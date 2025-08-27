Perú

Exministro del Interior acusa al nuevo jefe del INPE de cobrar por designar directores: S/ 50 mil por región y S/ 30 mil por cada penal

José Luis Pérez Guadalupe, quien también se desempeñó como jefe del Instituto Nacional Penitenciario, cuestionó la idoneidad de Iván Paredes Yataco. “Lo que yo escucho desde el INPE es bárbaro”, aseguró

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Exministro del Interior cuestiona idoneidad del titular del Instituto Nacional Penitenciario. | Epicentro

José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cuestionó al actual titular de la entidad, Emilio Iván Paredes Yataco. El exfuncionario no solo advirtió que “lo que yo escucho desde el INPE es bárbaro”, sino que alertó de presuntos cobros para designar funcionarios en el sistema penitenciario. El exministro sostiene que existen denuncias internas sobre la exigencia de cincuenta mil soles y treinta mil para designar a personal.

Consultado sobre el traslado de Martín Vizcarra, quien pasó del penal de Barbadillo a Ancón II, mencionó que no sabía si fue peor el cambio o la explicación dada por Paredes Yataco, asegurando que sus expresiones evidencian que no solo no conocía del tema, sino que “no sabe ni donde está parado”. En ese momento, advirtió de las fuertes acusaciones en su contra.

“La verdad que lo que yo escucho desde el INPE es bárbaro. Ha dado de baja a todo el equipo técnico del INPE, a todos los que conocían el tema. Está cambiando a todos los directores regionales y me dicen, yo no puedo afirmarlo ni comprobarlo, pero me dicen que está cobrando cincuenta mil soles por cada región y creo que hay que decirlo, y treinta mil soles por cada penal. Entonces, ese es el nivel de gente que tenemos y encima cuando da las declaraciones no sabe, pero ni dónde está parado”, expresó en entrevista con Epicentro.

Si bien aclaró que no tenía pruebas sobre lo mencionado, no es el primer cuestionamiento en su contra. Un reportaje del programa Contracorriente, reveló que el reemplazo de Javier Llaque fue denunciado en el pasado por estafa y sancionado por Indecopi por cuestiones administrativas. El informe periodístico indica que Paredes cobró a un médico cirujano, Sergio Castro Mesa, 3.500 dólares para gestionar un caso legal que nunca tramitó ni resolvió.

Emilio Paredes Yataco asumió la
Emilio Paredes Yataco asumió la dirección del INPE en medio de cuestionamientos por denuncias previas. Composición: Infobae Perú

“Hace cuatro años que me debe. Me estaba representando en un caso y hasta el día de hoy, bien gracias. Mil pretextos, mil pretextos. Él nunca me contesta”, declaró el médico denunciante al programa dominical.

La denuncia penal fue archivada, pero Indecopi lo sancionó con tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT), más de quince mil soles, tras determinar que no emitió recibo por honorarios ni devolvió el dinero cobrado.

A este antecedente se suma una deuda coactiva de más de once mil soles con la Sunat y observaciones en la ejecución de la sede descentralizada del INPE en Surquillo. El costo de la obra, que en 2017 había sido presupuestada en seis millones de soles, supera en la actualidad los veintidós millones y permanece inconclusa, según reportes de la Contraloría General de la República. Durante la gestión de Paredes al frente de la Oficina de Infraestructura del INPE, el proyecto acumuló demoras y desajustes técnicos, hechos que constan en reportes enviados oficialmente al organismo.

