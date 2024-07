¿Qué es la gratificación, a quiénes se otorga y por qué solo se brinda dos veces al año en el Perú?

La gratificación se otorga en dos ocasiones específicas del año. (Composición Infobae: Andina)

En julio, el entusiasmo de los peruanos se incrementa a medida que se acercan las Fiestas Patrias, un momento de orgullo y celebración para la nación. Este fervor se ve potenciado por la gratificación que muchos esperan con ansias. Con este ingreso extra, algunos planean disfrutar de agradables momentos en familia, con la pareja o amigos; mientras que otros deciden emplear parte del dinero para pagar deudas, logrando así un alivio económico.

Sin embargo, no todos los peruanos recibirán gratificación en el mes patrio, un período en el que personas de diversas edades tienen más tiempo libre para actividades de ocio. Esto se debe a las vacaciones o a los feriados del 28 y 29 de julio, que permiten disfrutar de momentos de descanso y celebración.

Habiendo mencionado ello, es pertinente dar a conocer algunos datos sobre este beneficio social, puesto que un sector de la población tiene dudas sobre temas puntuales como qué es la gratificación, a quiénes se otorga y por qué solo se brinda dos veces al año en Perú.

¿Qué es la gratificación?

En el contexto peruano, la gratificación es un beneficio económico obligatorio que los empleadores deben otorgar a sus trabajadores formales. Esta bonificación tiene el objetivo de aliviar la carga económica del trabajador, permitiéndole disfrutar de las celebraciones o cubrir necesidades financieras adicionales.

Este beneficio está regulado por la Ley N.º 27735 y su reglamento, el Decreto Supremo N.º 005-2002-TR. Precisamente en este documento se señala cuánto dinero reciben los empleados en julio y diciembre. “El monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio”, se lee en el artículo 2 de la mencionada ley.

Es menester señalar que el trabajador no solo recibirá un sueldo bruto, es decir, la cantidad total de dinero antes de aplicar cualquier tipo de descuento. Además, los empleados son beneficiarios de una bonificación extraordinaria del 9% del salario, correspondiente al aporte a EsSalud.

Sobre este tema en cuestión, Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas, dio algunos alcances. “Si un trabajador estuvo desde el 01/01/24 en la planilla de una empresa, la gratificación será, en principio, el íntegro de 1 sueldo bruto. Cabe resaltar que este monto no estará sujeto a ningún descuento (AFP, impuesto a la renta, etc.). No obstante, si la persona laboró solo 1 mes entre enero y junio de 2024, no recibirá la gratificación completa, sino una parte proporcional”, señaló.

Respecto a la fecha en que las empresas privadas deben abonar el dinero a las cuentas bancarias de los colaboradores, se sabe que el plazo para realizar el pago es del 1 al 15 de julio.

¿Quiénes reciben gratificación en julio?

Tienen derecho a recibir gratificación los trabajadores del sector público bajo el régimen laboral de la actividad privada y aquellos del sector privado que se encuentren en planilla, el cual abarca a cerca de 4 millones de empleados.

Este beneficio social está amparado en la Ley N.º 27735. “Para tener derecho a la gratificación es requisito que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponda percibir el beneficio o estar en uso del descanso vacacional, de licencia con goce de remuneraciones o percibiendo subsidios de la seguridad social o por accidentes de trabajo (...)”, se lee en el artículo 6.

¿Por qué solo se brinda dos gratificaciones al año en el Perú?

De un tiempo a esta parte, los peruanos han sido beneficiados con la gratificación entregada en julio y diciembre. Esta bonificación se otorga en dos ocasiones específicas del año: en julio, coincidiendo con las Fiestas Patrias, y en diciembre, en el marco de las celebraciones navideñas. La finalidad de este beneficio es proporcionar un alivio económico adicional a los trabajadores en momentos clave del año. Pero, ¿por qué solo se brinda en estas dos fechas?

En un boletín informativo del Congreso de la República, se señala una de las razones que existen: “Las gratificaciones legales constituyen un beneficio social que se otorga dos veces al año y que, justamente por la coincidencia de fechas, es que se denominan gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad”.

Otra razón gira en torno al campo jurídico. En el artículo 1 de la Ley N.º 27735, se puede leer lo siguiente: “La presente Ley establece el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a percibir dos gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de la Navidad”.