Receta arroz con chancho Lambayecano

Receta tradicional peruana de arroz con chancho Lambayecano

Prepara un delicioso arroz con chancho con la receta que te traemos en esta nota. (Foto: A Comer)

Descubre los secretos culinarios del norte de Perú con esta sencilla pero deliciosa receta de Arroz con Chancho Lambayecano. Un platillo cada día más popular que puedes disfrutar cualquier día de la semana.

El Arroz con Chancho Lambayecano es un plato de tradición dominical, sorprende con un auténtico toque peruano en tu mesa.

Ingredientes para arroz con chancho Lambayecano (4 personas)

- 1/2 Kg de Costilla de Cerdo

- 1/2 Kg de Panceta de Cerdo

- 2 Tazas de Arroz

- 2 Cebollas Roja

- 2 Cucharadas de Ajo Molido

- 2 Cucharadas de Ají Panca Molido

- 3 Cucharadas de Ají Amarillo Molido

- 6 Tazas de Caldo de Cerdo

- 1/2 Taza de Arverjas

- 1/2 Taza de Zapallo Loche rallado

- 1/4 Atado de Culantro picado

- 2 Cucharadas de Aceite vegetal

- 1 Ají Amarillo

- 1 Tomate

- 2 Limones

- 1 Palta Mayar

Cómo preparar arroz con chancho Lambayecano

Después de conseguir todos los ingredientes, sigue estos pasos para disfrutar de un verdadero arroz con chancho Lambayecano.

Preparación de la carne

El primer paso es dorar la costilla y la panceta de cerdo en aceite caliente.

Sazonado del guiso

Después, añade a la olla la cebolla picada, el ajo molido, el ají panca y el ají amarillo molido.

Cocción del arroz

Asegúrate de lavar el arroz antes de añadirlo, junto con el loche, el culantro y las arvejitas, al caldo con la carne ya cocida.

Presentación del plato

Sirve tu arroz con chancho acompañado de una sarza de cebolla y tomate, decorada con palta en forma de abanico o cubos.

Información nutricional por porción

Este delicioso plato tradicional de la gastronomía lambayecana proporciona aproximadamente 968.3 kcal por porción.

Más sobre la cocina peruana

¿Te ha gustado la receta? Explora más recetas tradicionales de la cocina peruana y sorprende a tus comensales con nuevos sabores.

Por su riqueza en sabores y colores, la gastronomía norteña de Perú se ha convertido en un icono culinario dirigido tanto a los locales como a los turistas extranjeros. Sin duda, un arte culinario que debes conquistar.

