupo en Miss Universo

¿Un trago de alcohol al día es bueno para la salud? Estudio lanza advertencia que cambia la idea del ‘consumo moderado’

Estudio de la Universidad de Harvard responde si existe una cantidad segura de consumo de alcohol y advierte sobre daños en el cerebro

¿Un trago de alcohol al

César Combina se salva de afrontar un juicio por difamación: Exalcalde de Trujillo desiste de querella

Juzgado había ordenado la ubicación y captura del excongresista por no presentarse al inicio del juicio oral

Infobae

CADE Ejecutivos 2025: “Un salvoconducto para Betssy Chávez sería un pésimo mensaje para el empresariado peruano”, advierte Confiep

En diálogo con Infobae Perú, Jorge Zapata asegura que la estabilidad fiscal y las reservas internacionales son el principal respaldo del país ante la crisis institucional y política, pero urge evitar medidas que aumenten el déficit

CADE Ejecutivos 2025: “Un salvoconducto

Chorrillos: vecinos denuncian calles llenas de basura y actual alcalde responsabiliza a Fernando Velasco

Las denuncias difundidas en redes sociales y medios de comunicación reportaron la acumulación de basura en zonas históricas como la huaca San Pedro, un colegio y hasta un centro de salud

Chorrillos: vecinos denuncian calles llenas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga promete eliminar

Rafael López Aliaga promete eliminar la bicameralidad si es presidente: “Esto va a ser por cuestión de confianza o referéndum”

César Combina se salva de afrontar un juicio por difamación: Exalcalde de Trujillo desiste de querella

Fernando Rospigliosi: Censura por uso de cámara en mitin de Keiko Fujimori no cuenta con respaldo

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Congreso declara persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por asilo a Betssy Chávez

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo en Miss Universo

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Cuándo es la final del certamen de belleza y dónde se podrá ver en Perú?

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en emotiva ceremonia civil: “Oficialmente señora Coloma”

Yiddá Eslava justifica debilidades de su película: “Es por falta de presupuesto”

Melanie Martínez habría denunciado a Christian Domínguez y sus padres

Magaly Medina se burla del llanto de Mr. Nawat en Miss Universo: “Parece farandulero, ni lágrimas le salen”

DEPORTES

José Carvallo se pronunció ante

José Carvallo se pronunció ante posible llegada de Christian Cueva a Universitario y si es que encajaría en el plantel: “No hay forma que se desvíe”

Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido: “No creen en mi trabajo, otros comentarios son mentiras”

Felipe Chávez, Luis Ramos y Renato Tapia, las grandes ausencias de Perú: ¿Por qué no fueron convocados para amistosos ante Rusia y Chile?

Fabio Gruber y las principales novedades de Perú para amistosos ante Rusia y Chile: Manuel Barreto convocó hasta 5 debutantes

Presidente José Jerí ayudó a Jean Ferrari a tramitar el DNI de Fabio Gruber para los amistosos de Perú, según Phillip Butters