Perú

Octubre fue el mes con mayor gasto en alimentación del Despacho Presidencial: primer mes de José Jerí costó más de S/ 169 mil

Datos difundidos por el especialista Juan Carbajal muestran que, en el décimo mes de 2025, los mayores desembolsos en alimentación del Despacho Presidencial se concentraron en carne de res, vísceras y carne de cerdo

Guardar
El Despacho Presidencial alcanzó su
El Despacho Presidencial alcanzó su mayor gasto en alimentación en octubre de 2025, con S/ 169,499.44 en carne, abarrotes y verduras. foto: Composición Infobae Perú

Octubre de 2025 marcó el mayor gasto en suministros de alimentación en el Despacho Presidencial, según un análisis del especialista en datos Juan Carbajal publicado en su cuenta de X. La revisión incluyó los registros de enero a octubre del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

El aumento registrado en octubre coincide con el inicio del gobierno de José Jerí, quien asumió la presidencia el 10 de ese mes. Este proceso de transición generó un alza en las compras de alimentos. De acuerdo con Carbajal, el total de adquisiciones durante octubre llegó a S/ 169.499,44, superando ampliamente a los meses previos.

Los suministros adquiridos abarcan una amplia gama de productos: verduras, frutas, carnes, bebidas y alimentos envasados. Este monitoreo permite valorar no solo los gastos en alimentación, sino también la evolución mensual de la inversión pública en el despacho presidencial, identificando patrones y picos de consumo.

Octubre, el mes más caro en alimentación del Despacho Presidencial, con S/ 31.573 en carnes

Según el análisis de Carbajal, octubre encabezó el gasto anual, superando a agosto (S/ 165.085,79) y febrero (S/ 160.884,80). Los demás meses se situaron por debajo de los S/ 160.000, con julio como el de menor gasto (S/ 110.071,44), reflejando fluctuaciones notorias durante el año.

El desglose de octubre muestra los rubros más destacados en inversión. La carne de res, vísceras y carne de cerdo representó el mayor desembolso (S/ 31.573,50), seguida de los abarrotes (S/ 30.712,00) y las verduras (S/ 24.980,85). La carne de ave llegó a S/ 20.036,40, mientras que las frutas sumaron S/ 11.743,55 y los productos cárnicos, S/ 11.168,00.

Octubre, en lo que va
Octubre, en lo que va del año 2025, es el mes con el mayor gasto en suministros de alimentación en el despacho presidencial. Foto: X/ Juan Carbajal

Entre otros gastos importantes figuran productos alimenticios envasados (S/ 7.094,00), pescado (S/ 7.953,50), panes y similares (S/ 7.006,44) y productos a granel (S/ 4.014,00). En cuanto a bebidas y gaseosas, el despacho destinó S/ 3.266,40; leche evaporada y agua de mesa representaron S/ 1.036,80 y S/ 4.764,00, respectivamente. Los rubros con menor inversión fueron mariscos (S/ 280,00) y embutidos (S/ 3.870,00).

Estos gastos elevados en alimentación coinciden con el inicio del mandato de José Jerí y posicionan a octubre como el mes récord, generando cuestionamientos en torno al manejo presupuestal del Despacho Presidencial.

Febrero, agosto y octubre: los meses con mayores desembolsos en alimentación del Despacho Presidencial

El seguimiento de enero a octubre revela un patrón de variaciones marcadas. Enero totalizó S/ 132.531,26; febrero ascendió a S/ 160.884,80 y marzo disminuyó a S/ 145.886,14. Abril mantuvo un valor cercano al de febrero (S/ 159.398,75) y mayo descendió a S/ 125.552,20.

Banderas a media asta en
Banderas a media asta en edificios de Perú por la muerte del nobel de literatura, Mario Vargas Llosa. Créditos: ANDINA/ Verónica Calderón

Durante junio, se registró S/ 142.710,72, y julio mostró el menor monto (S/ 110.071,44). Agosto repuntó con S/ 165.085,79, mientras que septiembre marcó S/ 138.182,71. Finalmente, octubre cerró como el mes de mayor gasto, con S/ 169.499,44, según los datos de Carbajal.

Más allá de la alimentación: incrementos también en remuneraciones y obligaciones sociales

El aumento en el presupuesto de alimentación no es el único notable en el despacho. El analista de datos también difundió un gráfico sobre el importante crecimiento de los gastos por remuneraciones del personal y obligaciones sociales en la última década.

El año 2025 va camino
El año 2025 va camino ha ser el año con la mayor cantidad de gastos por remuneraciones del personal en el Despacho Presidencial del Perú en los últimos 12 años. Foto: X/ Juan Carbajal

Entre 2014 y 2022, los gastos se mantuvieron relativamente constantes, variando entre S/ 14 y 16 millones anuales. En ese periodo, se observaron ligeros incrementos en 2016 y 2017 (S/ 15.205.801 y S/ 15.523.610, respectivamente), sin cambios bruscos. La línea azul del gráfico refleja estabilidad promedio mensual, con pequeñas oscilaciones por ajustes salariales o pagos extraordinarios al personal.

Desde 2023, el gasto anual mostró un incremento claro: S/ 16.051.322 ese año y S/ 22.511.892 en 2024, un salto muy superior al promedio anterior. Para 2025, el gasto se mantiene alto, con S/ 20.199.097, lo que evidencia un crecimiento sostenido en remuneraciones y obligaciones sociales durante la gestión actual. El promedio mensual ilustra este aumento y posiciona los desembolsos regulares por encima de los de años previos.

Si bien parte del incremento puede atribuirse a ajustes salariales, nuevas contrataciones u otras necesidades operativas, la magnitud del aumento coincide con la gestión del gobierno de Dina Boluarte y la administración de José Jerí, responsable de cerrar el año presupuestal.

Temas Relacionados

Despacho Presidencial Gasto público José Jerí Dina Boluarte OSCEperu-politica

Más Noticias

Tottus es multado por no incluir octógono de “Alto en azúcar” en uno de sus productos

El caso surgió tras una denuncia en redes sociales en contra del Syrope sabor a maple de 480 g y concluyó con una sanción del Indecopi

Tottus es multado por no

Resultados del Gana Diario: números ganadores del sábado 8 de noviembre

Como cada sábado, La Tinka comparte los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4394

Resultados del Gana Diario: números

B.A.P. Unión regresa al Callao tras difundir la cultura y la Marca Perú en nueve países: José Jerí encabezó ceremonia

Durante seis meses, el buque escuela recorrió puertos de América y Europa, fortaleciendo lazos diplomáticos, comerciales y culturales con las naciones visitadas

B.A.P. Unión regresa al Callao

Gamarra: Este será el plan de seguridad en el emporio textil durante campaña de fin de año

Contará con nuevas estrategias de acceso, monitoreo policial ampliado y actividades comerciales para cuidar la experiencia de los visitantes en diciembre

Gamarra: Este será el plan

Soda Stereo vuelve a hacer historia en Lima: anuncia tercer y último concierto en Arena 1

La legendaria banda argentina suma una tercera fecha en la Costa Verde para el 24 de mayo tras agotar más de 30 mil entradas en cuestión de horas.

Soda Stereo vuelve a hacer
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno peruano saluda al presidente

Gobierno peruano saluda al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y anuncia una nueva etapa en las relaciones bilaterales

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

Magistrados del TC se aumentan el sueldo a más S/ 42 mil gracias a ley del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Soda Stereo vuelve a hacer

Soda Stereo vuelve a hacer historia en Lima: anuncia tercer y último concierto en Arena 1

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

‘Miss Universo 2025′: Karla Bacigalupo y todas las actividades en las que participará para lograr quedarse con la corona

Flor Bromley, artista peruana, nominada al Grammy 2026 por su álbum infantil ‘Herstory’

Laura Spoya responde a Pati Lorena: “Su rica carta notarial le va a llegar, a ver si sigue hablando”

DEPORTES

Gonzalo Bueno se despide en

Gonzalo Bueno se despide en semifinales del Challenger de Lima y alarga la sequía del torneo sin campeones peruanos

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Adrián Ugarriza protagoniza una exhibición goleadora con Ironi Kiryat Shmona: doblete y asistencia contra Tiberias FC

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Soan 3-0: resumen del triunfo ‘crema’ por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026