Perú

José Jerí prepara medidas extra al estado de emergencia y advierte a criminales: “Sabemos dónde están, viene el contraataque”

Durante la firma de una nueva ley para combatir la extorsión y el sicariato en el transporte público, Jerí informó que su Gobierno prepara acciones adicionales al estado de emergencia en Lima y Callao

Fuente: TV Perú

El presidente interino José Jerí informó este lunes que su administración prepara medidas adicionales al estado de emergencia vigente en Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao para luchar contra la delincuencia organizada.

El anuncio fue realizado durante la ceremonia de firma de una nueva ley que introduce nuevas herramientas legales y operativas contra delitos de extorsión y sicariato en empresas de transporte público.

“Esta es una de las (medidas) más importantes, que fue producto del diálogo de hace un par de semanas”, señaló durante la ceremonia, aunque reconoció que la promulgación de la norma no resulta suficiente.

“Sí, en efecto, nunca es suficiente lo que se hace, pero existe una firme decisión y una determinación de que hay puntos de quiebre. Y el punto de quiebre es justamente este, en donde se ratifica el compromiso que tenemos con el sector”, afirmó.

El presidente de transición, José
El presidente de transición, José Jerí, saluda a los altos mandos militares y policiales tras su discurso por la unidad nacional y la seguridad.

Jerí anticipó que en los próximos días se oficializarán nuevas acciones complementarias a las ya vigentes bajo el estado de emergencia, con el objetivo de elevar la eficacia en la lucha contra ola de criminalidad.

“La delincuencia reacciona siempre a cualquier paso de la autoridad. No es algo estático. Como toda guerra, implica movimiento, acción y respuesta”, sostuvo.

Explicó que el Gobierno comprende a pasos acelerados las dinámicas de los criminales, por lo cual se están terminando de configurar nuevos planteamientos. “Sabemos lo que hacen, sabemos dónde están y ahora viene el contraataque”, advirtió.

Durante otro tramo de su alocución, instó a la ciudadanía a recuperar la confianza en las instituciones. “Confianza es lo que pedimos a los ciudadanos con sus instituciones. Confianza es lo que necesitamos entre nosotros mismos como instituciones. Solo si confiamos unos en otros, se pueden lograr las cosas. La confianza permite la unión para alcanzar objetivos comunes, y el de hoy es derrotar la delincuencia”, señaló.

Jerí anunció a fines de octubre la declaración de un estado de emergencia en la capital y en Callao, con una duración de 30 días, bajo la consigna de que “las guerras se ganan con acciones y no con palabras”.

Según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, durante la vigencia de esta medida se suspenden derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un contexto donde surgen protestas contra el Gobierno y el Congreso por diversos motivos, incluida la inseguridad.

José Jerí rinde homenaje a
José Jerí rinde homenaje a los héroes nacionales y pide cohesión para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado en su primer acto como jefe supremo.

La decisión permite que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado mediante patrullajes en zonas consideradas críticas, como paraderos, estaciones de metro e instalaciones vinculadas a situaciones de violencia.

Toque de queda

A pesar de que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sugirió la necesidad de un toque de queda, Jerí descartó su aplicación durante la vigencia del estado de emergencia en estas jurisdicciones.

Señaló que, “producto del trabajo de campo diario, y siempre escuchando las recomendaciones y criticas al diseño de nuestro actual estado de emergencia”, no se contemplaba implementar esa medida. “Una vez aprobadas las mejoras en la semana, daremos el reporte oficial de avances”, agregó en X, antes Twitter.

