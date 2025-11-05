Hija de Christian Domínguez indignada tras demanda de violencia psicológica contra su madre: “Dijo, ¿Qué es esto?”

Christian Domínguez y Melany Martínez enfrentados en tribunales: hija rompe su silencio y se muestra mortificada. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El cantante Christian Domínguez vuelve a estar en medio de la polémica, esta vez por motivos personales y familiares. El líder de la Gran Orquesta Internacional habría presentado una demanda en contra de su expareja Melany Martínez por presunta violencia psicológica, un hecho que ha generado conmoción y que ha tenido un impacto directo en su hija mayor, quien se mostró totalmente en desacuerdo con la decisión de su padre.

La noticia fue revelada por el programa ‘Magaly TV: La Firme’, que presentó el documento judicial en el que el artista acusa a su expareja y madre de su primogénita de causarle un supuesto daño psicológico a la adolescente que ambos tienen en común.

De acuerdo con la información difundida, el proceso legal ya está en marcha y las partes han sido citadas a una audiencia para este 5 de noviembre, donde deberán presentarse ante las autoridades correspondientes.

El caso tomó por sorpresa al público, sobre todo porque hace unas semanas se supo que Christian Domínguez no mantenía comunicación con su hija desde hace cerca de cuatro meses. La propia adolescente, en redes sociales, dejó entrever el distanciamiento con su padre, dejando ver que la relación entre ambos pasa por uno de sus momentos más frágiles.

Al conocerse el documento, Melany Martínez no tardó en pronunciarse. En conversación con el programa de espectáculos, la ex del cantante expresó su sorpresa y malestar ante la denuncia. “No entiendo nada y la audiencia es mañana. No tengo tiempo y tampoco tengo plata. Yo no tengo nada que ocultar. Acá habla sobre si es violencia psicológica, como si yo estuviera manipulándola para que esté en contra de su papá”, comentó con evidente molestia.

Las declaraciones de Martínez dejaron al descubierto que la denuncia también afectó emocionalmente a su hija, quien, según la madre, se sintió herida y confundida al conocer el contenido del proceso legal. “Ella vio el documento y obviamente también está indignada. Me dice: ‘¿Qué es esto?, ¿por qué?, ¿contra mí?’. Por favor, me dice: ‘¿Qué está pasando?’”, relató la madre entre la indignación y la preocupación por su hija.

Hija de Christian Domínguez indignada por su denuncia a su mamá

Según explicó Melany, la adolescente se sintió señalada indirectamente en la denuncia, lo que habría generado más tensión en su entorno familiar. “Mañana tengo que ir por ella, porque se supone que es la agredida, la que le estoy maltratando. Yo siempre estoy dispuesta a conversar con él, se le ha dado todas las facilidades del mundo”, agregó de manera contundente, dejando claro que nunca ha impedido el vínculo entre padre e hija.

Este nuevo conflicto entre Christian Domínguez y Melany Martínez se suma a una larga lista de controversias que el cantante ha protagonizado en los últimos meses, tanto en el terreno profesional como personal. Aunque él ha mantenido silencio sobre la denuncia en los medios, su decisión de acudir al Poder Judicial ha generado una fuerte reacción pública, especialmente por involucrar directamente a su hija.

Por su parte, la señora revela que la adolescente está muy afectada y habría intentado mantener distancia de ambos mientras el tema se resuelve. El episodio ha dejado al descubierto la tensa relación entre los padres y el impacto que la exposición mediática tiene en los hijos de personajes públicos.

La audiencia de este 5 de noviembre será clave para determinar si existen fundamentos en la denuncia presentada por el artista o si, por el contrario, se trata de un intento fallido de reconciliar diferencias a través de la vía judicial. Mientras tanto, el caso de Christian Domínguez y Melany Martínez continúa generando repercusión en el mundo del espectáculo.

