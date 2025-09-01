Perú

Jefe del INPE es denunciado por fraude de más de 80 mil soles: denunciante entregó chats y fotos al Ministerio Público

Iván Paredes es investigado por presunta estafa tras recibir dinero a cambio de asesoría legal que no brindó. La denunciante presentó audios, chats y fotos como prueba, y el caso fue derivado a la fiscalía especializada

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Cuarto Poder

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, enfrenta una investigación del Ministerio Público por un presunto fraude millonario, a raíz de una denuncia presentada por Adela Huamancusi, quien afirma haberle entregado 20 mil dólares y 10 mil soles a cambio de apoyo legal que nunca recibió.

En una entrevista con Cuarto Poder, que reveló el caso este domingo, Huamancusi explicó que buscó asistencia legal para el proceso judicial de su esposo, recluido en prisión. “Le dije que tenía 20 mil dólares más 10 mil soles y me respondió que no había problema, pero después tendría que agregar más (hasta completar 25 mil dólares)”, señaló.

Según el expediente fiscal, la entrega del dinero se realizó en abril de 2019, en un edificio de Lince donde operaba el estudio jurídico de Paredes. Al solicitar un recibo que acreditara la transacción, recibió una respuesta airada: “Señora, ¿cómo le voy a dar recibo? Si desconfías, recoge tu dinero y que se pudra tu esposo”. Huamancusi no replicó en ese momento y dejó el caso en manos del abogado.

El proceso judicial de su esposo no registró avances. Según José Carlos Rivera, defensa legal de la denunciante, Paredes jamás asumió la representación legal ni realizó gestión alguna. La denuncia se presentó en julio del año pasado, junto con audios, fotografías y conversaciones donde el abogado admite haber recibido el dinero y se compromete a devolverlo.

Iván Paredes es el actual
Iván Paredes es el actual abogado de Rodrigo González. Ya no trabaja más para Magaly Medina. Foto LinkedIn

En una de las conversaciones, Huamancusi preguntó: “¿Cuándo me devolverá mi plata?”, a lo que él respondió: “Yo se lo voy a devolver, señora. Le estoy dando mi palabra”. En otro mensaje, ofreció vender su reloj para saldar la deuda en cuatro partes.

Ante estos hechos, el Ministerio Público remitió el caso a la fiscalía especializada, al detectar indicios de tráfico de influencias y posible estafa por servicios no prestados.

El dominical también reveló que, desde el inicio de la gestión de Paredes, existen al menos 23 denuncias policiales y 18 carpetas fiscales en su contra. Entre ellas figuran antecedentes por conducir en estado de ebriedad, resistirse a la autoridad y provocar accidentes de tránsito.

Además, en 2023, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima lo sancionó con un año de inhabilitación por su conducta profesional. Aunque el Poder Judicial anuló la medida por vicios de forma, el proceso ético continúa pendiente.

Trabajadores del INPE acusados de
Trabajadores del INPE acusados de graves hechos. | Andina

Otros antecedentes

Anteriormente, un reportaje de Contracorriente reveló que Paredes fue denunciado por estafa tras cobrar 3.500 dólares a un médico por un servicio legal que nunca brindó. Aunque la denuncia fue archivada, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lo sancionó con una multa de tres UIT por no emitir recibo ni devolver el dinero.

El funcionario también está vinculado a la fallida obra de la sede descentralizada del INPE en Surquillo, iniciada en 2017 con un presupuesto de seis millones de soles y que ya supera los 22 millones sin haber sido concluida.

A estas observaciones se suman acusaciones de presuntos cobros indebidos para designar funcionarios en el sistema penitenciario. José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, denunció públicamente que Paredes habría pedido entre 30 mil y 50 mil soles por nombramientos, aunque aclaró no tener pruebas. La institución calificó estas declaraciones como difamatorias y anunció que evalúa acciones legales.

Temas Relacionados

Iván ParedesINPEperu-noticias

Últimas Noticias

Beca 18-2026: se confirma fecha de inicio de postulación para estudiar gratis una carrera profesional

El Pronabec anunció el inicio oficial de la convocatoria 2026 del concurso Beca 18, que permitirá a 20.000 jóvenes peruanos estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos

Beca 18-2026: se confirma fecha

Carlos Zambrano pidió no mirar la tabla de Eliminatorias para lograr el triunfo en Perú vs Uruguay: “Es nuestra salvación”

El defensa de Alianza Lima sabe muy bien que ante los ‘charrúas’ será todo o nada para la selección peruana, que sueña con el milagro en la última fecha doble de Clasificatorias Sudamericanas

Carlos Zambrano pidió no mirar

Choferes de la Línea 36 suspenden servicio tras sufrir dos ataques extorsivos en horas: “Nuestra integridad nadie nos la va a devolver”

Los transportistas de la ruta que conecta San Martín de Porres con Chorrillos señalaron que la suspensión del lunes podría ampliarse en los próximos días mientras no existan medidas que los protejan de las mafias

Choferes de la Línea 36

Greissy Ortega estalla contra Milena Zárate tras su paso por “El valor de la verdad” y la llama “mitómana”, “payasa” y “la sin pecados” en redes sociales

La tensión entre Greissy Ortega y Milena Zárate volvió a desatarse tras la aparición televisiva de la cantante. Greissy la calificó de “mitómana” y “payasa” en Instagram, encendiendo una nueva etapa en la interminable disputa familiar

Greissy Ortega estalla contra Milena

Gobierno evalúa decretar el Día del Pan con Chicharrón tras nuevo triunfo en el Mundial de desayunos, ¿pero la fecha ya existe?

El anuncio fue cuestionado al recordarse que suele promoverse el consumo del desayuno peruano cada tercer sábado de junio

Gobierno evalúa decretar el Día
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dólar oficial saltó a

El dólar oficial saltó a $1.385 y quedó en su nivel más alto desde la salida del cepo

Habían planeado un fin de semana romántico en un hotel de Berazategui y el chofer que los llevó les robó: el video

“Si llegás a hacer la denuncia, te rompo la cabeza”: condenan a un hombre por amenazas contra su ex pareja

Córdoba: una mujer de 82 años se cayó en un pozo de nueve metros y fue rescatada por un equipo de emergencia

La “bomba biológica” del océano Antártico: revelan el rol clave de una microalga en la captura de carbono

INFOBAE AMÉRICA
La dictadura de Daniel Ortega

La dictadura de Daniel Ortega pactó un acuerdo de cooperación con un territorio ucraniano ocupado ilegalmente por Rusia

El déficit de habilidades digitales expone a América Latina a un rezago estructural

Carlos Carvallo Spalding recibió la calificación “A” de Global Finance por el liderazgo en el Banco Central del Paraguay

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibirá al secretario de Estado de EEUU Marco Rubio

Crisis política en Francia: la ultraderecha francesa dijo que están listos para unos potenciales comicios anticipados

TELESHOW
Juana Repetto habló de sus

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”

Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizy Tagliani: tres imputados

Georgina Barbarossa mostró su travesía por Tailandia: templos, sabores exóticos y una aventura de colores