Perú

Más de 1.5 millones de personas en riesgo muy alto por lluvias de verano en Perú, según Cenepred

Miles de comunidades, viviendas e infraestructuras críticas bajo amenaza de deslizamientos y huaicos en la próxima temporada

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Desde Cenepred ya alertan los
Desde Cenepred ya alertan los estragos que podría producir la lluvia del verano del 2026. - Crédito: Andina

Una alerta por lluvias de verano fue emitida por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), que identificó a más de 1.5 millones de personas en riesgo muy alto ante deslizamientos, huaicos y movimientos en masa en 24 departamentos del país.

De acuerdo al informe “Escenarios de riesgo por lluvias para el verano 2026”, publicado en base a los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), 1 millón 547,284 personas distribuidas en 26,634 centros poblados estarían expuestas al impacto potencial de eventos climáticos severos durante los meses de enero a marzo.

La información difundida por Cenepred precisa que los departamentos con mayor número de habitantes en condición de riesgo muy alto por movimientos en masa son Cusco (355,362), Puno (203,790), Huánuco (146,144), Arequipa (140,375) y Áncash (135,873).

Además, el reporte incluye la exposición de 749,473 viviendas, 1,326 establecimientos de salud y 8,854 instituciones educativas con vulnerabilidad ante estos peligros naturales.

El análisis abarca también el riesgo por inundaciones, donde 208,739 personas de 1,635 centros poblados en ocho departamentos figuran en el nivel más crítico.

Apurímac lidera la lista con 111,953 habitantes en peligro, seguido de Cusco, Puno, Ayacucho y Arequipa. El saldo de infraestructura en esta evaluación suma 90,969 viviendas, 350 instalaciones de salud y 1,035 instituciones educativas amenazadas si se producen inundaciones en las zonas respectivas.

Cenepred alerta riesgo muy alto
Cenepred alerta riesgo muy alto por lluvias intensas: 1.5 millones de personas en peligro en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

Llamado a la acción y prevención multisectorial

El documento subraya que la función de los escenarios de riesgo elaborados por Cenepred y basados en datos del Senamhi es orientar a los gobiernos regionales y locales sobre las áreas de mayor exposición, con el propósito de focalizar intervenciones y reforzar la gestión del riesgo de desastres.

La institución exhorta de manera enfática a las autoridades de los tres niveles de gobierno a sostener una labor constante y coordinada en la gestión del riesgo de desastres (GRD).

De acuerdo al reporte oficial, Cenepred hace un llamado para que se fortalezcan las medidas preventivas y correctivas y anima a la población y líderes locales a involucrarse en acciones de protección ante las inminentes lluvias de verano proyectadas para 2026.

Las cifras divulgadas exponen la magnitud del reto que enfrentarán miles de comunidades, infraestructura pública y viviendas frente a un escenario de vulnerabilidad climática cada vez más frecuente en el país.

¿Qué es Cenepred?

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres es un organismo público ejecutor que integra el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

Su principal misión es coordinar, facilitar y supervisar la ejecución de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, especialmente en los procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo y reconstrucción.

Entre sus funciones esenciales, Cenepred se encarga de asesorar en la formulación de políticas y planes para identificar peligros naturales o inducidos por el hombre, analizar vulnerabilidades y establecer niveles de riesgo para la toma de decisiones gubernamentales.

Asimismo, realiza la supervisión, el monitoreo y la evaluación de las estrategias nacionales para asegurar una adecuada gestión preventiva y correctiva.

Temas Relacionados

CenepredLluviasVerano 2026peru-noticias

Más Noticias

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

La ‘academia’ tendrá que revertir el 1-0 de la ida si quiere avanzar a la final del certamen Conmebol. Será todo o nada para los de Gustavo Costas. Revisa cómo seguir el encuentro en los distintos países de Sudamérica

Dónde ver Racing vs Flamengo

Cenaida Uribe llamó “dictador” a Gino Vegas y criticó su gestión: “Los clubes deberíamos hacernos respetar un poco más”

La jefa de equipo de Alianza Lima denunció presuntas irregularidades en la Federación Peruana de Vóley (FPV) y aseguró que, de depender de ella, el club ‘blanquiazul’ no formaría parte de la Liga Nacional

Cenaida Uribe llamó “dictador” a

Tilsa Lozano lanza indirecta luego de que Jackson Mora fue captado con rubia: “Cada payaso en su circo”

La exmodelo reaccionó con una frase contundente luego de que su exesposo fuera visto besando a una joven psicóloga en Punta Hermosa.

Tilsa Lozano lanza indirecta luego

José Jerí reacciona a la exposición de datos personales por parte de Reniec, incluidos los suyos: “No era necesario”

El presidente interino señaló que la divulgación fue obligatoria por norma, pero expresó reparos sobre la reincidencia en la exposición de información sensible de la ciudadanía

José Jerí reacciona a la

Integrante del Tren de Aragua publicaba en redes contenido alusivo a ‘El Maldito Cris’ y Wanda del Valle

La joven venezolana, detenida en Lince y próxima a ser expulsada del país, había compartido en su cuenta de Instagram un video relacionado con la pareja criminal más buscada de 2023

Integrante del Tren de Aragua
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí reacciona a la

José Jerí reacciona a la exposición de datos personales por parte de Reniec, incluidos los suyos: “No era necesario”

Susy Díaz desmiente su candidatura y explica por qué no volverá a la política: “Espero me comprendan”

Se frustró homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

César Acuña deja fuera de campaña electoral a su hermano Óscar Acuña y anuncia investigación interna tras vínculos con Frigoinca

Keiko Fujimori será candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano lanza indirecta luego

Tilsa Lozano lanza indirecta luego de que Jackson Mora fue captado con rubia: “Cada payaso en su circo”

Macarena Gastaldo y Pamela López protagonizan un tenso cara a cara: “Por supuesto que miente”

Arcángel llega a Cusco y visita Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo moderno

Nadeska Widausky explota contra Pamela López y ella responde: “Yo jamás he dado sexo a cambio de dinero”

El reencuentro de Luana Barrón y Mario Ruiz en la Fórmula 1 enciende las redes y revive viejos rumores

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 29

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe llamó “dictador” a Gino Vegas y criticó su gestión: “Los clubes deberíamos hacernos respetar un poco más”

Gianluca Lapadula sigue goleando en Italia: gran cabezazo con el que anotó en Spezia vs Padova por Serie B 2025/26

Luis Ramos espera definir su futuro pronto mientras América de Cali negocia con Cusco FC la compra de su carta pase por un millón de dólares