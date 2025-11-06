Perú

Fenómeno peligroso afectará Lima y 12 regiones de la sierra este fin de semana, advierte el Senamhi

El aviso de nivel naranja advierte la llegada de lluvias, granizo y nevadas, junto con ráfagas de viento y descargas eléctricas, por lo que se pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades

Guardar

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que impactarán diversas regiones de la sierra entre el sábado 8 y el lunes 10 de noviembre. De acuerdo con el Aviso N.º 398 de nivel naranja, se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad: lluvia, nieve, granizo y aguanieve, acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

El evento, que tendrá una duración estimada de 71 horas, podría generar complicaciones en localidades de la sierra norte, centro y sur, donde se incrementará también la nubosidad en las tardes y noches. En la costa norte y centro, existe la posibilidad de lluvias ligeras y dispersas, informó el Senamhi.

Las autoridades instan a la población y a los gobiernos locales a mantenerse atentos a las recomendaciones oficiales, ya que se trata de un fenómeno de peligro meteorológico significativo con potencial de afectar viviendas, vías de comunicación y cultivos en áreas rurales. La prevención será clave para evitar daños en la infraestructura y en las actividades agrícolas.

Acumulados de precipitación esperados por día

Según el pronóstico del Senamhi, el sábado 8 de noviembre se registrarán entre 12 y 20 milímetros de lluvia diarios en la sierra centro, mientras que en la sierra sur los valores previstos oscilarán entre 10 y 24 milímetros al día.

El domingo 9 de noviembre, está previsto que las precipitaciones se intensifiquen en la sierra norte, con acumulados estimados entre 12 y 22 mm/día. En la sierra centro, los valores estarán entre 10 y 18 mm/día, y en la sierra sur, entre 10 y 20 mm/día, precisó el organismo técnico.

Para el lunes 10 de noviembre, fecha final del evento meteorológico, los acumulados serán de 12 a 25 mm/día en la sierra norte, 10 a 18 mm/día en la sierra centro y 10 a 20 mm/día en la sierra sur.

Las nevadas podrían presentarse en zonas ubicadas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que el granizo afectaría áreas superiores a los 2.800 metros. Estas condiciones, según el Senamhi, generan riesgo de deslizamientos, incremento de caudales y afectaciones en carreteras debido a la saturación del suelo. Por este motivo, es fundamental tomar precauciones y seguir los reportes actualizados durante todo el periodo de vigencia del aviso.

Senamhi alerta a 13 departamentos del país

El Senamhi y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informaron que las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad impactarán al menos a 13 departamentos: Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y San Martín.

En la sierra central, localidades por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar podrían experimentar nevadas, mientras que las descargas eléctricas y ráfagas de viento predominarán especialmente durante las tardes y noches. Por su parte, la sierra sur espera lluvias intensas y caída de granizo, lo que afectará zonas agrícolas y caminos rurales.

Lluvias disminuirán esta semana, pero
Lluvias disminuirán esta semana, pero aumentarán desde el 19 de octubre en la Amazonía. (Foto: Agencia Andina)

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene un monitoreo constante en las zonas alertadas y coordina con autoridades regionales y locales para evaluar el impacto potencial y asumir medidas de respuesta inmediata. El trabajo conjunto de las instituciones busca minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de las comunidades.

Recomendaciones ante alerta naranja por lluvias y nevadas en la sierra

Frente a esta situación, el Indeci exhortó a los gobiernos locales y regionales a verificar el estado de las rutas de evacuación, garantizando que estén despejadas y señalizadas, así como a asegurar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en casos de emergencia.

También recomendó a la población reforzar los techos de las viviendas, mantener limpios los cauces y drenajes, y proteger cultivos y ganado contra las posibles heladas y lluvias intensas. Se sugiere implementar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas o sirenas, en coordinación con las autoridades locales.

El Senamhi recordó que el nivel naranja implica fenómenos meteorológicos peligrosos. Es esencial mantenerse informado sobre la evolución de la situación y cumplir las instrucciones emitidas por las autoridades competentes. A su vez, el COEN-Indeci anunció que dará seguimiento al evento hasta su finalización, el lunes 10 de noviembre a las 23:59, con el objetivo de alertar oportunamente sobre cualquier modificación en la intensidad o extensión de las precipitaciones. La comunicación oportuna y el monitoreo permanente permitirán reducir el impacto de las lluvias y nevadas en la región.

Temas Relacionados

Senamhi Indeci COEN Sierra Lluvias Nevadasperu-noticias

Más Noticias

Ejército ecuatoriano halla campamento armado de grupo peruano “Los Trujillanos” vinculado a minería ilegal en la frontera con Cajamarca

La operación militar en Congüime Alto reveló la presencia de un campamento con fusiles, explosivos y uniformes usados por una célula armada vinculada a la minería ilegal transfronteriza

Ejército ecuatoriano halla campamento armado

Día Mundial Sin Wi-Fi: una jornada para apagar la señal, repensar la conexión y volver a la vida real

Cada 8 de noviembre desde 2016 se celebra el Día Mundial Sin Wi-Fi, impulsado por la Federación Ambientalista Internacional para generar conciencia sobre los efectos del exceso digital y promover momentos de desconexión consciente

Día Mundial Sin Wi-Fi: una

Florangel Terrero respaldó el cambio de técnico en Géminis tras falta de exigencia: “Estamos en una liga de Primera División”

La voleibolista dominicana, una de las referentes del cuadro de Comas, se pronunció sobre la llegada de Natalia Málaga en reemplazo de Otávio Machado y consideró que la decisión fue acertada

Florangel Terrero respaldó el cambio

Extraía minerales en el Huascarán: minero ilegal es condenado a ocho años de cárcel y multa de S/ 450 mil

El fallo fue emitido por el Juzgado Penal Colegiado de Huaraz tras un proceso impulsado por la Fiscalía Ambiental de Áncash. Las pericias confirmaron una grave afectación ecológica en la zona núcleo del parque

Extraía minerales en el Huascarán:

Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada de varios encuentros dentro del marco de los torneos de la UEFA, así como también del Mundial Sub 17 y otras ligas sudamericanas

Partidos de hoy, jueves 6
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CADE 2025: ¿Qué buscan los

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

Rafael López Aliaga propone crear una criptomoneda peruana y una empresa estatal para exportar autos eléctricos desde Puno

Rafael López propone someter a referéndum cadena perpetua para policías, jueces y fiscales corruptos

Fiscalía ratifica pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo y plantea 19 años si se le condena por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez contará detalles inéditos

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

Isabel Acevedo rompe el silencio y envía un mensaje de cariño a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

Abogado de Pamela López anuncia acción penal contra Christian Cueva tras presunto incumplimiento judicial

Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian: “Está jalado de los pelos”

DEPORTES

Florangel Terrero respaldó el cambio

Florangel Terrero respaldó el cambio de técnico en Géminis tras falta de exigencia: “Estamos en una liga de Primera División”

Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Nolberto Solano sueña en grande: “Algún día me gustaría dirigir en la Premier League, ese es el reto”

Jairo Vélez espera continuar en Universitario: “Me quiero quedar, eso no hay duda, aunque no depende de mí”

Emotiva pedida de matrimonio a Zoila La Rosa: la voleibolista peruana fue sorprendida en pleno partido en Francia