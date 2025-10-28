Jackson Mora deja atrás su matrimonio con Tilsa Lozano y disfruta de nueva compañía en Punta Hermosa

Jackson Mora deja atrás su matrimonio con Tilsa Lozano y disfruta de nueva compañía. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El exboxeador Jackson Mora parece haber dejado definitivamente en el pasado su relación con Tilsa Lozano, pues fue captado en actitudes muy cariñosas con una joven rubia, según revelaron las cámaras del programa ‘Magaly TV La Firme’.

A solo meses de su mediático divorcio con la exmodelo, el deportista fue visto disfrutando de una salida nocturna en Lima, que culminó con ambos pasando la noche juntos en Punta Hermosa, el mismo distrito donde vive su exesposa.

Las imágenes difundidas por el espacio conducido por Magaly Medina mostraron a Mora y a su acompañante saliendo de una conocida discoteca de la capital durante la madrugada. La química entre ambos era evidente: se tomaban de la mano, se abrazaban y compartían sonrisas mientras caminaban hacia el vehículo del boxeador. Testigos indicaron que se mostraron bastante cercanos durante toda la noche.

De acuerdo con la investigación presentada por el programa, la misteriosa mujer sería una joven psicóloga rubia, quien ha sido vista en varias ocasiones junto al exdeportista. Tras salir del local nocturno, ambos se dirigieron a comprar comida en un restaurante cercano y, minutos después, fueron grabados entrando juntos al edificio donde vive Mora, en Punta Hermosa.

El detalle que más llamó la atención de los seguidores de la farándula es que Tilsa Lozano también reside en ese exclusivo distrito. La coincidencia no pasó desapercibida, pues muchos recordaron que, durante su matrimonio, ambos habían elegido esa zona costera para establecer su hogar. Ahora, meses después del final de su historia de amor, Mora parece haber encontrado una nueva compañía en el mismo lugar.

La difusión del video rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde los usuarios se mostraron sorprendidos por la rapidez con la que el exboxeador habría pasado página. Algunos expresaron su apoyo a Mora, mientras otros consideraron que fue “muy pronto” para iniciar una nueva relación. Sin embargo, en las imágenes transmitidas por el programa se lo veía tranquilo, sonriente y completamente relajado junto a la joven.

En los últimos meses, Jackson Mora ha sido noticia tanto por su separación de Tilsa Lozano como por los rumores sobre su nueva vida lejos de los reflectores. Su historia de amor con la exconductora de televisión fue una de las más comentadas de la farándula peruana, y su boda, celebrada en 2022, había sido presentada como el inicio de una nueva etapa para ambos. Sin embargo, la relación terminó entre rumores de crisis y versiones cruzadas, hasta que finalmente se confirmó su divorcio a mediados de 2025.

Jackson Mora hace íntima declaración sobre Tilsa Lozano.

El deportista no ha hecho declaraciones sobre este nuevo romance. La secuencia fue registrada por el equipo de ‘Magaly TV La Firme’ durante las primeras horas de la madrugada, dejando claro que ambos habrían pasado la noche juntos.

Mientras disfruta de esta nueva etapa en su vida sentimental, Mora también enfrenta una situación legal compleja. Días antes de que salieran a la luz las imágenes, el programa de Magaly Medina reveló un documento presentado ante el Ministerio Público, en el que tanto él como Tilsa Lozano aparecen como denunciados penalmente por presuntos delitos relacionados con una disputa por bienes.

El exboxeador no tardó en pronunciarse y rechazó tajantemente las acusaciones, asegurando que se trata de una maniobra para perjudicarlo. “Esta es una denuncia fraudulenta por la extorsión que me están haciendo, por la casa. El agraviado es Roberto, supuestamente, él no da la cara, yo doy la cara, o sea, yo no tengo nada fraudulento acá. Yo le regalé esa camioneta a Tilsa”, declaró Mora en conversación con el programa.

Ahora, las imágenes difundidas por Magaly Medina parecen confirmar que el exdeportista ha decidido mirar hacia adelante. Con una nueva compañía y una actitud más relajada, Mora deja atrás la sombra de su mediático matrimonio y se muestra dispuesto a vivir su vida sin ocultarse.

Por su parte, Tilsa Lozano no ha emitido comentarios sobre el reciente ampay, aunque se sabe que mantiene una buena relación con sus hijos y está enfocada en sus proyectos personales. Mientras tanto, el público sigue atento a los movimientos de ambos, pues su historia continúa generando titulares y curiosidad.

