Perú

Cuando no consumes suficiente de este nutriente esencial tu cuerpo envejece a mayor velocidad

Cuando el organismo no recibe suficiente de este mineral, el deterioro celular se acelera, afectando la energía, la memoria, los músculos y la piel

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Mantener niveles adecuados de magnesio
Mantener niveles adecuados de magnesio es clave para conservar la salud y retrasar los signos del envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar una alimentación balanceada es fundamental para mantener el cuerpo en equilibrio y prevenir enfermedades. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), una dieta saludable debe incluir todos los nutrientes esenciales (vitaminas, minerales, proteínas, grasas y carbohidratos) en las proporciones adecuadas para asegurar el correcto funcionamiento del organismo. Cada nutriente cumple un papel específico: algunos fortalecen el sistema inmunológico, otros regulan el metabolismo o contribuyen a la regeneración celular.

Sin embargo, hay un mineral que suele pasar desapercibido, a pesar de su enorme importancia: el magnesio. Este nutriente participa en más de 300 reacciones bioquímicas del cuerpo y tiene una influencia directa en el proceso de envejecimiento. Cuando el organismo no recibe suficiente magnesio, el deterioro celular se acelera, afectando la energía, la memoria, los músculos y la piel. Por eso, mantener niveles adecuados de este mineral es clave para conservar la salud y retrasar los signos del envejecimiento.

Cuando no consumes suficiente magnesio tu cuerpo envejece a mayor velocidad

El magnesio es un mineral esencial que interviene en funciones vitales como la producción de energía, la síntesis de proteínas y la reparación del ADN. Cuando el cuerpo tiene una deficiencia de magnesio, comienzan a manifestarse signos de envejecimiento prematuro tanto a nivel interno como externo.

En primer lugar, el magnesio ayuda a combatir el estrés oxidativo, uno de los principales responsables del envejecimiento celular. Este proceso ocurre cuando hay un desequilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes en el organismo. Si no hay suficiente magnesio, las células pierden su capacidad para neutralizar esos radicales libres, lo que acelera el desgaste de tejidos y órganos.

El magnesio se encuentra en
El magnesio se encuentra en una amplia variedad de alimentos naturales que pueden incorporarse fácilmente a la dieta diaria (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, este mineral regula el equilibrio del calcio y el potasio, necesarios para mantener el ritmo cardíaco, la presión arterial y la función muscular. La falta de magnesio puede aumentar la rigidez de los vasos sanguíneos, dificultar la circulación y, a largo plazo, favorecer enfermedades cardiovasculares asociadas al envejecimiento.

A nivel neurológico, el magnesio también influye en la salud del cerebro. Participa en la transmisión nerviosa y en la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y formar nuevas conexiones. Su deficiencia se asocia con mayor riesgo de deterioro cognitivo, ansiedad y fatiga mental, síntomas comunes en el envejecimiento acelerado.

Por otro lado, el magnesio interviene en la producción de colágeno y elastina, proteínas esenciales para la firmeza y elasticidad de la piel. Cuando los niveles de magnesio son bajos, la piel pierde tono y aparecen arrugas antes de tiempo. También puede afectar la regeneración celular, haciendo que las heridas tarden más en cicatrizar.

En resumen, el déficit de magnesio no solo afecta el metabolismo y los músculos, sino que impacta directamente en la velocidad con la que el cuerpo envejece.

Si la dieta no es
Si la dieta no es suficiente, el médico o nutricionista puede recomendar suplementos de magnesio (Freepik)

Alimentos ricos en magnesio

Afortunadamente, el magnesio se encuentra en una amplia variedad de alimentos naturales que pueden incorporarse fácilmente a la dieta diaria. Entre las fuentes más ricas de magnesio destacan:

  • Frutos secos y semillas, como almendras, nueces, maní, semillas de calabaza y de girasol.
  • Legumbres, como lentejas, garbanzos y frejoles.
  • Cereales integrales, como avena, quinua, arroz integral y pan de centeno.
  • Verduras de hoja verde, especialmente la espinaca, acelga y col rizada (kale), que además aportan hierro y fibra.
  • Frutas, como plátano, palta, higos y papaya.
  • Pescados azules, como caballa, sardina y salmón, que aportan además ácidos grasos omega-3.
  • Chocolate negro (mínimo 70 % de cacao), una fuente deliciosa y saludable de magnesio y antioxidantes.

Cuánto magnesio debes consumir a diario

Las necesidades de magnesio varían según la edad, el sexo y el nivel de actividad física. De acuerdo con las recomendaciones del Minsa y EsSalud, los adultos deben consumir entre 310 y 420 miligramos de magnesio al día. Las mujeres adultas requieren en promedio 320 mg diarios, mientras que los hombres necesitan alrededor de 400 mg.

Durante etapas de mayor demanda (como el embarazo, la lactancia o el envejecimiento), los requerimientos pueden aumentar ligeramente. En el caso de los adultos mayores, mantener un buen nivel de magnesio es fundamental, ya que su absorción intestinal disminuye con la edad.

Si la dieta no es suficiente, el médico o nutricionista puede recomendar suplementos, siempre bajo supervisión profesional. Sin embargo, lo ideal es obtener el magnesio a través de los alimentos naturales, acompañados de una alimentación equilibrada, ejercicio regular y una buena hidratación.

Temas Relacionados

magnesionutriente esencialenvejecimientoperu-salud

Más Noticias

Indecopi alerta sobre defectos en autos BMW, Jeep y Peugeot vendidos en el país: podrían incendiarse o perder control

Las empresas distribuidoras revisarán más de 440 unidades de distintos modelos fabricados entre 2018 y 2025 en Alemania, Estados Unidos, Austria y Francia, tras detectarse posibles fallas en el motor, suspensión y reposacabezas

Indecopi alerta sobre defectos en

Lucy Bacigalupo arremete contra productor de ‘Humor Recargado’ y Paola Ruiz: “Me explotó igual que a la Chilindrina”

La actriz cómica volvió al centro de la atención mediática tras lanzar duras acusaciones contra Paola Ruiz y el productor José Luis Aguilar, a quienes señala de no haberle pagado por su trabajo en el programa de Panamericana Televisión

Lucy Bacigalupo arremete contra productor

Sucamec decomisa más de seis toneladas de pirotécnicos ilegales tras intensos operativos en dos distritos de Lima Metropolitana

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad decomisó explosivos sin autorización en Villa María del Triunfo y El Agustino. Cuatro personas quedaron bajo investigación tras los operativos coordinados con la Policía Nacional

Sucamec decomisa más de seis

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

La comuna modificó una factura para encubrir un pago a proveedores de Estados Unidos vinculados al proyecto ferroviario Lima-Chosica, una gestión realizada sin la autorización previa del Concejo Metropolitano, según La Encerrona

Tren Lima-Chosica: revelan que la

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde de Surco, en investigación tras demolición parcial de la casa de María Acuña

El Ministerio Público evalúa posibles irregularidades cometidas durante una intervención municipal en Lima, luego de la denuncia presentada por la inmobiliaria a cargo del predio vinculado a la legisladora

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde de Surco, en investigación tras demolición parcial de la casa de María Acuña

Semana de representación convertida en campaña: congresistas viajan a Trujillo por inicio de cuarta campaña de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori oficializa su cuarta candidatura en Trujillo: admite “errores” y promete erradicar la “maldita violencia”

Keiko Fujimori candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

JNJ abre investigación a la jefa de la Reniec, Carmen Velarde, por exposición de datos en el padrón electoral

ENTRETENIMIENTO

Lucy Bacigalupo arremete contra productor

Lucy Bacigalupo arremete contra productor de ‘Humor Recargado’ y Paola Ruiz: “Me explotó igual que a la Chilindrina”

Alejandra Baigorria elige a la hija de Christian Domínguez como imagen principal de su nueva colección: “Verano 2026”

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

Pablo Saldarriaga estrena el musical “Visa para un sueño”, inspirado en los temas de Juan Luis Guerra

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

DEPORTES

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial de la final en Lima de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica