Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo: ¿Cuál fue la razón para dar por concluida su relación?

A puertas del matrimonio entre Tilsa Lozano y Jackson Mora, muchos recordaron la vez que la exmodelo estuvo a punto de llegar al altar con el padre de sus hijos; sin embargo, esto finalmente nunca sucedió debido a que finalizaron su relación sentimental.

Miguel Hidalgo, conocido en el mundo de la farándula como ‘Miguelón’, fue durante varios años la pareja oficial de la exconductora de televisión. Asimismo, en algún momento, fueron considerados una de las parejas más solidas del medio local, pero nadie imaginó que un ampay los terminaría separando.

Pese a que ya no se encuentran juntos, en diferentes ocasiones han señalado que se llevan bastante bien por sus hijos, esto en referencia a la reciente batalla legal que han iniciado Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

¿Por qué terminó su relación?

La ruptura del romance entre Miguel Hidalgo y Tilsa Lozano sucedió en el año 2018, cuando la exmodelo recién se había convertido en madre por segunda vez. El motivo de su separación se dio porque el desaparecido programa Válgame Dios captó al empresario mientras se divertía en una discoteca con varias mujeres.

En aquel momento, Rodrigo González, conductor de dicho espacio, contó que las imágenes que mostraron en aquella ocasión las habían grabado meses atrás, pero que no las habían puesto al aire debido a que la ex Vengadora se encontraba embarazada y no deseaban afectar su salud emocional.

De inmediato los rumores de una infidelidad nacieron y como era de esperarse, Tilsa Lozano lanzó un comunicado anunciando la decisión de ponerle fin a su noviazgo con el padre de sus hijos.

“ Queremos hacer de conocimiento público que hemos decidido dar por finalizada nuestra relación sentimental, de la cual nos quedan dos hijos maravillosos . Asimismo, les agradecemos de corazón su interés, consideración y respeto hacia nuestra decisión. Finalmente, queremos contarles que tenemos una buena relación de padres, por lo cual siempre velaremos y cuidaremos la integridad de nuestros amados hijos”, se podía leer.

Miguel Hidalgo admitió su error

Tras varias semanas de silencio, Miguel Hidalgo decidió otorgarle una entrevista a Beto Ortiz para hablar sobre este tema. El empresario admitió que le faltó el respeto a la mamá de sus hijos saliendo a una discoteca con mujeres. “ Sí, claro, porque es lo que se ve. Es la realidad ”, señaló.

Asimismo, el popular ‘Miguelón’ señaló que la decisión que tomó en ese momento fue un error en su vida, pues mientras él salía a divertirse, sabía perfectamente que en su casa la esperaba Tilsa Lozano con sus hijos.

“ No es la forma como yo me debería comportar, lo que es un error es esa coquetería que estuvo de más, porque, a la hora de la hora, tengo una persona que me espera en casa y eso le afecta ”, relató en aquella oportunidad.

