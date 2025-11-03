Perú

Mario Hart juega ping pong y da concierto, pero guarda silencio por viaje de Korina Rivadeneira: “Se aceptan retadores serios”

Mientras Korina se aleja del país por motivos personales y de salud, el piloto sorprende al aparecer disfrutando de una tarde de ping pong sin mencionar a su esposa

Mario Hart guarda silencio tras viaje de Korina Rivadeneira y causa revuelo con su actitud despreocupada. Infobae Perú / Captura: IG

En medio de los rumores de sus fieles seguidores sobre una aparente crisis matrimonial y la preocupación por el estado de salud de Korina Rivadeneira, el silencio de Mario Hart sigue llamando la atención. El piloto y cantante ha optado por mantener un perfil bajo frente al reciente viaje repentino de su esposa a Venezuela, quien partió al extranjero sin despedirse públicamente ni explicar mayores detalles sobre su salida del país.

Mientras Korina compartía en sus redes mensajes sobre procesos personales y salud emocional, Mario ha preferido enfocarse en actividades cotidianas y recreativas.

En sus historias de Instagram, el ex chico reality sorprendió al publicar imágenes disfrutando de una tarde de ping pong con amigos, donde se le ve sonriente y bromista. “¡ALTO EN NIVEL! Se aceptan retadores serios… Este chiquillo @octavioceballos me tiene loco con su defensa!”, escribió junto a los clips donde se lo nota completamente distendido y ajeno a la controversia.

La publicación no pasó desapercibida. Muchos usuarios consideraron que su actitud mostraba indiferencia hacia el delicado momento que estaría atravesando su esposa, mientras otros defendieron su derecho a seguir con su vida y no exponer todo en redes.

Sin embargo, el hecho de que Mario Hart no haya emitido ninguna declaración sobre el viaje de Korina ni su estado de salud ha despertado más dudas que certezas.

Mario Hart da concierto

En paralelo, Korina Rivadeneira —quien desde hace semanas compartía reflexiones sobre bienestar emocional y espiritual— publicó un mensaje donde aseguraba que necesitaba un tiempo para reencontrarse consigo misma. Aunque no especificó el motivo de su partida, dejó entrever que se trataba de un tema de salud y estabilidad mental, y que su prioridad era recuperar el equilibrio que había perdido.

Este distanciamiento digital y emocional ha sido percibido por muchos de sus fanáticos como una crisis silenciosa. Hace meses que la pareja no comparte fotografías juntos ni mensajes afectivos en redes sociales, algo que antes era frecuente en sus perfiles.

Aun así, Hart mantiene su perfil activo, subiendo contenido de su vida diaria, sus presentaciones musicales y momentos familiares.

Korina Rivadeneira rompe el silencio
Korina Rivadeneira rompe el silencio sobre su salud y sorprende con viaje inesperado a Venezuela. Infobae Perú / Captura: IG

Comparten fotografía de Navidad

Un detalle que llamó la atención entre sus seguidores fue su más reciente publicación, una imagen adelantada de Navidad donde aparece junto a sus dos hijos, sonrientes frente a un árbol decorado.

En la fotografía, se luce la familia feliz, lo que se puede considerar que la pareja estaría bien. “Llegó la Navidad y teníamos si o sí que hacer nuestra sesión de fotos, la primera de muchas este año jiji”, escribió la modelo junto al post, que rápidamente acumuló cientos de comentarios. Algunos destacaron el tierno momento con los pequeños.

Pese a que la publicación transmite alegría familiar, muchos la interpretaron como una manera de distraer la atención de los rumores o mostrar una imagen de normalidad en medio del silencio. En cualquier caso, la foto dejó claro que Mario Hart sigue compartiendo momentos con sus hijos, pero evita cualquier alusión a su esposa o a la situación actual de su matrimonio.

Aunque muchos interpretan el silencio como una señal de distancia, otros consideran que Mario Hart y Korina Rivadeneira simplemente han optado por no ventilar sus planes personales, manteniendo la discreción sobre una posible etapa de cambios, pero no necesariamente una separación definitiva.

