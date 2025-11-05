Magaly Medina defiende a Melanie Martínez y critica a Christian Domínguez: “La ley del hielo que le hace a su hija es lo más cruel”

Melanie Martínez responde a Cristian Domínguez: “A un hombre de 42 años nadie lo manipula”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora Magaly Medina no se guardó nada y lanzó una fuerte crítica contra Christian Domínguez, luego de que se hiciera pública la denuncia por violencia psicológica que el cantante interpuso contra su expareja Melanie Martínez, madre de su hija mayor.

En la reciente emisión de su programa “Magaly TV: La Firme”, este 4 de noviembre, la periodista se pronunció sobre el caso con un enfoque humano y reflexivo, asegurando que el artista debería analizar sus propias acciones antes de acusar a la madre de su hija.

“Yo creo, o sea, esa es mi opinión, que un hombre que ha tenido una vida pública llena de escándalos y donde su hija ha podido mirar en redes todo lo que ha pasado, no necesita que su madre le cuente nada. A los dieciséis años, un adolescente tiene la capacidad de entender y también de rebelarse cuando no se siente atendido”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’, visiblemente indignada por el accionar del cumbiambero.

Magaly Medina resaltó que la denuncia presentada por Christian Domínguez no solo resulta innecesaria, sino que puede agravar los conflictos familiares, en lugar de resolverlos. “No entiendo por qué Christian denuncia violencia psicológica contra él y su hija. Creo que más bien debería agradecerle a la madre de su hija por haberla criado, por haber estado con ella todo este tiempo, porque cuando se separaron, fue Melanie quien se quedó con la niña”, expresó la conductora con evidente molestia.

La periodista hizo énfasis en la gravedad de acusar a una madre de manipulación emocional, especialmente cuando ha sido la figura constante en la crianza de una adolescente. “Tendría él más bien que estar agradecido, en lugar de estar pidiendo a la justicia hacer una acusación tan seria. Porque violencia psicológica no es algo que se deba usar a la ligera, es un tema muy delicado, y con eso solo está encendiendo más el conflicto en vez de apaciguarlo”, señaló.

Durante su intervención, Magaly Medina recordó que la propia hija de Domínguez había dicho en sus redes sociales que su padre no se comunicaba con ella desde hacía cuatro meses, una situación que para la conductora representa una forma evidente de daño emocional. “La adolescente lo que pedía era simple: ‘Mi papá no me llama, no me habla hace cuatro meses’. Y eso, como dice la madre, esa ley del hielo que le hace a su hija, ¿acaso ningún psicólogo le ha dicho a este señor que esa es la peor y la más cruel forma de maltrato emocional y psicológico?”, cuestionó duramente.

“La ley del hielo que le hace a su hija es lo más cruel”

Con tono reflexivo, Magaly añadió que Christian Domínguez debería romper los patrones de conducta que lo alejan de su hija en lugar de repetirlos. “Si a él lo criaron así, con la ley del hielo, debería romper ese patrón y sanar su relación, no repetir ese castigo con su hija ni con nadie a su alrededor”, enfatizó.

La conductora también mencionó que el caso se encuentra en manos del Juzgado de Familia, que ha solicitado análisis psicológicos y forenses para evaluar la situación. En ese sentido, Magaly Medina recalcó que cualquier especialista podrá notar los efectos emocionales que sufre la adolescente por la falta de comunicación con su padre.

“Esta chiquita lo dice claramente: ‘Mi papá hace cuatro meses no me habla’. Por más que ha tratado de llamar su atención con videos en TikTok, no ha conseguido nada. Eso es lo que un adolescente hace, de manera equivocada, pero lo hace, porque necesita ser visto, escuchado, querido”, señaló con empatía.

Para la periodista, el problema de fondo no es una supuesta manipulación, sino una ausencia emocional prolongada. “Esa distancia, ese silencio, eso sí, es maltrato psicológico. Ahí está la prueba, es la misma chica diciéndolo públicamente. No necesita que nadie le meta ideas, ella está expresando su dolor por no sentirse atendida por su propio padre”, sostuvo.

Finalmente, Magaly Medina concluyó que el camino no debe ser el enfrentamiento legal, sino la comunicación y la reconciliación familiar. “Creo que lo más lógico es hablar, sentarse, escuchar. En lugar de denunciar, lo que debería hacer es acercarse y demostrarle a su hija que realmente le importa. Porque una demanda solo agranda la distancia y deja heridas más profundas”, reflexionó la periodista, dirigiendo un mensaje claro al cantante.

