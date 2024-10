Dirandro incauta BMW transferido de Edison Flores a Andrés Hurtado, que fue abandonado en Surco

Andrés Hurtado: Incautan BMW transferido de Edison Flores a Andrés Hurtado, que fue abandonado en Surco. (Captura: Panorama)

En una reciente emisión, el programa Panorama este 6 de octubre conducido por la periodista Carla Muschi informó sobre un nuevo giro en el caso de Andrés Hurtado al revelar que la Dirección Antidrogas (Dirandro) ha entrado formalmente en las investigaciones. Esto ocurrió luego de que las autoridades incautaran un vehículo BMW de alta gama, transferido en papeles por el futbolista Edison ‘Orejas’ Flores al expresentador.

Y es que, la comunicadora compartió la información de último minuto que el vehículo fue hallado abandonado en un supermercado de Surco, según detalló el programa. Ante ello, el director del programa, Marco Vázquez, explicó que esta es la primera vez que se incauta de un bien propiedad de Hurtado, lo que marca un avance significativo en las investigaciones.

“El grupo Orión de la policía antinarcóticos, junto con la Diviac, está investigando varias aristas del caso que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas, incluyendo presunto narcotráfico”, comentó Vázquez. La historia del vehículo tiene sus inicios en el 2020, cuando el futbolista Roberto Siucho le transfirió a ‘Chibolín’ este lujoso BMW por la suma de 15,000 dólares, bajo un contrato privado.

Este intercambio sucedió en medio de una campaña de donaciones sociales liderada por Hurtado, quien, según las investigaciones, cobró 60,000 soles por su participación en la campaña “Respira Perú” que buscaba recaudar oxígeno para los afectados por la pandemia.

También comentó el comunicador que las investigaciones han señalado que Hurtado utilizó su rol en esta campaña para solicitar dinero a Siucho bajo el pretexto de ayuda social, logrando recaudar un total de 30,000 dólares. Sin embargo, lo que ha captado la atención de las autoridades es cómo ese vehículo terminó abandonado en un supermercado en Surco.

Sin embargo, en las próximas horas se sabría quién dejó el carro en el supermercado, ya que las cámaras de seguridad del lugar han capturado el momento en el que el BMW ingresó al estacionamiento el lunes a las 10 de la mañana, y luego fue dejado en el lugar sin rastro de quien lo conducía. Asimismo, las autoridades ya han realizado pruebas antidrogas en el vehículo, que resultaron negativas.

No obstante, el hecho de que este vehículo, originalmente registrado a nombre de Edison Flores, y que fue transferido a Andrés Hurtado y luego encontrado abandonado, genera más preguntas dentro de la investigación en curso. Con este hallazgo, las investigaciones se centran ahora en determinar qué otros bienes y transacciones están vinculados a Hurtado, quien permanece encerrado en el penal de Lurigancho bajo investigación por presunto tráfico de influencias y otras actividades ilícitas.

Manolo Rojas habla sobre el estado de ánimo de Andrés Hurtado en prisión

Hace poco, Manolo Rojas, amigo cercano de Andrés Hurtado, compartió recientemente sus impresiones sobre cómo se encuentra el expresentador tras su ingreso a prisión preventiva en el penal de Lurigancho. Durante una entrevista, Rojas destacó que, a pesar de las difíciles circunstancias, el excómico está tratando de mantener una actitud positiva.

“Él está haciendo lo posible por mantenerse fuerte y no dejarse llevar por la tristeza,” comentó Manolo, enfatizando la importancia del apoyo emocional que Andrés está recibiendo de sus amigos y familiares. A pesar de los desafíos que enfrenta en el penal, Rojas aseguró que su amigo está centrado en su bienestar y en encontrar formas de sobrellevar la situación.

Rojas también reveló que el popular ‘Chibolín‘ no quiere que sus hijas, Josetty y Génnesis, se vean afectadas por su encarcelamiento. “Él no quiere que ellas se vean involucradas en este problema; están ocupadas con sus vidas y trabajos, y no quiere que sientan el peso de lo que está pasando,” dijo. Esta preocupación refleja el deseo de Andrés de proteger a sus hijas del impacto mediático y emocional que su situación conlleva.

Andrés Hurtado hizo emotiva promesa a Josetty y Gennesis en medio de su encarcelamiento: “No van a ponerse falda larga para visitarme a un penal”. (Captura: Amor y Fuego)