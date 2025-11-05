Perú

Cofopri inicia empadronamiento de más de 14.500 lotes urbanos en todo el país

El organismo de formalización desplegará brigadas técnicas en todo el país este noviembre para verificar información en asentamientos humanos y avanzar en el proceso de formalización de viviendas, beneficiando a miles de familias que buscan obtener seguridad legal sobre sus predios

Guardar
Entre los predios considerados, una
Entre los predios considerados, una parte significativa ingresará recién al proceso de empadronamiento inicial. Foto: Cofopri

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) puso en marcha un nuevo operativo nacional para registrar más de 14.500 lotes urbanos durante noviembre, como parte de la campaña gratuita “Lote empadronado, título anhelado”. Esta iniciativa busca acercar a miles de familias peruanas al proceso de formalización de sus viviendas, dándoles la oportunidad de avanzar hacia la obtención de su título de propiedad.

Para ello, equipos técnicos especializados recorrerán asentamientos humanos y centros poblados ubicados en los 24 departamentos del país, verificando la información de predios que aún se encuentran en condición informal. Este levantamiento de datos constituye un paso esencial para que los propietarios puedan iniciar o completar los trámites de titulación.

Inicio de despliegue regional

El operativo comenzará esta semana en Cajamarca (308 lotes), Arequipa (1.179), Madre de Dios (927), San Martín (481) y Ucayali (422). Luego continuará en otras regiones como Amazonas (1.352) y Piura (1.099). En las semanas siguientes, las brigadas se desplazarán a La Libertad (1.312), Junín (762), Áncash (795), Lambayeque (786), Pasco (755), Huancavelica (696), Cusco (593), Puno (470) y más localidades, superando así los 14.500 predios programados para este mes.

“La propiedad formal no solo brinda seguridad jurídica, sino también oportunidades de progreso; por eso seguimos trabajando intensamente para que más familias peruanas den ese paso clave hacia la formalización”, expresó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Las primeras acciones se iniciarán
Las primeras acciones se iniciarán en los próximos días en las regiones de Cajamarca, Arequipa, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, donde se realizará el empadronamiento inicial de los predios previstos. Foto: Cofopri

Dentro del universo identificado, 8.500 lotes serán registrados por primera vez, lo que representa el inicio del procedimiento individual para propietarios cuyos barrios culminaron recientemente la formalización integral. Este avance permitirá que más familias den el primer paso hacia la seguridad legal de sus terrenos.

¿Cómo participar en el empadronamiento de lotes?

Más de 5.000 familias recibirán una nueva visita técnica orientada a subsanar observaciones pendientes, requisito que les permitirá continuar con el proceso para obtener el título definitivo y asegurar la posesión legal de sus predios.

Los ciudadanos pueden revisar las fechas y zonas programadas en el portal institucional de Cofopri (sección “Campañas y eventos”) o comunicarse gratuitamente al 0800-28-028.Para ser empadronados, el titular del lote debe estar presente con su DNI y documentos que acrediten la ocupación del terreno, como recibos de servicios o constancias municipales.

¿Qué es el Cofopri exactamente?

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) es una entidad pública adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú que tiene como función principal planificar, ejecutar y supervisar el proceso de formalización de propiedades en todo el territorio nacional. Su labor se centra en integrar a la legalidad predios que aún no cuentan con reconocimiento oficial, permitiendo que más ciudadanos accedan a la seguridad jurídica sobre sus viviendas y terrenos.

Cofopri es un organismo estatal
Cofopri es un organismo estatal vinculado al Ministerio de Vivienda que se encarga de conducir y asegurar el proceso para convertir terrenos informales en propiedades legalmente reconocidas en el país. Foto: Cofopri

Este organismo se encarga de identificar, sanear y regularizar terrenos urbanos y rurales que permanecen en condición informal, así como de elaborar y actualizar el catastro urbano nacional. Su trabajo permite que estos predios se incorporen al sistema registral del país, lo cual facilita que las familias puedan ejercer plenamente sus derechos de propiedad.

Además, Cofopri promueve que los títulos de propiedad obtenidos sean una herramienta para el desarrollo económico y social, ya que contar con documentos legales habilita a los propietarios a acceder a créditos, programas estatales y oportunidades de inversión, fortaleciendo su estabilidad patrimonial y su capacidad de crecimiento familiar y comunitario.

Temas Relacionados

cofopriformalizaciónperu-economia

Más Noticias

Gana Diario del martes 4 de noviembre: descubre los números ganadores del último sorteo

Como cada martes, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4390

Gana Diario del martes 4

Tilsa Lozano arremete contra el ‘Loco’ Vargas y Florcita Polo por su posible postulación política: “Una payasada, una falta de respeto”

Lozano reaccionó con indignación luego de enterarse de que Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, la hija de Susy Díaz y el Puma Carranza estarían interesados en postular a cargos políticos en las Elecciones 2026

Tilsa Lozano arremete contra el

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

El director de Miss Universo Tailandia ofreció disculpas públicas y explicó su versión del altercado con Fátima Bosch, luego del polémico conflicto que sacudió el certamen internacional.

Mr. Nawat pide disculpas y

Diego Rebagliati señaló que Sporting Cristal hará una revolución de plantel para el 2026: “Se van 15 jugadores y van a mirar al mercado local”

El comentarista deportivo expresó una información entorno a la planificación del club ‘rimense’ para la próxima temporada entre fichajes y salidas

Diego Rebagliati señaló que Sporting

Línea 100 del MIMP: más de 67 mil llamadas malintencionadas saturaron el servicio los primeros 9 meses del 2025

El Ministerio de la Mujer alertó sobre el alto volumen de comunicaciones falsas que afecta la atención a víctimas de violencia durante los primeros nueve meses de 2025

Línea 100 del MIMP: más
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo señala que la

Pedro Castillo señala que la ruptura diplomática entre Perú y México es una “estupidez del fujicerronismo y la derecha”

Canciller Hugo de Zela acusa al gobierno de México de “constante intervención” en los asuntos internos del Perú

César Acuña: JNE rechaza su apelación y confirma que vulneró la neutralidad electoral por hacer proselitismo en Piura

Proponen crear protocolo para personas con discapacidad desaparecidas e incluirlas en la Alerta Amber para menores de edad

Hildebrandt llama “mediocre” al canciller por romper con México y recuerda que Perú no reclamó cuando Brasil asiló a Nadine Heredia

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano arremete contra el

Tilsa Lozano arremete contra el ‘Loco’ Vargas y Florcita Polo por su posible postulación política: “Una payasada, una falta de respeto”

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

Damián Ode y su peculiar ‘Carcochita’ representan al Perú en competencia internacional de Hot Wheels

Flor Polo recibe duras críticas por su postulación al Congreso: “Mi voto no lo tienes, debería estar gente capacitada, no sabe nada”

Korina Rivadeneira abandona el Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela tras anunciar enfermedad: “De la mano de Dios”

DEPORTES

Diego Rebagliati señaló que Sporting

Diego Rebagliati señaló que Sporting Cristal hará una revolución de plantel para el 2026: “Se van 15 jugadores y van a mirar al mercado local”

José Jerí se presentó en la VIDENA: visitó las obras de la Nueva Casa de la Bicolor acompañado de Agustín Lozano y Jean Ferrari

Natalia Málaga volverá a dirigir en la Liga Peruana de Vóley: tomará las riendas del Géminis para luchar por el título

Cristian Carbajal y la exigencia en Sport Boys: “Ejerce una presión única, la gente te pide mucho sacrificio; pocos pueden jugar ahí”

Emilio Saba con Infobae Perú: el orgullo de representar a Palestina, su mirada a Gaza y cómo la grandeza del Sport Boys lo ayudó a ser internacional