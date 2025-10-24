Retiro de AFP: ¿Qué afiliados pueden solicitar en octubre y reciben el depósito en noviembre?

Atento a la fecha del cronograma en que podrás hacer la solicitud de tu retiro de AFP. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Ya los primeros afiliados han empezado a registrar sus solicitudes de retiro AFP en el link o agencia virtual de la empresa administradora de sus pensiones (ya sea Integra, Habitat, Prima o Profuturo).

Sin embargo, no todos los afiliados podrán solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de su AFP en octubre, sino que varios tendrán que esperar a noviembre. Hasta el 31 de octubre solo podrán haber solicitado los que tienen número DNI terminado en 3 (cada uno de los anteriores tiene dos días para solicitar en este mes, a excepción de los que tienen letra al final).

Letra : Los que solicitaron el martes 21 de octubre recibirán su : Los que solicitaron el martes 21 de octubre recibirán su primera UIT máximo el jueves 20 de noviembre

Dígito 0 : Los que solicitaron el miércoles 22 y jueves 23 de octubre recibirán su primera UIT máximo el viernes 21 y sábado 22 de noviembre

Dígito 1 : Los que solicitan este viernes 24 y lunes 27 de octubre recibirán su primera UIT máximo el domingo 23 y miércoles 26 de noviembre

Dígito 2 : Los que solicitan el martes 28 y miércoles 29 de octubre reciben su primera UIT máximo el jueves 27 y viernes 28 de noviembre

Dígito 3: Los que solicitan el jueves 30 y viernes 31 de octubre reciben su primera UIT máximo el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Link del retiro AFP

¿Sabías que cada empresa AFP tiene su propia forma para retirar AFP? Integra y Profuturo permiten enviar las solicitudes por su agencia virtual, mientras que Prima y Habitat tiene enlaces dedicados fuera de sus agencias virtuales.

se habilitó una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: En AFP Integra se habilitó una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

solicitud también por la agencia virtual, en una opción dedicada: En Profuturo AFP se puede realizar lasolicitud también por la agencia virtual, en una opción dedicada: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

En Prima AFP , se manda la solicitud por este enlace: https://retiro.prima.com.pe/login

se hace la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe. En AFP Hábitat se hace la solicitud a través del siguiente

Retiro AFP en octubre

Solo los afiliados que tiene DNI o documento de identidad terminado en letra, 0, 1, 2 o 3 podrán ya haber solicitado hasta 4 UIT de sus cuentas individuales en su AFP a finales de octubre.

Estos recibirán sus primeros montos máximo en noviembre, según el plazo indicado de 30 días calendario, este es el límite que tienen las AFP para que la primera UIT (S/5.350) llegue al afiliado. Cada siguiente UIT llegará máximo en 30 días calendario luego de la anterior.

Así, los afiliados con los dígito 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tendrán que esperar al menos hasta noviembre para registrar su solicitud de retiro AFP.

Retiro AFP en noviembre

Aún los afiliados que tienen como último dígito del DNI los números del 4 al 9 no pueden hace el registro de sus solicitud de AFP, pero sus fechas no demorarán en llegar, según el cronograma AFP.

En noviembre ya todos podrán haber mandado la solicitud (aunque pueden aún esperar hasta a enero para pedir hasta 4 UIT). Para el miércoles 17 de diciembre de 2025 ya todos los afiliados podrán haber recibido sus primeras UIT (si decidieron pedir en estas primeras fechas).