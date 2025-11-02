Perú

No son 57: Minsa detecta 239 medicamentos con fallas en control sanitario y ordena su retiro del mercado

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud precisó que ya se dispuso la suspensión del registro sanitario de 57 productos, y que un segundo grupo de 50 fármacos será retirado el 3 de noviembre

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la detección de 239 medicamentos que no cumplieron con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) exigidas por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). El hallazgo se produjo tras la revisión iniciada a raíz del brote de infecciones hospitalarias por la bacteria Ralstonia pickettii, vinculado al sedante Edetoxin, que provocó una alerta epidemiológica en octubre.

El caso destapó deficiencias en los controles sanitarios y llevó al Minsa a iniciar una auditoría integral de los registros sanitarios de todos los medicamentos importados que se comercializan en el país. Según el comunicado oficial difundido el 2 de noviembre, varios laboratorios no aprobaron las inspecciones técnicas realizadas por la Digemid. El Ministerio precisó que ya se dispuso la suspensión del registro sanitario de 57 productos, y que un segundo grupo de 50 fármacos será retirado el 3 de noviembre, mientras continúa el proceso para completar la depuración de los 239 identificados.

Fallas en control de calidad impulsan revisión total del sistema farmacéutico

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

La alerta por el Edetoxin contaminado obligó a revisar de manera urgente todo el sistema de control de medicamentos. De acuerdo con el Minsa, el 99,9% del lote afectado fue recuperado y el importador cerrado temporalmente. Sin embargo, la revisión posterior permitió identificar más productos con irregularidades en sus certificaciones de fabricación y en el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por ley.

El propio Ministerio reconoció la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y operativa de la Digemid, mediante la incorporación de más inspectores especializados y la elaboración de modificaciones normativas y legislativas que permitan un control más riguroso. En esa línea, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que busca convertir a la Digemid en la Autoridad Nacional de Medicamentos, con mayores facultades de supervisión y sanción.

Asimismo, el Minsa informó que se ha aceptado la renuncia del viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña Sánchez, y que se evaluará la continuidad de otros funcionarios como parte del proceso de reorganización y fortalecimiento de la gestión sanitaria. La cartera remarcó que su prioridad es garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos en todo el país y evitar que productos sin control adecuado lleguen a los pacientes.

Renuncia del viceministro Ricardo Peña en medio de cambios internos en el Minsa

Viceministro Ricardo Peña renuncia al
Viceministro Ricardo Peña renuncia al Minsa .Foto: Minsa / Andina

El viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña Sánchez, presentó su renuncia irrevocable al Ministerio de Salud (Minsa) tras más de dos años en el cargo. En una carta enviada al ministro Luis Quiroz, explicó que su salida no responde a discrepancias con la actual gestión, sino a la necesidad de que el nuevo gobierno conforme su propio equipo de confianza en los principales cargos de dirección. Peña agradeció la oportunidad brindada por las autoridades anteriores y destacó haber desempeñado sus funciones con “responsabilidad, transparencia y patriotismo”.

Fuentes del Minsa indicaron que la renuncia de Peña forma parte de una reorganización interna impulsada por la nueva administración del presidente José Jerí, que ha empezado a realizar relevos en cargos de alta dirección. Entre los funcionarios que también han dejado sus puestos figura Carlos Castillo, exdirector del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). Los movimientos incluyen, además, áreas clave como Planeamiento y Presupuesto, Recursos Humanos y Redes Integrales de Salud.

El sector salud atraviesa un momento de revisión institucional tras la detección de 239 medicamentos con observaciones sanitarias y el anuncio de una reestructuración de la Digemid. Pese a los cambios, el Minsa aseguró que la ejecución presupuestal en el sector se mantiene en niveles altos. El ministro Luis Quiroz, quien asumió el cargo el 15 de octubre, fue anteriormente director del Seguro Integral de Salud (SIS) y señaló que las obras hospitalarias en curso no se detendrán durante la transición administrativa.

Temas Relacionados

MinsaMinisterio de SaludDigemidEdetoxinperu-noticias

Más Noticias

Dos vehículos de la Policía quedan calcinados en Chimbote: Fiscalía investiga si incendio frente a la comisaría fue intencional

El siniestro ocurrió en la madrugada del 1 de noviembre, a escasos metros de la Comisaría de San Jacinto. El Ministerio Público y la Policía Nacional investigan el hecho

Dos vehículos de la Policía

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Se juega el segundo tiempo. Las ‘blanquiazules’ se imponen 2-0 en su cancha. Sigue todas las incidencias del enfrentamiento

Alianza Lima vs Mannucci EN

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima no pudo de local ante Melgar y Sporting Cristal goleó de visita a Comerciantes Unidos. Cusco FC, por su lado, no pudo en Huánuco. Así van los puesto en el campeonato nacional

Tabla de posiciones de la

¿Quién controla a José Jerí? Así opera el círculo íntimo que construye la imagen de “mano dura” del presidente interino

Un pequeño equipo de asesores define cada uno de los pasos del mandatario, desde los operativos en penales hasta su presencia en redes sociales, para consolidar la narrativa de un líder fuerte y cercano, según H13

¿Quién controla a José Jerí?

Retiro de AFP 2025: ¿Qué afiliados pueden solicitar en noviembre y cuándo reciben?

Consulta el cronograma AFP con DNI. Se acaba octubre, pero continúan las fechas para solicitar hasta las 4 UIT

Retiro de AFP 2025: ¿Qué
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién controla a José Jerí?

¿Quién controla a José Jerí? Así opera el círculo íntimo que construye la imagen de “mano dura” del presidente interino

Rafael López Aliaga llama “vaga” a Keiko Fujimori: “¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar insultando”

Murió la esposa de José Cueto: entidades y parlamentarios lamentan pérdida del congresista de Honor y Democracia

Elecciones 2026: 13 ex alcaldes y ex gobernadores regionales son precandidatos a la presidencia y vicepresidencia del Perú

Comisión de Ética sesionará este lunes para analizar caso de Lucinda Vásquez por presunto uso indebido de recursos públicos

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Leslie Moscoso revelará todo el drama que vivió con su exesposo

Karla Bacigalupo revela que concursó en Miss Perú en honor a su abuela: “Debe estar orgullosa en el cielo”

Ale Seijas revela las razones de su renuncia a Son del Duke: “A veces ni nos daban de comer”

Emilio Jaime se presentará en vivo junto a tiktoker Milenka Nolasco

Bill Orosco responde si Deyvis ha perdido la humildad por la fama: “Él sabe si ha cambiado”

DEPORTES

Alianza Lima vs Mannucci EN

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

Cusco FC vs Alianza Universidad 2-2: goles y resumen del empate en Huánuco por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El emotivo recibimiento a César Inga en su natal Chimbote tras tricampeonato con Universitario con fuegos artificiales y banderolas