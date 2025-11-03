Perú

Difunden audios atribuidos a Iván Paredes, jefe del INPE, que lo vinculan con coima para excarcelar a expolicía

Audios atribuidos al jefe del INPE lo acusan de pedir una coima para excarcelar a un expolicía. La familia del reo reclamó la devolución del dinero, pero no lo recibió, según la denuncia

Guardar
Fuente: Cuarto Poder

Una serie de audios atribuidos a Iván Paredes, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), lo vinculan con el presunto pedido de una coima para excarcelar a Marcos Quispe Riveros, expolicía condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado.

La suma involucrada alcanza los 80.000 soles, monto que la familia del recluso reclamó sin obtener respuesta. El caso está en investigación por la Fiscalía de Anticorrupción de Lima.

Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, Paredes fue citado al proceso al menos en cuatro ocasiones, sin presentarse ante las autoridades. “Si no tiene responsabilidad, que lo demuestre. Tenemos que respetar las leyes”, afirmó José Carlos Rivera, abogado de la denunciante Adela Guamancusi, esposa del exagente policial.

En las grabaciones una voz identificada como la del jefe del INPE indica: “Le voy a depositar en su cuenta para empezar 500 dólares”. La otra parte reclama que cumpla su palabra: “Doctor, espero que cumpla su palabra, porque usted lo prometió, doctor”.

Fuente: Cuarto Poder

Otro registro presenta el siguiente intercambio: “Escúchame, entre doce y una, se está depositando el dinero y yo para que usted vea, ¿ya, señora? Doce y una es la tarde, los quinientos dólares los está depositando, ¿ya?”. El dinero nunca llegó a las manos de la denunciante.

La defensa de la familia presentó al Ministerio Público más de diez grabaciones como pruebas y solicitó una pericia fonética forense para identificar la voz en las grabaciones. Además, relató que ha recibido amenazas (“No sabes con quién te has metido, puedes terminar presa igual que tu esposo”).

Paredes no respondió a los pedidos de declaración de Cuarto Poder, al igual que la oficina de prensa del INPE.

El caso

En septiembre, Huamancusi relató que pidió asistencia legal para el proceso de su esposo en prisión. “Le dije que tenía 20 mil dólares más 10 mil soles y me respondió que no había problema, pero después tendría que agregar más (hasta completar 25 mil dólares)”, declaró al dominical.

La familia denunciante presentó más
La familia denunciante presentó más de diez grabaciones y pidió una pericia fonética; además, reportó amenazas recibidas tras la denuncia

El expediente fiscal indica que el dinero se entregó en abril de 2019, en un edificio de Lince donde funcionaba el estudio jurídico de Paredes. Al pedir un recibo, recibió una respuesta airada, de acuerdo con ese testimonio: “Señora, ¿cómo le voy a dar recibo? Si desconfías, recoge tu dinero y que se pudra tu esposo”. Huamancusi se retiró y delegó el caso a su abogado.

La defensa de la denunciante sostiene que Paredes no asumió la representación ni realizó gestión alguna. Frente a estos hechos, el Ministerio Público derivó el caso a la fiscalía especializada al identificar indicios de tráfico de influencias y posible estafa por servicios no prestados.

El informe periodístico también reveló la existencia de al menos 23 denuncias policiales y 18 carpetas fiscales abiertas contra el jefe penitenciario. Entre los antecedentes figuran episodios de conducción bajo efectos del alcohol, resistencia a la autoridad y accidentes de tránsito.

Además, en 2023, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima lo sancionó con un año de inhabilitación profesional. El Poder Judicial anuló esa medida por vicios de forma, pero el proceso ético sigue pendiente.

Temas Relacionados

Iván ParedesINPEperu-noticias

Más Noticias

El Valor de la Verdad EN VIVO: Leslie Moscoso revelará todo el drama que vivió con su exesposo

La reconocida actriz y abogada se anima a contar episodios nunca antes revelados sobre su vida familiar y el drama que la marcó, en una noche que promete emociones fuertes y confesiones inesperadas

El Valor de la Verdad

María Fe Saldaña respalda a Josimar tras presunta paternidad de mellizos: “Sé el gran ser humano que eres”

La pareja del salsero peruano reafirmó su apoyo incondicional en medio de la polémica por el embarazo de Verónica González, quien asegura que el artista es el padre de sus mellizos

María Fe Saldaña respalda a

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

BoA, TVXQ y Rain fueron de los primeros idols en impulsar la expansión del K-pop fuera de Corea del Sur

Los artistas que dominan el

Perú vence a potencias como Argentina, Brasil e Irlanda y gana el Campeonato Mundial de la Carne 2025 en Buenos Aires

Con más de 5 millones de bovinos y un estatus sanitario libre de fiebre aftosa, el país refuerza su reputación internacional en calidad y sostenibilidad

Perú vence a potencias como

Alemania cuestiona millonaria ayuda a Perú para ciclovías de Lima tras bajo avance de las obras

Una investigación periodística expuso el lento progreso en proyectos financiados con fondos europeos, señalando escaso uso, infraestructura deteriorada y demoras administrativas

Alemania cuestiona millonaria ayuda a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La mujer sin cargo que

La mujer sin cargo que acompaña al presidente: Gina Gálvez, condenada por contratación irregular, figura en el entorno de José Jerí

Fuerza Popular presenta nueva ley de impunidad para policías y militares: propone eximir a efectivos por muertes en protestas

Rafael López Aliaga a una mujer que le pidió ayuda para niños con autismo: “Por la salvajada de Vizcarra, ha crecido mucho”

Red de ollas comunes de Lima denuncia que José Jerí solo convocó a aliadas de Rafael López Aliaga en acto oficial

Rosangella Barbarán molesta tras críticas por estar en la playa en Semana de Representación: “¿Por qué pretenden satanizar todo?”

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Leslie Moscoso revelará todo el drama que vivió con su exesposo

María Fe Saldaña respalda a Josimar tras presunta paternidad de mellizos: “Sé el gran ser humano que eres”

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

Mon Laferte confirma concierto en Lima en 2026 y emociona a fans con el anuncio oficial de gira latinoamericana

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 2 de la primera fase

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs Atenea 3-0: resumen del triunfo de las ‘pumas’ por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

César Vallejo sueña con volver a Liga 1: fechas de los partidos ante Deportivo Moquegua por el repechaje de ascenso