Vías arteriales de la capital, a cargo de la Municipalidad de Lima, en abandono, con enormes huecos y gran deterioro - Exitosa Noticias

Las principales rutas metropolitanas de Lima bajo la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima muestran evidentes daños estructurales que impactan la seguridad de conductores y peatones, según han denunciado en los últimos meses usuarios, autoridades distritales y transportistas públicos y privados. Los problemas se repiten a lo largo de avenidas fundamentales, mientras el gobierno metropolitano que encabeza Renzo Reggiardo aún no presenta avances en estos puntos, tras la salida de Rafael López Aliaga, quien dejó el cargo para postular a la presidencia.

Vías con huecos en Chorrillos

En el distrito de Chorrillos, las quejas iniciaron en julio, cuando el alcalde Fernando Velasco Huamán denunció públicamente haber remitido “extensas comunicaciones oficiales” a la Municipalidad Metropolitana de Lima para solicitar la reparación de vías arteriales y metropolitanas cuya competencia corresponde a esta entidad. El burgomaestre reclamó: “Ya no podemos seguir invirtiendo más en las vías metropolitanas y exigimos al alcalde Rafael López Aliaga que se ponga a trabajar”. Las rutas Guardia Civil y avenida El Sol figuran entre las más afectadas, con huecos de hasta 20 centímetros de profundidad. Cuatro meses después, la situación permanece sin cambios significativos y persisten las quejas de conductores ante los daños en los vehículos provocados por el estado del asfalto.

Alcalde de Chorrillos exige a Rafael López Aliaga que “se ponga a trabajar” en vías metropolitanas con huecos - Buenos Días Perú

Avenida Alfredo Mendiola en Los Olivos

En el norte de la ciudad, la avenida Alfredo Mendiola presenta deterioro severo desde hace más de cinco años, de acuerdo con el testimonio del alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Oliva. El punto más crítico se encuentra en la cuadra treinta y seis, cerca del centro comercial Megaplaza y junto a la Panamericana Norte. Ahí, algunas personas recurren a tapar informalmente baches a cambio de propinas. Castillo remarcó: “Lo que son vías metropolitanas, el mantenimiento y las mejoras las tiene que efectuar la Municipalidad de Lima”, recordando la obligación que recae sobre la administración central.

Avenida Alfredo Mendiola en pésimo estado es responsabilidad de la Municipalidad de Lima, señala el alcalde de Los Olivos

Hueco ‘rompecarros’ en Miraflores

A fines de octubre, choferes y vecinos alertaron sobre un bache de más de un metro de diámetro y cerca de 10 centímetros de profundidad en la avenida Benavides, entre los colegios Humboldt y Juana Alarco de Dammert, en los distritos de Miraflores y Surco. La competencia para el mantenimiento de esta arteria corresponde íntegramente a Lima Metropolitana. Sergio Tapia, gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional de Miraflores, explicó a Latina Noticias que han solicitado formalmente la transferencia de competencias para intervenir: “Hemos solicitado a Lima que nos transfiera la competencia para realizar arreglos, no solo en este punto sino en toda la Benavides”. Además, tanto Ricardo Palma como José Pardo, vías colectoras, también muestran signos evidentes de deterioro y hundimientos.

Denuncian hueco ‘rompecarros’ en Miraflores y deterioro de Av. Benavides: vía es competencia de Lima Metropolitana - Latina Noticias

Bypass sin luz y con buzones abiertos

El paso a desnivel de la avenida 28 de Julio, ubicado en el Cercado de Lima, representa un peligro para miles de conductores por la ausencia de más de cien luminarias y la existencia de buzones sin tapa. El sector enlaza a diario rutas de alto tránsito como Garcilaso de la Vega, Arequipa y Arenales y es parte del recorrido del corredor azul. Los buzones expuestos resultan especialmente peligroso en el acceso hacia la avenida Arenales, multiplicando los riesgos para vehículos y peatones.

By pass de 28 de Julio sin iluminación y con buzones sin tapa: un peligro para conductores en el Cercado de Lima - 24 Horas Noticias

Otras vías metropolitanas deterioradas en el sur

Otras arterias de competencia metropolitana también muestran daños considerables. En Villa María del Triunfo, en el cruce de las avenidas Salvador Allende y José Carlos Mariátegui, se reportaron baches de gran tamaño. En el distrito de Villa El Salvador, la intersección de avenida Modelo con Separadora Industrial exhibe múltiples desniveles, según testimonios recabados por conductores organizados.

Vías arteriales de la capital, a cargo de la Municipalidad de Lima, en abandono, con enormes huecos y gran deterioro - Exitosa Noticias

Por ahora, los reportes públicos, las denuncias de alcaldes distritales y la persistencia del malestar ciudadano exhiben la necesidad de una intervención de la autoridad limeña sobre las vías arteriales en crisis.