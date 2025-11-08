José Jerí dice que Betssy Chávez se quedará en la embajada: “Al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México”

José Jerí se pronuncia sobre el salvoconducto en espera para Betssy Chávez. Canal N

El presidente José Jerí, confirmó que el Gobierno peruano aún no ha tomado una decisión sobre la entrega del salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, quien permanece en la Embajada de México en Lima tras recibir asilo político. En declaraciones recogidas por Canal N, Jerí señaló que el Ejecutivo mantiene una posición de cautela y no se ha pronunciado oficialmente sobre el pedido presentado por el gobierno mexicano.

“Lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema de salvoconducto”, indicó el mandatario. Añadió que Perú reconoce los tratados y obligaciones internacionales, pero también es consciente de las deficiencias del sistema actual en materia de asilo. “Nosotros reconocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones y también sabemos los defectos que tiene también el sistema internacional”, afirmó.

Quién es Betssy Chávez, la exprimera ministra de Pedro Castillo que provocó la ruptura entre Perú y México

Gobierno no ha decidido otorgar el salvoconducto

Durante su diálogo con la prensa, el jefe de Estado explicó que, mientras no se emita un pronunciamiento formal, Betssy Chávez no podrá salir del país ni viajar a México.

“Lo que se entiende es justamente que no nos vamos a pronunciar en este momento sobre ello y, en consecuencia, al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México. El efecto práctico es ese”, declaró el jefe de Estado.

Jerí indicó además que el canciller ha expresado propuestas de modificación en los mecanismos internacionales de asilo para evitar que se tergiverse esta figura jurídica. “Por eso es que también el canciller ha hecho un pronunciamiento de las propuestas de modificación para que no se tergiverse justamente la figura del asilo”, añadió.

José Jerí aclara que Betssy Chávez no podrá salir del país hasta que se le otorgue el salvoconducto.

Situación de la embajada de México

El premier también fue consultado sobre la situación de Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México en el Perú, y si aún permanecía en territorio nacional tras la reciente ruptura de relaciones diplomáticas. Frente a ello, Jerí respondió que esa información corresponde a la Cancillería. “Eso lo puede informar con precisión Cancillería, que es la que maneja la información técnica y la responsable de darle seguimiento a las disposiciones que se han establecido”, manifestó.

De acuerdo con las declaraciones transmitidas por Canal N, José Jerí reiteró que, mientras no haya un pronunciamiento formal sobre el salvoconducto, Betssy Chávez permanecerá dentro de la sede diplomática mexicana en Lima, sin posibilidad de viajar a México.

José Jerí: "Al no otorgarse el salvoconducto, Betssy Chávez no puede viajar a México".

Perú propondrá modificar acuerdos de asilo político

El Gobierno del Perú anunció que presentará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo político en la región. Según informó la Cancillería peruana, la iniciativa busca evitar el uso indebido de esta norma, cuyo propósito original —proteger a personas perseguidas por motivos políticos— se habría desnaturalizado en la práctica. El planteamiento, dispuesto por el presidente José Jerí, será sometido a un proceso de consultas con otros Estados miembros del organismo regional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la decisión fue adoptada tras evaluar la solicitud de salvoconducto presentada por México a favor de la ex primera ministra Betssy Chávez, a quien el gobierno mexicano concedió asilo político. El comunicado precisa que, durante este análisis, se realizaron consultas internas y con juristas especializados de la región. Como resultado, el Perú concluyó que desde la adopción de la Convención se ha observado “una evolución negativa” en su aplicación, con casos en los que se habría otorgado asilo a personas procesadas por delitos comunes bajo la justificación de una presunta persecución política.

Gobierno de José Jerí plantea cambiar norma interamericana sobre asilo por su uso indebido.

En ese sentido, el Ejecutivo expresó su malestar y rechazo ante lo que considera una distorsión del derecho de asilo, que estaría siendo utilizado para eludir la acción de la justicia en países democráticos. “En ningún caso debe utilizarse para liberar a personas que hayan delinquido de las decisiones judiciales”, señala el pronunciamiento oficial. El Gobierno subrayó que continuará las gestiones diplomáticas de manera urgente y que los resultados de las consultas serán comunicados oportunamente antes de adoptar las decisiones correspondientes.