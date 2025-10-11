Cofopri inicia empadronamiento en Cajamarca para que más de 800 familias obtengan título de propiedad

Más de 800 familias de San Ignacio y Contumaza accederán a la formalización de sus viviendas. (Foto: Agencia Andina)

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, anunció el inicio de una nueva jornada de empadronamiento en la región Cajamarca con el objetivo de que más de 800 familias puedan acceder al título de propiedad de sus viviendas. La campaña se desarrollará entre el 15 y el 30 de octubre en las provincias de San Ignacio y Contumazá, como parte de la estrategia nacional “Lote empadronado, título anhelado”.

Durante estas dos semanas, las brigadas de Cofopri recorrerán casa por casa los centros poblados de Chirinos, Guzmango y San Benito, para culminar el proceso de formalización de 819 lotes que se encuentran en observación. De esta manera, los posesionarios tendrán una nueva oportunidad para regularizar la documentación de sus predios y obtener la seguridad jurídica sobre sus viviendas.

Jornada gratuita y atención personalizada

Cofopri destacó que esta jornada busca garantizar que más peruanos accedan a la propiedad formal, un paso fundamental para mejorar su calidad de vida y acceder a programas de financiamiento o construcción. “Nuestro compromiso es llegar a cada rincón del país para que más familias vivan con seguridad jurídica sobre su vivienda”, informó la entidad, resaltando que el proceso de empadronamiento es totalmente gratuito.

El personal técnico de Cofopri estará debidamente identificado y visitará las viviendas para verificar la información de los posesionarios. Se recomienda a los vecinos permanecer en sus hogares durante los días de la campaña, tener a la mano su DNI y los documentos de posesión del terreno o vivienda, con el fin de facilitar las labores de empadronamiento y revisión de expedientes.

Brigadas de Cofopri recorrerán Cajamarca casa por casa para culminar proceso de titulación. (Foto: Agencia Andina)

Seguridad jurídica y beneficios sociales

Uno de los aspectos más importantes de esta campaña es que la obtención del título de propiedad no excluye a las familias de los programas sociales del Estado. Cofopri precisó que la formalización de la vivienda no implica perder beneficios como los otorgados por el Programa Juntos u otros subsidios. “La entrega de títulos brinda estabilidad y seguridad, sin afectar la protección social que reciben miles de hogares peruanos”, enfatizó la institución.

La entidad recordó que la formalización de la propiedad es un proceso que fortalece la economía familiar y genera confianza en las inversiones, pues un título de propiedad permite a los beneficiarios acceder a créditos, programas de mejoramiento de vivienda y servicios básicos. Con esta nueva jornada en Cajamarca, se busca ampliar los beneficios de la formalización en zonas rurales donde aún predomina la tenencia informal.

Familias de San Ignacio y Contumaza tendrán nueva oportunidad de asegurar la propiedad de sus viviendas. (Foto: Agencia Andina)

Más de 2.8 millones de títulos entregados

La campaña en San Ignacio y Contumazá forma parte de la política nacional de formalización de la propiedad que impulsa el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de Cofopri. Hasta la fecha, esta política ha permitido entregar más de 2.8 millones de títulos de propiedad en todo el territorio nacional, consolidando el derecho de miles de familias a una vivienda segura y legalmente reconocida.

Con este nuevo esfuerzo en Cajamarca, el Gobierno reafirma su compromiso de avanzar hacia un país donde todos los peruanos puedan contar con una vivienda formal y segura. Cofopri reiteró que seguirá desplegando brigadas en distintas regiones del país para cerrar las brechas de informalidad y continuar garantizando el derecho a la propiedad.