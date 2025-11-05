Melanie Martínez no teme a demanda de Christian Domínguez: “El que ejerce violencia es él”

Christian Domínguez y Melany Martínez enfrentados en tribunales: hija rompe su silencio y se muestra mortificada. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Melanie Martínez no puede ocultar su indignación. La madre de la hija de Christian Domínguez rompió su silencio tras conocerse la demanda por violencia psicológica que el cantante de cumbia presentó en su contra. Según el documento, Domínguez acusa a su expareja de manipular a la menor para que se distancie de él, una acusación que Melanie considera injusta, dolorosa y completamente falsa.

El conflicto se originó luego de que la adolescente realizara transmisiones en vivo en TikTok, donde habló sobre su distanciamiento con su padre. En uno de los videos, la menor dijo que no veía a Domínguez desde hacía cuatro meses, y mencionó que la primera vez que él se alejó fue cuando estaba con su actual pareja, Karla Tarazona.

Ante estas declaraciones encendieron las alarmas del cumbiambero, quien asegura que la madre de su hija ha promovido una “alineación parental” para ponerlo en contra de la menor. Pero, Melanie en entrevista para Magaly TV La Firme niega categóricamente estas versiones.

Se mostró cansada y dolida por tener que enfrentar nuevamente un proceso judicial con el padre de su hija. “No entiendo nada, y la audiencia es el día de mañana. No tengo tiempo ni plata, pero tampoco tengo nada que ocultar. Esto me parece un abuso. Qué manera tan baja de actuar en contra de la mamá de su hija”, expresó con firmeza.

Visiblemente afectada, la actriz explicó que nunca ha buscado interferir en la relación entre Christian y su hija. Por el contrario, asegura haber hecho todo lo posible para mantener un lazo sano entre ambos. “El que está ejerciendo violencia creo que es él, con el silencio y la ley del hielo que le ha entablado a mi hija desde hace meses. Yo no he manipulado a nadie”, sostuvo.

La noticia, según contó, también afectó profundamente a la menor. “Ella vio el documento y obviamente también está indignada. Me dijo: ‘¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Contra mí?’. Yo no supe qué responderle. Le dije: no sé, hijita. Me parte el alma verla así”, relató Melanie, quien asegura que su hija solo quiere dejar atrás los conflictos y seguir adelante con su vida.

Entre sus declaraciones más sentidas, la ex de Cristian Domínguez recordó los años en los que ha tenido que sostener sola a su hija y lidiar con las consecuencias del comportamiento público del cantante. “Siempre he estado dispuesta a conversar con él. A Christian nunca se le cerró la puerta, independientemente de su mal comportamiento en televisión. Yo traté de proteger a mi hija, de que no se enterara de ciertas cosas”, señaló.

Además, añadió que en ningún momento ha obstaculizado la relación entre padre e hija. “He tratado, dentro de mis posibilidades, de tenerla en terapias. Yo podría haberlo denunciado y no lo hice. Y ahora él lo hace conmigo, solo porque su hija se cansó y ya no quiso cubrirlo más. ¿Cómo voy a aceptar que mi hija odie a su papá? Jamás haría eso”, dijo contundente.

Melanie Martínez advierte que nunca le cerró la puerta a Christian Domínguez para que vea a su hija

Mientras tanto, Christian Domínguez optó por guardar silencio ante las cámaras de Magaly TV, La Firme, donde fue abordado por una reportera. “Yo de ese tema no hablo públicamente. Bendiciones, cuídense mucho”, se limitó a decir, evitando referirse a los detalles de la demanda ni a la actual relación con su hija.

Consultada sobre si cree que Karla Tarazona podría tener alguna influencia en esta denuncia, Melanie respondió sin titubear: “Cristian es un hombre de cuarenta y dos años. A un hombre de esa edad no se le puede manipular. Si lo dicen, entonces es alguien sin carácter ni personalidad. Y eso sería peor todavía. A mí nadie me puede obligar a decir algo que no quiero. No se puede”.

Con la voz quebrada, Melanie Martínez lamentó que esta nueva disputa vuelva a colocar a su hija en el centro de un conflicto mediático. “Ella solo quiere dar vuelta a la página. Ya no quiere estar en medio de esto”, afirmó.

La audiencia entre ambas partes se llevará a cabo en las próximas horas, pero más allá del proceso legal, lo que se refleja es una guerra emocional que no cesa, donde los resentimientos del pasado siguen afectando a una adolescente que solo desea paz.

Aunque Cristian Domínguez asegura que actúa movido por el amor a su hija, Melanie Martínez sostiene que esta denuncia es una forma de intimidación y una muestra más del desgaste emocional que viene arrastrando desde hace años. “Yo solo quiero proteger a mi hija. No tengo nada que esconder”, repite con firmeza.

