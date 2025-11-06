Perú

Crisis en el transporte urbano: Minsa anuncia prioridad de atención a choferes y cobradores víctimas de extorsión

Manifestaciones, bloqueos y reclamos gremiales exponen la magnitud del problema e impulsan la reacción coordinada de entidades públicas para atender la emergencia social

Guardar
Extorsiones y atentados mantienen en
Extorsiones y atentados mantienen en vilo a transportistas. (Foto: Infobae Perú)

El sector de los transportistas urbanos enfrenta un escenario de violencia sostenida, con asesinatos, atentados y una reciente jornada de paro que frenó el servicio y llevó a reclamos y manifestaciones en distintos puntos de Lima y Callao. 

La situación detonó una crisis que afecta tanto a los conductores como a los miles de usuarios que dependen de los servicios de transporte público en la capital, en un contexto de estado de emergencia.

Diversos gremios decidieron suspender operaciones en protesta contra la ola de extorsión y asesinatos que involucran a choferes y cobradores.

Voceros como Martín Ojeda, representante de Transportistas Unidos, detallaron que la protesta buscó visibilizar la situación de inseguridad, señalando que la medida se llevó adelante “por los fallecidos, por los ataques y amenazas que persisten con nuevas bandas criminales”.

Las calles de Lima y Callao se mantienen bajo estado de emergencia desde el 22 de octubre, lo que no ha impedido que se registren homicidios y atentados.

Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en los primeros quince días de la gestión de José Jerí se contabilizaron 28 asesinatos relacionados con el sector.

Algunos dirigentes, como Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, remarcaron que más de una decena de conductores han perdido la vida en las últimas semanas, una situación que agrava la sensación de desprotección entre los trabajadores del rubro.

La fragmentación interna del gremio se reflejó en la decisión de cerca de 280 empresas, agrupadas en distintos colectivos, de pausar sus medidas de fuerza y dar un plazo al Gobierno. De manera simultánea, otras compañías formales optaron por estacionar sus unidades como parte de la protesta.

Cientos de pasajeros varados en
Cientos de pasajeros varados en los principales paraderos de Lima Metropolitana debido al paro de transportistas del 4 de noviembre | Foto: Agencia Andina

Atención prioritaria para transportistas víctimas de extorsión

La respuesta del Ministerio de Salud (Minsa) llegó tras una reunión multisectorial celebrada en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), evento que contó con la presencia de la viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Shirley Monzón Villegas. Allí se detalló la decisión de priorizar la atención de los transportistas víctimas de extorsión.

Como parte de esta disposición, Minsa pondrá en funcionamiento una línea telefónica especial, articulada con el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), permitiendo que los conductores afectados accedan a atención inmediata.

Además, personal del ministerio visitará a transportistas heridos que permanezcan internados en hospitales como el Hipólito Unanue y el Cayetano Heredia con el objetivo de monitorear su recuperación.

Otras acciones incluyen la organización de capacitaciones dirigidas a transportistas urbanos, para que conozcan los procedimientos de acceso a los beneficios del SIS frente a situaciones de emergencia o ataques.

La iniciativa responde a los pedidos del gremio, que solicitó leyes de apoyo, mesas técnicas y la revisión de sanciones aplicadas al sector.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la creación de mesas temáticas para abordar los 18 puntos planteados por los transportistas y avanzar en soluciones sectoriales.

El calendario gremial contempla potenciales nuevas protestas si no se perciben progresos en la lucha contra la violencia y el seguimiento a los reclamos de los conductores.

Temas Relacionados

Transporte urbanoExtorsiónMinsaParo de transportistasperu-noticias

Más Noticias

¿Quién es Helen Ballón, actual pareja de Claudio Pizarro y madre de su bebé de siete meses?

A los 47 años, el exfutbolista vive una nueva etapa lejos de las canchas y acompañado de su pareja, una peruana amante del arte y el yoga

¿Quién es Helen Ballón, actual

Tilsa Lozano arremete contra el ‘Loco’ Vargas y Florcita Polo por su posible postulación política: “Una payasada, una falta de respeto”

Lozano reaccionó con indignación luego de enterarse de que Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, la hija de Susy Díaz y el Puma Carranza estarían interesados en postular a cargos políticos en las Elecciones 2026

Tilsa Lozano arremete contra el

Hija de Christian Domínguez indignada tras demanda de violencia psicológica contra su madre: “Dijo, ¿Qué es esto?”

El caso fue revelado en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, que difundió el documento judicial del cantante de cumbia a Melany Martínez, y los testimonios de ambas partes

Hija de Christian Domínguez indignada

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá partidazos: Alianza Lima buscará la hazaña en Andahuaylas, Barcelona hará lo suyo en la Champions League, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 5

Bettsy Chávez se pronuncia desde su asilo y espera salvoconducto: “Está tranquila y bien de salud”, señala su abogado

La exprimera ministra se pronunció por primera vez desde que recibió asilo político en México, a través de su abogado, y aseguró estar tranquila, además de agradecer la “solidaridad” recibida

Bettsy Chávez se pronuncia desde
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Bettsy Chávez se pronuncia desde

Bettsy Chávez se pronuncia desde su asilo y espera salvoconducto: “Está tranquila y bien de salud”, señala su abogado

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

CADE Ejecutivos 2025 califica como “escapismo y populismo” el rechazo de precandidatos presidenciales a asistir al foro empresarial

Cayetana Álvarez de Toledo respalda ruptura de relaciones con México tras asilo a Betssy Chávez: “Claudia Sheinbaum debe pedir perdón a los peruanos”

CADE 2025: “El principal reto del Perú es institucional”, asegura Cayetana Álvarez de Toledo de cara a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Helen Ballón, actual

¿Quién es Helen Ballón, actual pareja de Claudio Pizarro y madre de su bebé de siete meses?

Tilsa Lozano arremete contra el ‘Loco’ Vargas y Florcita Polo por su posible postulación política: “Una payasada, una falta de respeto”

Hija de Christian Domínguez indignada tras demanda de violencia psicológica contra su madre: “Dijo, ¿Qué es esto?”

Morrissey cancela su concierto en Perú y toda su gira por Latinoamérica por “agotamiento extremo”

Susy Díaz regresa al “El Valor de la Verdad” con nuevas confesiones: “La Pinchi Pinchi me tenía bronca”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 5

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Fútbol como motor de unión y transformación: las claves de Gianni Infantino en el America Business Forum

Natalia Málaga reconoce su temperamento y define su método en Géminis: “Mi actitud puede ser efusiva, no creo tener algún problema”

Golazo y doblete de Paolo Guerrero tras gran definición a tres dedos en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

Stefano Domenicali en el America Business Forum: estrategia, liderazgo y futuro de la Fórmula 1