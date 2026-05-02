Perú

Reniec presentó lista de nombres inspirados en Michael Jackson: desde Thriller hasta Billie Jean

Esta curiosidad se enmarca con el éxito en taquilla de la película biográfica ‘Michael’, la más vista en el país desde el 23 de abril

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Un total de 213 personas en Perú fueron registradas oficialmente con el nombre Michael Jackson, según datos oficiales - Créditos: Andina.
Un total de 213 personas en Perú fueron registradas oficialmente con el nombre Michael Jackson, según datos oficiales - Créditos: Andina.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú (Reniec) reveló una curiosa estadística: cientos de ciudadanos peruanos llevan nombres inspirados en Michael Jackson y en los títulos de sus canciones más emblemáticas.

Esta singularidad salió a la luz a propósito del fenómeno cinematográfico que ha generado la reciente biografía del artista, titulada Michael, la cual se ha convertido en la película más vista del país desde su estreno el 23 de abril.

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Según el registro oficial, 213 personas en territorio nacional tienen el nombre del “Rey del Pop”, mientras que otros nombres vinculados al universo del intérprete también aparecen en las cifras.

Por ejemplo, 6 ciudadanos figuran como Billie Jean, 2 como Thriller y 9 como Triler, una variante ortográfica del célebre álbum. Además, 6 peruanos han sido registrados simplemente como Bad, en alusión directa a otro de los discos icónicos del cantante.

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La llegada de la película ‘Michael’, inspirada en la vida y carrera de Michael Jackson, se vivió no solo en las salas de cine, sino también en las calles de Lima. Universal Picture

Reniec acompañó la publicación con un mensaje donde resalta el impacto cultural del artista: “Cuando la música deja huella, también se convierte en identidad”. En el mismo comunicado, la entidad señala que los nombres han trascendido el ámbito musical, integrándose en la vida cotidiana de quienes los portan.

La influencia de Michael Jackson en la cultura popular peruana queda así reflejada no solo en la música, sino también en los registros civiles.

Reniec identificó que cientos de peruanos llevan nombres inspirados en Michael Jackson y en títulos de sus canciones más reconocidas - Créditos: @ReniecPeru.
Reniec identificó que cientos de peruanos llevan nombres inspirados en Michael Jackson y en títulos de sus canciones más reconocidas - Créditos: @ReniecPeru.

Película sobre Michael Jackson

La reciente popularidad de la película Michael refuerza el alcance de este fenómeno. Desde su llegada a las salas peruanas, el filme lidera cómodamente la taquilla nacional y ha despertado un renovado interés por la figura del cantante. La producción, dirigida por Antoine Fuqua, explora episodios fundamentales de la carrera y la vida personal de Jackson, entre ellos la creación de álbumes históricos como Off the Wall (1979), Thriller (1982) y Bad (1987).

El largometraje combina escenas íntimas con recreaciones de los conciertos más célebres, y destaca por una banda sonora que repasa los éxitos más influyentes de Michael Jackson, tanto en su etapa con The Jackson 5 como en su carrera en solitario. Entre las canciones seleccionadas para el filme figuran I’ll Be There, Never Can Say Goodbye, Beat It, Thriller, Billie Jean y Bad, piezas que consolidaron al artista como un referente global.

Sin embargo, la película no ha estado exenta de controversias. Diversos críticos han advertido que la narración presenta una visión suavizada de la vida del cantante, omitiendo episodios polémicos, como las acusaciones de abuso sexual que afectaron su imagen pública en los últimos años. Esta decisión editorial ha generado debate sobre el alcance y los límites de las biografías cinematográficas.

El filme se exhibe actualmente en los cines más importantes del país, con funciones en distintos horarios y alternativas en salas premium para quienes prefieren mayor comodidad. Los boletos están a la venta en los portales oficiales de cada cadena. Se prevé que, tras un acuerdo de distribución con Lionsgate, Michael se incorpore próximamente al catálogo de Prime Video, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su estreno en la plataforma de streaming.

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