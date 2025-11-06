El alimento conocido como “oro blanco” que mejora el sistema digestivo, inmunológico y metabólico

El kéfir se prepara fermentando leche (de vaca, cabra o vegetal) con unos gránulos conocidos como “nódulos de kéfir” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud del sistema digestivo, inmunológico y metabólico es fundamental para mantener el bienestar general y prevenir enfermedades crónicas. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), en el Perú una gran parte de la población sufre de problemas digestivos como gastritis, estreñimiento y colitis; además, los trastornos metabólicos como la diabetes y la obesidad van en aumento, al igual que las enfermedades que afectan al sistema inmunológico. Una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y en productos naturales fermentados, puede fortalecer estos tres sistemas clave. En ese contexto, hay un alimento milenario que ha ganado popularidad por sus múltiples beneficios: el kéfir, conocido como el “oro blanco”.

Kéfir: por qué mejora el sistema digestivo, inmunológico y metabólico

El kéfir es una bebida fermentada originaria del Cáucaso, una región ubicada entre Europa y Asia, donde se le ha consumido durante siglos por sus propiedades nutritivas y curativas. Su nombre proviene del turco keif, que significa “bienestar” o “sentirse bien”. Se prepara fermentando leche (de vaca, cabra o vegetal) con unos gránulos conocidos como “nódulos de kéfir”, que contienen una combinación de bacterias probióticas y levaduras beneficiosas.

A diferencia del yogur, el kéfir tiene una fermentación más prolongada y contiene una mayor variedad de microorganismos, lo que lo convierte en un probiótico más potente. Por esta razón, se le denomina “oro blanco”: su color blanco característico y sus beneficios lo hacen tan valioso como un tesoro para la salud.

Consumir kéfir de manera regular ayuda a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de bacterias que viven en el intestino y que desempeñan un papel esencial en la digestión, la absorción de nutrientes y la función inmunológica. Un intestino sano influye directamente en la capacidad del cuerpo para defenderse de virus y bacterias, regular el metabolismo y mantener el bienestar general.

Kéfir: enfermedades que se previenen con este alimento

Consumir kéfir de manera regular ayuda a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de bacterias que viven en el intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kéfir actúa como un escudo protector frente a diversas enfermedades. En el sistema digestivo, ayuda a prevenir y aliviar trastornos como el estreñimiento, la diarrea, la gastritis y el síndrome del intestino irritable. Gracias a su contenido en probióticos, favorece el equilibrio de la flora intestinal, mejora la digestión de la lactosa y reduce la inflamación del tracto gastrointestinal.

En cuanto al sistema inmunológico, el kéfir refuerza las defensas naturales del organismo. Los probióticos estimulan la producción de anticuerpos y fortalecen las células del sistema inmune, lo que ayuda a prevenir infecciones respiratorias, resfriados y alergias. Además, diversos estudios científicos han demostrado que el kéfir tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que contribuyen a mantener el cuerpo protegido frente a microorganismos patógenos.

Respecto al sistema metabólico, este alimento milenario ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y el colesterol, lo cual es beneficioso para prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2, la obesidad y los problemas cardiovasculares. Su consumo también contribuye a mejorar la sensibilidad a la insulina y a reducir la acumulación de grasa abdominal.

El kéfir, además, contiene proteínas, calcio, magnesio, vitaminas del complejo B y vitamina K2, nutrientes esenciales que ayudan a mantener los huesos fuertes, mejorar la energía y favorecer el equilibrio hormonal.

Cómo consumir el kéfir

La cantidad recomendada de kéfir es de una taza o 200 ml al día, preferiblemente por las mañanas o después de las comidas (Freepik)

El kéfir puede encontrarse en tiendas naturales o prepararse en casa con relativa facilidad. Para elaborarlo, se necesita leche y los gránulos de kéfir, que se dejan fermentar a temperatura ambiente entre 24 y 48 horas. Luego se cuela la bebida, separando los gránulos para reutilizarlos. El resultado es una bebida ligeramente ácida, cremosa y con un sabor refrescante.

Se puede consumir solo o mezclado con frutas, cereales integrales, miel o semillas. La cantidad recomendada es de una taza (200 ml) al día, preferiblemente por las mañanas o después de las comidas. Es importante introducirlo gradualmente en la dieta, especialmente si no se está acostumbrado a los alimentos fermentados, para permitir que el sistema digestivo se adapte.

El kéfir también puede elaborarse con bebidas vegetales como la leche de coco, almendras o arroz, ideal para personas intolerantes a la lactosa o veganas. Lo importante es mantener la fermentación adecuada para conservar su riqueza en probióticos.