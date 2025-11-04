Paro de transportistas EN VIVO: Situación del transporte en distritos de Lima y Callao por asesinatos y extorsiones a empresas

El paro de transportistas del 4 de noviembre de 2025 en Lima y Callao puso en evidencia la fractura interna y la tensión extrema que vive el sector transportista. Una serie de asesinatos y extorsiones —que se han vuelto moneda corriente para conductores y empresas del rubro— llevaron a un grupo de asociaciones a convocar al llamado “apagado de motores”, paralizando sus actividades durante 24 horas. Sin embargo, la otro grupo de empresas formales decidió continuar operando.
La situación durante las primeras horas del día fue algo caótica, ya que se observaron pocas unidades de transporte público en los principales paraderos de Lima y Callao, dificultando el traslado de miles de trabajadores
En las estaciones del Metro de Lima y Metropolitano, las largas colas no se hicieron esperar, al punto que la PNP y personal de seguridad tuvo que ayudar, ya que estas se mantenían a lo largo de varias cuadras.
El paro de transportistas de este martes 4 de noviembre en Lima y Callao generó complicaciones para cientos de usuarios, entre ellos un gran número de asegurados que buscaban acceder a servicios médicos en hospitales y centros de salud.
En Lima Sur, conductores continúan acatando el paro de transportistas, convocado para hoy, martes 4 de noviembre. En el paradero final de la empresa Etupsa, chóferes de la Línea 73 harán un recorrido. Primero se reunirán en el Hospital María Auxiliadora, en Villa María del Triunfo, para luego acudir al centro de Lima."
La mañana del 4 de noviembre de 2025, Lima vivió caos por el paro de transportistas, que paralizó el servicio público. En este contexto, Lilian Peña Albornoz y su hijo Gerald, de 9 años y con un trasplante de riñón, debían llegar a una cita médica esencial. La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino y los asistió, logrando que accedieran al hospital en plena emergencia por el colapso del transporte.
Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en los primeros quince días del estado de emergencia declarado el 22 de octubre se registraron 28 homicidios vinculados al sector transporte, reflejando la crítica situación y el temor que domina las rutas de la capital.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a implementar medidas flexibles, priorizando el teletrabajo y la tolerancia en el horario de ingreso, frente al anuncio de paro de transportistas previsto para el 4 de noviembre de 2025. La convocatoria, que involucra a un sector de transportistas, podría impedir el traslado de trabajadores a sus centros laborales, según advirtió la cartera laboral.
El paro de transportistas convocado hoy 4 de noviembre generó largas esperas y calles repletas de pasajeros en puntos críticos como Puente Nuevo y Atocongo, donde usuarios reportaron demoras de hasta una hora para conseguir movilidad, según registraron Latina Noticias y América Noticias.
El paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre ha afectado de manera directa a miles de personas en los distritos de Ancón, Ventanilla, Puente Piedra y Lima Norte, con una caída drástica en la oferta de transporte público y un aumento en los precios de los pasajes. Desde las primeras horas de la mañana, usuarios y trabajadores han tenido dificultades para trasladarse a sus centros de labores.
El paro de transportistas, que se desarrolla este 4 de noviembre ante la ola de extorsiones y asesinatos, impacta el Callao donde el servicio se encuentra parcialmente restringido. Mientras algunas líneas han mantenido operaciones, otras no circulan, lo que ha generado una notoria reducción de unidades en avenidas principales.