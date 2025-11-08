Perú

Indeci: Más de cien distritos bajo alerta por lluvias intensas en la sierra peruana

El Instituto Nacional de Defensa Civil advirtió que 113 distritos de la sierra están en riesgo por deslizamientos y huaicos debido a lluvias intensas previstas desde hoy hasta el lunes, con Huancavelica, Cajamarca y Ayacucho entre las regiones más afectadas

Guardar
Precipitaciones fueron catalogadas de nivel
Precipitaciones fueron catalogadas de nivel amarillo. (Foto: Andina)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió una advertencia sobre 113 distritos de la sierra en riesgo por posibles deslizamientos y huaicos debido a precipitaciones previstas desde este sábado 8 hasta el lunes 10 de noviembre.

Esta alerta se basa en el aviso meteorológico N° 398 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi) y el reporte técnico del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

El escenario incluye riesgo muy alto en 22 distritos de Huancavelica, 11 de Cajamarca, 8 de Ayacucho, 6 de Puno, 2 de Junín y 1 de Lima. Otras 63 jurisdicciones, distribuidas en estas regiones, presentan un nivel de riesgo alto ante la llegada de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

Huancavelica encabeza la lista

Las autoridades han resaltado que Huancavelica concentra el mayor número de zonas vulnerables, seguida por Cajamarca y otras regiones. En total, 50 distritos están clasificados con riesgo muy alto.

Según información técnica difundida por el Indeci, el impacto potencial involucra huaicos, deslizamientos y otros movimientos en masa.

Las recomendaciones oficiales hacen hincapié en que los gobiernos locales y regionales verifiquen la seguridad de rutas de evacuación, manteniendo despejada la señalización y el acceso a zonas alejadas de ríos o quebradas. Además, se sugiere asegurar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías.

Medidas preventivas

La institución aconseja reforzar techos y redoblar la vigilancia a través de alertas comunitarias con dispositivos como silbatos, campanas o alarmas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), adscrito al Indeci, se encuentra monitoreando departamentos alertados y coordinando con autoridades regionales y locales la respuesta ante cualquier emergencia asociada a este evento meteorológico.

Lluvias en la sierra sur-
Lluvias en la sierra sur- Andina

Alerta roja en el norte

De otro lado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología comunicó una alerta de peligro extremo (nivel rojo) debido a la posible activación de quebradas en varias provincias del norte del país.

Esta advertencia se relaciona con la persistencia de lluvias intensas que pueden provocar flujos de lodo, deslizamientos y huaicos en sectores considerados vulnerables.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional confirmó que la medida estará vigente durante 24 horas y solicitó a las autoridades locales implementar sus planes de contingencia y fortalecer la vigilancia en áreas de mayor riesgo.

De acuerdo con el Senamhi, la acumulación de lluvias durante los días recientes ha saturado los suelos, lo que incrementa la probabilidad de deslizamientos en terrenos inclinados o con antecedentes similares. Las entidades de emergencia recomendaron a la población informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar cruzar quebradas o ríos durante las lluvias intensas.

El Aviso N.° 309-2025 del Senamhi establece peligro extremo desde las 13:00 horas del miércoles 5 de noviembre hasta las 13:00 horas del jueves 6, basado en el monitoreo de precipitaciones y la susceptibilidad del terreno a movimientos en masa.

Boletín del COEN.
Boletín del COEN.

El fenómeno, conocido también como huayco, corresponde a flujos rápidos de agua, lodo o detritos que se desplazan por quebradas o cuencas pequeñas, originados por lluvias persistentes y condiciones geológicas inestables. El COEN advirtió que estos flujos pueden causar daños significativos en viviendas, carreteras y zonas agrícolas.

Temas Relacionados

IndeciSierra peruanaLluviasperu-noticias

Más Noticias

Ministerio de Economía asigna S/317 millones a la ANIN para asegurar proyectos frente a inundaciones

La transferencia permitirá continuar con obras clave de prevención en cinco regiones del país, destinadas a reducir los riesgos por desbordes y eventos climáticos extremos

Ministerio de Economía asigna S/317

Alianza Universidad descendió de la Liga 1 2025: Juan Pablo II ganó y sentenció al equipo de Roberto Mosquera a falta de dos fechas

Los huanuqueños deberán competir en la Liga 2 la próxima temporada luego de la victoria de la escuadra de Chongoyape ante Atlético Grau

Alianza Universidad descendió de la

Jean Paul Santa María revive emotivo recuerdo de su vínculo familiar con la “dalina chiquita” Mónica Santa María

La publicación de un video antiguo sorprendió a los fans al revelar la entrañable relación entre el cantante y la querida presentadora de 'Nubeluz', despertando nostalgia en redes sociales

Jean Paul Santa María revive

‘Soncora’ Marcos regresó a la senda del triunfo en la UFC con autoridad: sometió a su rival con un impecable mataleón

En Nevada, el artista marcial mixto impuso condiciones en el octágono para someter al estadounidense Miles Johns

‘Soncora’ Marcos regresó a la

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘cremas’ saldrán a defender su invicto ante las de Puente Piedra en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

Universitario vs Deportivo Soan EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Defensa de Betssy Chávez acordó

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

Magistrados del TC se aumentan el sueldo a más S/ 42 mil gracias a ley del Congreso

George Forsyth será el candidato presidencial de Somos Perú, confirma vocero: ¿Quiénes serán sus vicepresidentes?

ENTRETENIMIENTO

Jean Paul Santa María revive

Jean Paul Santa María revive emotivo recuerdo de su vínculo familiar con la “dalina chiquita” Mónica Santa María

Korina Rivadeneira y Mario Hart estallan contra acusaciones de ser ‘malos padres’: “No hemos abandonado a nadie”

Los conductores de LAM destruyen el look de Magaly Medina: “Se viste de niña de 15”

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

DEPORTES

Alianza Universidad descendió de la

Alianza Universidad descendió de la Liga 1 2025: Juan Pablo II ganó y sentenció al equipo de Roberto Mosquera a falta de dos fechas

‘Soncora’ Marcos regresó a la senda del triunfo en la UFC con autoridad: sometió a su rival con un impecable mataleón

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos fue suspendido por “tirar piedra al árbitro” y se frenó el descenso de Alianza Universidad

Daniel ’Soncora’ Marcos explicó cómo manejó perder el invicto en la UFC: ”Pasan estas cosas y hay personas que se van”