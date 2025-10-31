Perú

CAS con CTS y gratificación estancado: No se votó en octubre, a pesar de promesa de José Jerí

Incertidumbre. Cuando era presidente del Congreso, el actual presidente, prometió que la segunda votación de la Ley pendiente se haría este mes, pero esto no ha sido así y los trabajadores públicos ya van esperando más de un mes

Los trabajadores CAS esperan la aprobación de la Ley que les dará CTS y gratificaciones, justo como a trabajadores privados. José Jerí prometio que se daría la segunda votación en octubre. - Crédito Congreso

Cumplido el último día de octubre y no se ha realizado la segunda votación de la Ley para dar CTS y gratificación a los trabajadores CAS del sector público. Como se recuerda, el dictamen se votó favorablemente en el Congreso de la República, pero solo se dio la primera votación.

Las normas dictaban que esta segunda votación se daba siete días luego de la primera, el pasado 17 de septiembre, pero esta no ha sido así. Y eso, a pesar de la promesa del actual mandatario José Jerí cuando era presidente del Congreso.

En esa, había prometido que la segunda votación del dictamen sobre CTS y gratificaciones para trabajadores CAS sería este mes de octubre. Sin embargo, se promovió la vacancia a Boluarte y Jerí terminó como en el cargo máximo del Perú. Esta última semana de octubre, además, el Congreso estuvo en semana de representación.

Trabajadores CAS volverán a marchan para exigir pago completo de CTS y gratificaciones| Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Más de un mes ha pasado desde la votación favorable del dictamen que otorgaría CTS y gratificación a los CAS, justo como los beneficios del quen ya gozan otros regímenes y el sector privado.

Mientras, otras leyes como la de la incorporación de los trabajadores del Poder Judicial CAS, contratados a plazo indeterminado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 al el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo, sí han terminado siendo aprobados por el Congreso. Los CAS fuera de esta entidad siguen esperando.

La segunda votación, a pesar de esta agendada, no se ha terminado dando, inclusive cuando contaba con la promesa del actual presidente del Perú cuando estaba frente al Congreso. “El presidente del Congreso de la República, José Jerí Oré, sostuvo (...) una importante reunión con dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otros gremios sindicales, quienes hicieron llegar sus demandas y exigieron el respeto a sus derechos laborales”, se recuerda según el mismo portal del Congreso.

Por otro lado, los trabajadores CAS consiguieron su paso al régimen 728. - Crédito Fetrapoj

“Durante la cita, el titular del Parlamento señaló que la segunda votación del dictamen que propone otorgar gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad y el pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS), a los trabajadores comprendido dentro de lo que establece el Decreto Legislativo 1057 (régimen CAS), se producirá en este mes de octubre”, añade la comunicación del Congreso entonces.

Esto, sin embargo, no se ha cumplido. Como se sabe, Jerí ahora es el presidente de la República, y si bien no está en sus manos ya la priorización del tema en el Congreso (ni tampoco el de la Ley para aumentar a S/3.300,60 las pensiones de los maestros, la cual también apoyó), tampoco se ha pronunciado por esta demora.

CAS harán plantón en el Congreso

Pero los trabajadores estatales CAS no se quedarán con los brazos cruzados, justo como en su momento lo hicieron para que se apurara el Congreso con aprobar su dictamen.

CAS podrían no ver su CTS y gratificación en noviembre y diciembre de este año. Nunca la verían si no se aprueba la Ley. - Crédito Andina

Los gremios Unasse CTE Perú, el CUT y la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Perú ha anunciado una mopvilización para el 6 jueves 6 de noviembre a las 3:00 pm, donde pedirán justamente esto, mejoras al 728 y la homologación CAFAE para todos los 276 frente al Congreso

“Los trabajadores CAS merecen CTS y gratificación, por ser de justicia. No es justo que cuando se trata de empresa grandes el Estado les otorga incentivos que nunca devuelven y cuando se trata de los trabajadores, ponen obstáculos argumentando que el Estado no puede subsidiar, cuando sabemos que son derechos de los trabajadores”, afirmó el congresista Américo Gonza, que se encuentra promoviendo que se complete la aprobación de la Ley en el parlamento.

