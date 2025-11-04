Tilsa Lozano celebró sus 43 años rodeada de amigos y con la presencia de Miguel Hidalgo, expareja y padre de sus hijos.

Perú


La reciente celebración del cumpleaños número 43 de Tilsa Lozano se convirtió en uno de los eventos más comentados de la farándula peruana, tanto por el ambiente festivo como por los mensajes de empoderamiento que compartió la exmodelo. La fiesta, realizada en Lima el pasado fin de semana, destacó por la presencia de Miguel Hidalgo, expareja de la modelo y padre de sus hijos, y coincidió con la aparición pública de su exesposo Jackson Mora junto a una nueva pareja.

Lozano estuvo rodeada de amigos, familiares y buena energía, en una noche que marcó una etapa de renovación personal. Durante la celebración, las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a Tilsa Lozano bailando y brindando con sus invitados, mostrando una actitud de alegría y libertad. “Es mi cumpleaños, no me importa nada”, expresó entre risas, dejando claro que la ocasión era para disfrutar sin preocupaciones.

La presencia de Miguel Hidalgo, conocido como ‘Miguelón’, fue interpretada por varios como una muestra de madurez y cordialidad en la relación que mantienen por el bienestar de sus hijos, además de que mantienen una buena amistad. En sus redes sociales, Lozano compartió un mensaje reflexivo sobre los desafíos y aprendizajes del último año.

“Llegaron los 43 y puedo decir que he vivido tantas vidas en estos años. He pasado momentos mágicos y momentos oscuros, pero siempre me vuelvo a levantar y cada día más fuerte”, escribió en Instagram. Además, agradeció a su familia, amigos y, especialmente, a sus hijos, por ser su principal fuente de fortaleza: “Gratitud es lo único que hay en mi corazón. Que este año nuevo para mí sea ideal para llegar a mi mejor versión”, añadió la ex ‘Vengadora’.

Mientras Tilsa Lozano celebraba su nueva etapa, Jackson Mora también acaparó titulares al publicar en sus redes sociales fotografías junto a una mujer rubia, identificada por Magaly TV La Firme como Natalia Valdez, psicóloga. Las imágenes, difundidas en la misma fecha que el cumpleaños de Lozano, mostraron al exboxeador en actitudes cariñosas con Valdez durante una salida nocturna en Lima, que culminó en Punta Hermosa, el distrito donde ambos residieron durante su matrimonio.

Jackson Mora y la reacción de Tilsa Lozano

La aparición pública de Jackson Mora con Natalia Valdez generó una ola de comentarios en redes sociales y fue interpretada por muchos como una señal de que el exdeportista ha dejado atrás su matrimonio con Tilsa Lozano. Las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a Mora y Valdez saliendo de una discoteca, tomados de la mano y compartiendo gestos de afecto, antes de dirigirse juntos al edificio donde vive el exboxeador en Punta Hermosa.

Por su parte, Tilsa Lozano optó por no referirse directamente al nuevo romance de su exesposo, pero sí compartió en sus redes sociales un video con un mensaje sobre la manipulación y la importancia de la independencia emocional. “Cuando una persona ya no puede manipularte, va a tratar de manipular la opinión que los demás tienen sobre ti”, se escuchaba en el audio del clip. La publicación fue interpretada por sus seguidores como una indirecta hacia Mora y recibió numerosos comentarios de apoyo.

La separación entre Lozano y Mora se oficializó a mediados de 2025, tras cuatro años de relación y dos de matrimonio. Ambos decidieron poner fin a su vínculo en buenos términos, aunque evitaron hacer comentarios públicos sobre su vida personal en los meses posteriores. Los gestos en redes sociales, como la eliminación de fotos juntos y la mayor exposición de Mora en eventos sociales, evidenciaron el distanciamiento definitivo.

Jackson Mora deja atrás su matrimonio con Tilsa Lozano y disfruta de nueva compañía. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Miguel Hidalgo: su rol en la vida de Tilsa Lozano y los recientes acercamientos

Miguel Hidalgo, conocido como ‘Miguelón’, ha sido una figura constante en la vida de Tilsa Lozano, especialmente por el vínculo que comparten como padres de Valentina y Massimo. Su relación, que duró siete años y terminó en 2018 tras un escándalo mediático por rumores de infidelidad, ha evolucionado hacia una convivencia basada en la cordialidad y el bienestar de sus hijos.

Meses antes del cumpleaños de Lozano, ambos compartieron un viaje a Disney World, en Florida, junto a sus hijos. Las imágenes difundidas por la exmodelo en sus redes sociales mostraron un ambiente de armonía y madurez, lo que fue celebrado por sus seguidores como un ejemplo de priorizar la estabilidad emocional de los niños. En esa ocasión, Lozano escribió que, pese a estar separados, podían ser amigos y compartir momentos importantes en familia.

Miguel Hidalgo también expresó públicamente su agradecimiento y admiración por Lozano como madre de sus hijos. El empresario destacó que, aunque ambos cometieron errores en su relación, siempre priorizaron la paz, la educación y el amor en la crianza de Valentina y Massimo.

