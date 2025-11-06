Perú

El alimento conocido como “oro blanco” que mejora el sistema digestivo, inmunológico y metabólico

Esta bebida fermentada es originaria del Cáucaso, una región ubicada entre Europa y Asia, donde se le ha consumido durante siglos por sus propiedades nutritivas y curativas

Guardar
El kéfir se prepara fermentando
El kéfir se prepara fermentando leche (de vaca, cabra o vegetal) con unos gránulos conocidos como “nódulos de kéfir” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud del sistema digestivo, inmunológico y metabólico es fundamental para mantener el bienestar general y prevenir enfermedades crónicas. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), en el Perú una gran parte de la población sufre de problemas digestivos como gastritis, estreñimiento y colitis; además, los trastornos metabólicos como la diabetes y la obesidad van en aumento, al igual que las enfermedades que afectan al sistema inmunológico. Una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y en productos naturales fermentados, puede fortalecer estos tres sistemas clave. En ese contexto, hay un alimento milenario que ha ganado popularidad por sus múltiples beneficios: el kéfir, conocido como el “oro blanco”.

Kéfir: por qué mejora el sistema digestivo, inmunológico y metabólico

El kéfir es una bebida fermentada originaria del Cáucaso, una región ubicada entre Europa y Asia, donde se le ha consumido durante siglos por sus propiedades nutritivas y curativas. Su nombre proviene del turco keif, que significa “bienestar” o “sentirse bien”. Se prepara fermentando leche (de vaca, cabra o vegetal) con unos gránulos conocidos como “nódulos de kéfir”, que contienen una combinación de bacterias probióticas y levaduras beneficiosas.

A diferencia del yogur, el kéfir tiene una fermentación más prolongada y contiene una mayor variedad de microorganismos, lo que lo convierte en un probiótico más potente. Por esta razón, se le denomina “oro blanco”: su color blanco característico y sus beneficios lo hacen tan valioso como un tesoro para la salud.

Consumir kéfir de manera regular ayuda a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de bacterias que viven en el intestino y que desempeñan un papel esencial en la digestión, la absorción de nutrientes y la función inmunológica. Un intestino sano influye directamente en la capacidad del cuerpo para defenderse de virus y bacterias, regular el metabolismo y mantener el bienestar general.

Kéfir: enfermedades que se previenen con este alimento

Consumir kéfir de manera regular
Consumir kéfir de manera regular ayuda a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de bacterias que viven en el intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kéfir actúa como un escudo protector frente a diversas enfermedades. En el sistema digestivo, ayuda a prevenir y aliviar trastornos como el estreñimiento, la diarrea, la gastritis y el síndrome del intestino irritable. Gracias a su contenido en probióticos, favorece el equilibrio de la flora intestinal, mejora la digestión de la lactosa y reduce la inflamación del tracto gastrointestinal.

En cuanto al sistema inmunológico, el kéfir refuerza las defensas naturales del organismo. Los probióticos estimulan la producción de anticuerpos y fortalecen las células del sistema inmune, lo que ayuda a prevenir infecciones respiratorias, resfriados y alergias. Además, diversos estudios científicos han demostrado que el kéfir tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que contribuyen a mantener el cuerpo protegido frente a microorganismos patógenos.

Respecto al sistema metabólico, este alimento milenario ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y el colesterol, lo cual es beneficioso para prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2, la obesidad y los problemas cardiovasculares. Su consumo también contribuye a mejorar la sensibilidad a la insulina y a reducir la acumulación de grasa abdominal.

El kéfir, además, contiene proteínas, calcio, magnesio, vitaminas del complejo B y vitamina K2, nutrientes esenciales que ayudan a mantener los huesos fuertes, mejorar la energía y favorecer el equilibrio hormonal.

Cómo consumir el kéfir

La cantidad recomendada de kéfir
La cantidad recomendada de kéfir es de una taza o 200 ml al día, preferiblemente por las mañanas o después de las comidas (Freepik)

El kéfir puede encontrarse en tiendas naturales o prepararse en casa con relativa facilidad. Para elaborarlo, se necesita leche y los gránulos de kéfir, que se dejan fermentar a temperatura ambiente entre 24 y 48 horas. Luego se cuela la bebida, separando los gránulos para reutilizarlos. El resultado es una bebida ligeramente ácida, cremosa y con un sabor refrescante.

Se puede consumir solo o mezclado con frutas, cereales integrales, miel o semillas. La cantidad recomendada es de una taza (200 ml) al día, preferiblemente por las mañanas o después de las comidas. Es importante introducirlo gradualmente en la dieta, especialmente si no se está acostumbrado a los alimentos fermentados, para permitir que el sistema digestivo se adapte.

El kéfir también puede elaborarse con bebidas vegetales como la leche de coco, almendras o arroz, ideal para personas intolerantes a la lactosa o veganas. Lo importante es mantener la fermentación adecuada para conservar su riqueza en probióticos.

Temas Relacionados

kéfirbebida fermentadaoro blancosistema digestivosistema inmunológicosistema metabólicoperu-salud

Más Noticias

CCL en CADE Ejecutivos 2025: “Sería buena idea encargar las cárceles al sector privado, y no solo su construcción”, señala De la Tore

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima apuesta por mecanismos mixtos para destrabar proyectos detenidos y modernizar el país, con un foco sostenido para controlar el déficit fiscal y garantizar la continuidad de las inversiones

CCL en CADE Ejecutivos 2025:

CORPAC suspende operaciones aéreas en Pisco por condiciones meteorológicas adversas que afectan vuelos turísticos

La medida, adoptada por seguridad, afecta los vuelos turísticos e instructivos sobre las Líneas de Nasca

CORPAC suspende operaciones aéreas en

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

La cantante adelantó que revelará cómo fue su reunión con el conductor y su hija, en una entrevista donde confesará entre lágrimas lo que vivió y cómo enfrenta las secuelas de una relación marcada por el dolor

Melanie Martínez contará detalles inéditos

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

La cantante se refirió a la denuncia del cumbiambero contra la mamá de su hija mayor y pidió que piense primero en la adolescente.

Pamela Franco se pronuncia tras

Isabel Acevedo rompe el silencio y envía un mensaje de cariño a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

La bailarina sorprendió al hablar sobre la relación especial que tuvo con la adolescente, recordando momentos entrañables y dejando claro que mantiene el mejor deseo para ella y su madre.

Isabel Acevedo rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CADE 2025: ¿Qué buscan los

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

Rafael López Aliaga propone crear una criptomoneda peruana y una empresa estatal para exportar autos eléctricos desde Puno

Rafael López propone someter a referéndum cadena perpetua para policías, jueces y fiscales corruptos

Fiscalía ratifica pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo y plantea 19 años si se le condena por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez contará detalles inéditos

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

Isabel Acevedo rompe el silencio y envía un mensaje de cariño a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

Abogado de Pamela López anuncia acción penal contra Christian Cueva tras presunto incumplimiento judicial

Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian: “Está jalado de los pelos”

DEPORTES

Jairo Vélez espera continuar en

Jairo Vélez espera continuar en Universitario: “Me quiero quedar, eso no hay duda, aunque no depende de mí”

Emotiva pedida de matrimonio a Zoila La Rosa: la voleibolista peruana fue sorprendida en pleno partido en Francia

Las impactantes cifras de Paolo Guerrero que confirman su plenitud goleadora con Alianza Lima al borde de los 42 años

José Carvallo se pronunció ante posible llegada de Christian Cueva a Universitario y si es que encajaría en el plantel: “No hay forma que se desvíe”

Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido: “No creen en mi trabajo, otros comentarios son mentiras”