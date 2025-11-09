Perú

Vías arteriales de la capital, a cargo de la Municipalidad de Lima, en abandono, con enormes huecos y gran deterioro

Diversos sectores de Lima Metropolitana reportan baches profundos y vías descuidadas, ante el reclamo constante de vecinos y transportistas que piden se solucione el problema para no dañar sus vehículos

Guardar
Vías arteriales de la capital,
Vías arteriales de la capital, a cargo de la Municipalidad de Lima, en abandono, con enormes huecos y gran deterioro - Exitosa Noticias

Las principales rutas metropolitanas de Lima bajo la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima muestran evidentes daños estructurales que impactan la seguridad de conductores y peatones, según han denunciado en los últimos meses usuarios, autoridades distritales y transportistas públicos y privados. Los problemas se repiten a lo largo de avenidas fundamentales, mientras el gobierno metropolitano que encabeza Renzo Reggiardo aún no presenta avances en estos puntos, tras la salida de Rafael López Aliaga, quien dejó el cargo para postular a la presidencia.

Vías con huecos en&nbsp;Chorrillos

En el distrito de Chorrillos, las quejas iniciaron en julio, cuando el alcalde Fernando Velasco Huamán denunció públicamente haber remitido “extensas comunicaciones oficiales” a la Municipalidad Metropolitana de Lima para solicitar la reparación de vías arteriales y metropolitanas cuya competencia corresponde a esta entidad. El burgomaestre reclamó: “Ya no podemos seguir invirtiendo más en las vías metropolitanas y exigimos al alcalde Rafael López Aliaga que se ponga a trabajar”. Las rutas Guardia Civil y avenida El Sol figuran entre las más afectadas, con huecos de hasta 20 centímetros de profundidad. Cuatro meses después, la situación permanece sin cambios significativos y persisten las quejas de conductores ante los daños en los vehículos provocados por el estado del asfalto.

Alcalde de Chorrillos exige a Rafael López Aliaga que “se ponga a trabajar” en vías metropolitanas con huecos - Buenos Días Perú

Avenida&nbsp;Alfredo Mendiola&nbsp;en&nbsp;Los Olivos

En el norte de la ciudad, la avenida Alfredo Mendiola presenta deterioro severo desde hace más de cinco años, de acuerdo con el testimonio del alcalde de Los OlivosFelipe Castillo Oliva. El punto más crítico se encuentra en la cuadra treinta y seis, cerca del centro comercial Megaplaza y junto a la Panamericana Norte. Ahí, algunas personas recurren a tapar informalmente baches a cambio de propinas. Castillo remarcó: “Lo que son vías metropolitanas, el mantenimiento y las mejoras las tiene que efectuar la Municipalidad de Lima”, recordando la obligación que recae sobre la administración central.

Avenida Alfredo Mendiola en pésimo estado es responsabilidad de la Municipalidad de Lima, señala el alcalde de Los Olivos

Hueco ‘rompecarros’ en&nbsp;Miraflores

A fines de octubre, choferes y vecinos alertaron sobre un bache de más de un metro de diámetro y cerca de 10 centímetros de profundidad en la avenida Benavides, entre los colegios Humboldt y Juana Alarco de Dammert, en los distritos de Miraflores y Surco. La competencia para el mantenimiento de esta arteria corresponde íntegramente a Lima MetropolitanaSergio Tapia, gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional de Miraflores, explicó a Latina Noticias que han solicitado formalmente la transferencia de competencias para intervenir: “Hemos solicitado a Lima que nos transfiera la competencia para realizar arreglos, no solo en este punto sino en toda la Benavides”. Además, tanto Ricardo Palma como José Pardo, vías colectoras, también muestran signos evidentes de deterioro y hundimientos.

Denuncian hueco ‘rompecarros’ en Miraflores y deterioro de Av. Benavides: vía es competencia de Lima Metropolitana - Latina Noticias

Bypass sin luz y con buzones abiertos

El paso a desnivel de la avenida 28 de Julio, ubicado en el Cercado de Lima, representa un peligro para miles de conductores por la ausencia de más de cien luminarias y la existencia de buzones sin tapa. El sector enlaza a diario rutas de alto tránsito como Garcilaso de la VegaArequipa y Arenales y es parte del recorrido del corredor azul. Los buzones expuestos resultan especialmente peligroso en el acceso hacia la avenida Arenales, multiplicando los riesgos para vehículos y peatones.

By pass de 28 de Julio sin iluminación y con buzones sin tapa: un peligro para conductores en el Cercado de Lima - 24 Horas Noticias

Otras vías metropolitanas deterioradas en el sur

Otras arterias de competencia metropolitana también muestran daños considerables. En Villa María del Triunfo, en el cruce de las avenidas Salvador Allende y José Carlos Mariátegui, se reportaron baches de gran tamaño. En el distrito de Villa El Salvador, la intersección de avenida Modelo con Separadora Industrial exhibe múltiples desniveles, según testimonios recabados por conductores organizados.

Vías arteriales de la capital,
Vías arteriales de la capital, a cargo de la Municipalidad de Lima, en abandono, con enormes huecos y gran deterioro - Exitosa Noticias

Por ahora, los reportes públicos, las denuncias de alcaldes distritales y la persistencia del malestar ciudadano exhiben la necesidad de una intervención de la autoridad limeña sobre las vías arteriales en crisis.

Temas Relacionados

Municipalidad de LimaRenzo ReggiardoRafael López AliagaMirafloresChorrillosVía Metropolitanaperu-noticias

Más Noticias

Christian Domínguez llora y pide perdón a su hija tras exponer que tendría un novio tóxico: “Que no cometa los mismos errores”

El cantante se quebró en vivo al reconocer que sus infidelidades y escándalos mediáticos afectaron emocionalmente a su hija. Tras la audiencia con Melanie Martínez por presunta violencia psicológica, Domínguez pidió terapia familiar para sanar su relación.

Christian Domínguez llora y pide

Marina Mora lamenta que polémica con Mr. Nawat opaque el verdadero objetivo del Miss Universo: “Sus disculpas me parecen falsas”

En conversación con Infobae Perú, la directora del Miss Teen Model Perú se refirió a la nueva edición de su certamen coproducido con la Municipalidad de San Miguel. Además, se pronunció sobre la polémica que protagonizó Mr. Nawat en Miss Universo

Marina Mora lamenta que polémica

Pedro Gallese confirmó su prioridad tras dejar Orlando City y si Universitario es una opción: “Me tomaré mi tiempo para optar la mejor decisión”

El arquero peruano habló sobre su futuro luego de ser vinculado con Inter Miami de la MLS y con la ‘U’ para buscar el tetracampeonato en 2026

Pedro Gallese confirmó su prioridad

Yiddá Eslava responde entre lágrimas a críticas por pedir apoyo para su película: “Si se ofendieron, me disculpo”

La actriz y productora se emocionó durante su aparición televisiva tras la polémica por invitar a la audiencia a ver “La Habitación Negra”, aclarando que nunca buscó presionar al público ni obligar a nadie

Yiddá Eslava responde entre lágrimas

Fuego cruzado en el Lote 192: JCR LATAM emplaza a PERUPETRO por descalificar a Upland como socio de Petroperú

La clasificadora de riesgo aseguró que la alta dirección de PERUPETRO podría ser sujeta a una investigación por parte de la Contraloría General de la República y el propio MEF tras asumir funciones de la SMV

Fuego cruzado en el Lote
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso marca récord en gasto

Congreso marca récord en gasto anual de planillas: supera los 800 millones de soles en 2025

Congreso busca ampliar el Reinfo por intereses políticos, advierte exministro Montero: “Están buscando votos”

Cumbre CELAC-UE: Perú y Brasil buscan crear mecanismo conjunto contra el crimen organizado en la frontera

Encargada de la Embajada de México abandona el Perú en medio de tensiones diplomáticas por asilo a Betssy Chávez

Octubre fue el mes con mayor gasto en alimentación del Despacho Presidencial: primer mes de José Jerí costó más de S/ 169 mil

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez llora y pide

Christian Domínguez llora y pide perdón a su hija tras exponer que tendría un novio tóxico: “Que no cometa los mismos errores”

Marina Mora lamenta que polémica con Mr. Nawat opaque el verdadero objetivo del Miss Universo: “Sus disculpas me parecen falsas”

Yiddá Eslava responde entre lágrimas a críticas por pedir apoyo para su película: “Si se ofendieron, me disculpo”

Jean Paul Santa María revive emotivo recuerdo de su vínculo familiar con la “dalina chiquita” Mónica Santa María

Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron en Arequipa: elegancia, rock y sentido homenaje a la madre del cantante

DEPORTES

Pedro Gallese confirmó su prioridad

Pedro Gallese confirmó su prioridad tras dejar Orlando City y si Universitario es una opción: “Me tomaré mi tiempo para optar la mejor decisión”

Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Boca Juniors vs River Plate HOY: canal TV online del superclásico por el Torneo Clausura 2025

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile por fecha FIFA 2025