Perú

Jefe del INPE descarta renunciar tras difusión de audios y anuncia acciones legales contra periodista: “No es mi voz”

Iván Paredes Yataco, titular del Instituto Nacional Penitenciario, niega presunto cobro de coimas para liberar a reo. Mencionó que, hasta el momento, no le han solicitado una pericia, pero que está dispuesto a someterse

Jefe del Inpe niega audios y cobros de coimas para liberar a reo | RPP TV

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, negó de manera enfática la autenticidad de los audios difundidos por el programa televisivo Cuarto Poder, en los que una voz, supuestamente atribuida a él, coordinaría el presunto cobro de S/80.000 a cambio de facilitar la excarcelación de un expolicía condenado. Paredes adelantó que no tiene intención de renunciar a su cargo y anunció que iniciará acciones legales contra la denunciante y los periodistas responsables del reportaje.

El caso cobró notoriedad luego de que Cuarto Poder presentara una investigación sobre una serie de grabaciones, en las que una voz masculina pacta la entrega de dinero con Adela Huamancusi Quispe, esposa de Marcos Quispe Riveros. El INPE confirmó que la Fiscalía Anticorrupción investiga los hechos, que habrían ocurrido en 2018, cuando Paredes ejercía funciones como abogado privado y no como funcionario público. Cuarto Poder describió que la familia de Quispe Riveros habría hecho la entrega tras promesas de liberar al interno, aunque la excarcelación no se produjo.

En diálogo con RPP, Paredes Yataco negó categóricamente ser la persona que aparece en los audios. También rechazó haber negociado o solicitado sumas de dinero a la familia de Quispe Riveros e indicó que la Fiscalía “nunca me ha requerido una homologación de voz, jamás”.

Agregó que estaría dispuesto a realizar dicho examen “si así se solicita en el marco del debido proceso”. Criticó además la cobertura periodística que, a su juicio, expuso información sensible y datos personales, lo que derivó en amenazas contra él y su entorno. “Ahora todos los presos del Perú ya saben dónde vivo yo, ya saben mi dirección”, sostuvo el funcionario.

Titular de la Institución Nacional
Titular de la Institución Nacional Penitenciario desconoce audios filtrados en reportaje. | INPE

En esa línea, anunció que interpondrá demandas contra la señora Adela Huamancusi Quispe, así como contra la reportera y el dominical, por presunta vulneración de su seguridad y privacidad. “Voy a tener que mudarme de casa. No sé, ya tengo amenazas y están registradas también”, indicó el funcionario penitenciario.

También planteó que existirían intereses de exfuncionarios y personas vinculadas con gestiones anteriores del INPE. Reiteró que la situación denunciada corresponde a hace más de seis años, cuando ejercía la abogacía privada. “Yo conozco a la señora en 2018 porque me la presenta un amigo, porque quiere que sea abogado de ella y de su hermano. Su hermano estaba por lavado de activos. [...] pero reitero, no es mi voz”, mencionó.

La defensa de Huamancusi sostiene que Paredes ha sido citado por la fiscalía en cuatro oportunidades y que no se habría presentado a declarar. José Carlos Rivera, abogado de la denunciante, indicó vía Cuarto Poder: “Se niega a declarar, evade a la justicia. Si él dice que no es su voz, debería presentarse y demostrarlo”.

Fuente: Cuarto Poder

No obstante, el actual jefe penitenciario aseguro que eso es falso y explicó que los audios ya se presentaron ante esa instancia y no fueron admitidos al considerarse “audios truchos”. Según su testimonio, la denuncia administrativa concluyó con su absolución.

“La fiscalía le ha pedido a la señora que envíe los originales del audio, la fuente de prueba. Ya se los pidió dos veces y la segunda vez se le ha enviado solamente los CDs. No ha enviado la fuente de prueba”, concluyó.

