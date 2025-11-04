Perú

Paro de transportistas EN VIVO: Situación del transporte en distritos de Lima y Callao por asesinatos y extorsiones a empresas

Empresas de transporte acatan medida de fuerza afectando el traslado de miles de usuarios que esperan sus unidades en los principales paraderos. Ministerio de Trabajo dio tolerancia de dos horas a trabajadores, mientras que clases en colegios y universidades son virtuales

Guardar

El paro de transportistas del 4 de noviembre de 2025 en Lima y Callao puso en evidencia la fractura interna y la tensión extrema que vive el sector transportista. Una serie de asesinatos y extorsiones —que se han vuelto moneda corriente para conductores y empresas del rubro— llevaron a un grupo de asociaciones a convocar al llamado “apagado de motores”, paralizando sus actividades durante 24 horas. Sin embargo, la otro grupo de empresas formales decidió continuar operando.

La situación durante las primeras horas del día fue algo caótica, ya que se observaron pocas unidades de transporte público en los principales paraderos de Lima y Callao, dificultando el traslado de miles de trabajadores

En las estaciones del Metro de Lima y Metropolitano, las largas colas no se hicieron esperar, al punto que la PNP y personal de seguridad tuvo que ayudar, ya que estas se mantenían a lo largo de varias cuadras.

13:46 hsHoy

Essalud anuncia reprogramación de citas ante paro de transportistas

La institución informó que se están implementando varias acciones de contingencia para asegurar la continuidad de la atención

Essalud emitió comunicado ante el
Essalud emitió comunicado ante el paro de transportistas - Créditos: Andina.

El paro de transportistas de este martes 4 de noviembre en Lima y Callao generó complicaciones para cientos de usuarios, entre ellos un gran número de asegurados que buscaban acceder a servicios médicos en hospitales y centros de salud.

Leer la nota completa
13:43 hsHoy

Paro de transportistas hoy: situación en SJM, VES, VMT y otros distritos de Lima Sur

En el paradero final de la empresa Etupsa, chóferes de la Línea 73 harán un recorrido.

Suben los precios del pasaje en Ventanilla por paro de transportistas: Panamericana

En Lima Sur, conductores continúan acatando el paro de transportistas, convocado para hoy, martes 4 de noviembre. En el paradero final de la empresa Etupsa, chóferes de la Línea 73 harán un recorrido. Primero se reunirán en el Hospital María Auxiliadora, en Villa María del Triunfo, para luego acudir al centro de Lima."

Leer la nota completa
13:29 hsHoy

Madre e hijo con trasplante de riñón quedaron varados por el paro de transportistas y fueron auxiliados por la PNP

La protesta que se realiza este 4 de noviembre dejó a cientos varados, entre ellos un niño recién operado que necesitaba llegar a una cita médica

PNP ayuda a madre con niño trasplantado a trasladarse a hospital para su cita | América TV

La mañana del 4 de noviembre de 2025, Lima vivió caos por el paro de transportistas, que paralizó el servicio público. En este contexto, Lilian Peña Albornoz y su hijo Gerald, de 9 años y con un trasplante de riñón, debían llegar a una cita médica esencial. La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino y los asistió, logrando que accedieran al hospital en plena emergencia por el colapso del transporte.

Leer la nota completa
12:45 hsHoy

Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en los primeros quince días del estado de emergencia declarado el 22 de octubre se registraron 28 homicidios vinculados al sector transporte, reflejando la crítica situación y el temor que domina las rutas de la capital.

12:44 hsHoy

Paro de transportistas del 4 de noviembre por ola de asesinatos e inseguridad: todo lo que debes saber sobre la medida de fuerza del sector

El anunciado paro evidencia el quiebre y la tensión dentro del sector, marcado por el aumento de asesinatos y extorsiones. Mientras algunos gremios ratifican el “apagado de motores”, la mayoría de empresas formales rechaza sumarse y prefiere mantener el diálogo con las autoridades

La paralización del 4 de
La paralización del 4 de noviembre es convocada por un sector de transportistas de Lima y Callao, liderado por Martín Ojeda (Transportistas Unidos y Cámara Internacional del Transporte).

La inminente paralización convocada por un sector de los transportistas de Lima y Callao para el martes 4 de noviembre de 2025 pone de relieve las profundas fracturas y tensiones en el gremio, en un contexto donde la violencia y la extorsión azotan con inédita crudeza a los conductores. Mientras un nutrido grupo de asociaciones ratifica la consigna del “apagado de motores” y movilizaciones pacíficas, las principales empresas formales anuncian que no acatarán la medida y apuestan por mantener canales de diálogo con el Gobierno, en un clima marcado por la desconfianza, el miedo y la urgencia de respuestas efectivas.

Leer la nota completa
12:42 hsHoy

Tolerancia por el paro de transportistas del 4 de noviembre: ¿Qué ha dicho el Ministerio de Trabajo?

El Ejecutivo instó a los centros de trabajo a priorizas el teletrabajo frente a la jornada de manifestaciones

El gremio de transporte urbano
El gremio de transporte urbano anuncia una paralización de 24 horas este martes en respuesta al aumento de crímenes y extorsiones. (Andina)

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a implementar medidas flexibles, priorizando el teletrabajo y la tolerancia en el horario de ingreso, frente al anuncio de paro de transportistas previsto para el 4 de noviembre de 2025. La convocatoria, que involucra a un sector de transportistas, podría impedir el traslado de trabajadores a sus centros laborales, según advirtió la cartera laboral.

Leer la nota completa
12:42 hsHoy

Paro de transportista en Puente Nuevo y Atocongo: pasajeros esperan varios minutos para poder abordar una unidad

Decenas de usuarios permanecieron en paraderos ante la disminución de unidades de transporte tras la paralización de choferes. Asimismo, reportan que el costo de pasaje se ha incrementado

Situación del transporte en Puente Nuevo: pasajeros esperan varios minutos en los paraderos| Latina NOticias

El paro de transportistas convocado hoy 4 de noviembre generó largas esperas y calles repletas de pasajeros en puntos críticos como Puente Nuevo y Atocongo, donde usuarios reportaron demoras de hasta una hora para conseguir movilidad, según registraron Latina Noticias y América Noticias.

Leer la nota completa
12:42 hsHoy

Paro de transportistas hoy martes 4 de noviembre: situación en Ancón, Ventanilla, Puente Piedra y Lima Norte

El paro de conductores y empresas de transporte urbano generó escasez de unidades y obligó a miles de limeños a buscar alternativas costosas o caminar largas distancias. El reclamo central se centró en pedir al gobierno mayores garantías ante las crecientes extorsiones y amenazas

Situación del transporte en Ventanilla por el paro de transportistas| BDP

El paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre ha afectado de manera directa a miles de personas en los distritos de Ancón, Ventanilla, Puente Piedra y Lima Norte, con una caída drástica en la oferta de transporte público y un aumento en los precios de los pasajes. Desde las primeras horas de la mañana, usuarios y trabajadores han tenido dificultades para trasladarse a sus centros de labores.

Leer la nota completa
12:41 hsHoy

Paro de transportistas hoy 4 de noviembre: esta es la situación de los pasajeros en el Callao

Algunas unidades de transporte sí salieron a trabajar, mientras que otras acatan la medida de fuerza

Paro de transportistas hoy 4 de noviembre: esta es la situación de los pasajeros en el Callao (Créditos: Buenos días Perú)

El paro de transportistas, que se desarrolla este 4 de noviembre ante la ola de extorsiones y asesinatos, impacta el Callao donde el servicio se encuentra parcialmente restringido. Mientras algunas líneas han mantenido operaciones, otras no circulan, lo que ha generado una notoria reducción de unidades en avenidas principales.

Leer la nota completa
12:41 hsHoy

Minedu decide en la madrugada suspender clases presenciales en colegios públicos por paro de transportistas de hoy: todas serán virtuales

Aunque la entidad explicó que la decisión se adoptó tras los reiterados pedidos de los padres de familia, la medida generó malestar e incomodidad, ya que fue comunicada cerca de las 2:00 a.m.

Minedu cambia postura en la madrugada y activa clases virtuales por paro de transporte en Lima
En una sorpresiva decisión tomada durante la madrugada, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dejó sin efecto su último comunicado y ordenó que este martes 4 de noviembre las clases en los colegios públicos se desarrollen de manera remota. La medida fue adoptada ante el paro convocado por los transportistas.
Leer la nota completa

Temas Relacionados

Paro de transportistasPNPGremios de transporteperu-noticias

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy: situación en SJM, VES, VMT y otros distritos de Lima Sur

En el paradero final de la empresa Etupsa, chóferes de la Línea 73 harán un recorrido.

Paro de transportistas hoy: situación

Essalud anuncia reprogramación de citas ante paro de transportistas

La institución informó que se están implementando varias acciones de contingencia para asegurar la continuidad de la atención

Essalud anuncia reprogramación de citas

Hoy el PJ decide si ordena la ubicación y captura de Betssy Chávez tras recibir asilo de México

Sala Penal Especial también deberá definir si el juicio contra la expremier puede continuar o si se archiva provisionalmente

Hoy el PJ decide si

Queman llantas en la avenida Túpac Amaru para bloquear la vía: paro afecta a cientos de usuarios en Lima norte

Un grupo de supuestos transportistas intentó la mañana de este 4 de noviembre tomar la vía con la quema de llantas. El personal policial tuvo que intervenir

Queman llantas en la avenida

Euro: cotización de apertura hoy 4 de noviembre en Perú

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

ÚLTIMAS NOTICIAS

Le robó a dos narcos,

Le robó a dos narcos, la secuestraron, la violaron y la obligaron a fraccionar droga hasta que logró escapar

Chechu Bonelli contó cuál fue su refugio cuando se separó de Darío Cvitanich: “Me ayudó a estar menos triste”

Cuáles son los beneficios del licuado de banana y naranja para la salud

El ganador del Cervantes, Gonzalo Celorio, un escritor desconfiado de la realidad y del protagonismo

El exceso de ejercicio físico: cómo identificar el sobreentrenamiento y sus efectos en la salud

INFOBAE AMÉRICA

Trump advirtió que recortará los

Trump advirtió que recortará los fondos a Nueva York si gana Mamdani: “Solo puede empeorar con un comunista al mando”

Chris Hemsworth y el misterio sobre su adiós a Thor: el futuro del Dios del Trueno en Marvel

Por qué la conservación de la salamandra gigante puede ser el secreto para tener ríos más puros en Kentucky

Evacuaciones desesperadas en Ucrania por los avances rusos: entre redes antidrones, los civiles huyen o quedan a merced de Putin

EEUU podría limitar el turismo en una de sus islas más visitadas para proteger el ecosistema marino

DEPORTES

Conmoción en el fútbol europeo:

Conmoción en el fútbol europeo: un DT se desplomó en medio de un partido y los jugadores se enteraron de la muerte minutos después

El nuevo simulador de última generación que utilizará un equipo de F1: “Sensaciones a través del volante”

Con los atractivos duelos entre Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich se pone en marcha la fecha 4 de la Champions League

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

A 75 años del mundial de básquet ganado por Argentina: el testimonio de su capitán y el recuerdo de un equipo que hizo historia