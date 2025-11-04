Paro de transportistas EN VIVO: Situación del transporte en distritos de Lima y Callao por asesinatos y extorsiones a empresas

El paro de transportistas del 4 de noviembre de 2025 en Lima y Callao puso en evidencia la fractura interna y la tensión extrema que vive el sector transportista. Una serie de asesinatos y extorsiones —que se han vuelto moneda corriente para conductores y empresas del rubro— llevaron a un grupo de asociaciones a convocar al llamado “apagado de motores”, paralizando sus actividades durante 24 horas. Sin embargo, la otro grupo de empresas formales decidió continuar operando.

La situación durante las primeras horas del día fue algo caótica, ya que se observaron pocas unidades de transporte público en los principales paraderos de Lima y Callao, dificultando el traslado de miles de trabajadores

En las estaciones del Metro de Lima y Metropolitano, las largas colas no se hicieron esperar, al punto que la PNP y personal de seguridad tuvo que ayudar, ya que estas se mantenían a lo largo de varias cuadras.