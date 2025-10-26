Perú

Lista de distritos de la sierra del Perú en riesgo por precipitaciones, según Indeci

Ciento cuarenta y dos jurisdicciones andinas figuran con advertencias por lluvias intensas para el 26 y 27 de octubre, tras el reporte oficial del organismo de defensa civil

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Lluvias en la sierra sur-
Lluvias en la sierra sur- Andina

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha identificado que 142 distritos de la sierra peruana enfrentan riesgo por deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa debido a precipitaciones de moderada a fuerte intensidad previstas del domingo 26 al lunes 27 de octubre de 2025. El informe se fundamenta en la evaluación realizada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ante el aviso meteorológico N.º 377 emitido por SENAMHI.

Amazonas encabeza el nivel de riesgo muy alto

El escenario presentado por CENEPRED señala que Amazonas figura con la mayor cantidad de jurisdicciones con peligro muy alto, totalizando 27 distritos en dicha condición. Cajamarca sigue con 18 distritos incluidos. Puno y Cusco registran 15 y 10 distritos respectivamente con el mismo nivel de alerta. En total, 72 distritos de estas regiones presentan riesgo alto.

Recomendaciones preventivas ante la alerta

Ante este contexto, INDECI solicita a las autoridades locales revisar la accesibilidad y señalización de las rutas de evacuación, y verificar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías frente a posibles emergencias. Entre las recomendaciones para la población se encuentra reforzar techos de viviendas y coordinar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas o altoparlantes. Estas acciones deben implementarse junto a las autoridades locales.

Cenepred alerta riesgo muy alto
Cenepred alerta riesgo muy alto por lluvias intensas: 1.3 millones de personas en peligro en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

El organismo anunció que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) realiza seguimiento permanente sobre las zonas alertadas e informa que coordina respuestas con gobiernos regionales y locales para afrontar los impactos que pudieran producirse.

Departamentos y riesgos asociados

Amazonas se consolida como la región prioritaria en esta alerta, seguida por Cajamarca, Puno y Cusco. Estas zonas concentran la mayoría de los distritos con nivel de riesgo muy alto, según los datos de INDECI. Las principales amenazas se vinculan con el aumento de precipitaciones que, de acuerdo al pronóstico de SENAMHI, se presentarán entre el domingo 26 y el lunes 27, generando condiciones para deslizamientos y huaicos.

Medidas recomendadas por instituciones

INDECI insiste en la importancia de fortalecer los sistemas de comunicación y alerta dentro de comunidades rurales y urbanas. Los gobiernos locales deben asegurar la transmisión de mensajes claros y la señalización adecuada de rutas de escape, especialmente en distritos con antecedentes de movimientos en masa. Las emergencias demandan una coordinación que incluya a comités de gestión de riesgos, servicios de emergencia y organizaciones comunitarias.

Pronóstico del clima en Cusco
Pronóstico del clima en Cusco este sábado: temperatura, lluvias y viento| Boleto de Machu Picchu

Lista completa de distritos en riesgo por departamento

A continuación se detalla la lista de distritos que, según el escenario de riesgo y el aviso meteorológico N.º 377 de SENAMHI, presentan condiciones adversas ante el incremento de lluvias:

AMAZONAS: Bongará (Valera), Chachapoyas (Balsas, Chachapoyas, Cheto, Chiliquin, Chuquibamba, Huancas, La Jalca, Leimebamba, Levanto, Magdalena, Mariscal Castilla, Molinopampa, Quinjalca, San Francisco de Daguas, San Isidro de Maino, Soloco, Sonche), Luya (Camporredondo, Cocabamba, Colcamar, Conila, Inguilpata, Lamud, Longuita, Lonya Chico, Luya, Luya Viejo, María, Ocalli, Ocumal, Pisuquia, Providencia, San Cristóbal, San Francisco del Yeso, San Jerónimo, San Juan de Lopecancha, Santa Catalina, Santo Tomás, Tingo, Trita), entre otros.

CAJAMARCA: Cajamarca (Encañada, Namora), Celendín (Celendín, Chumuch, Cortegana, Huasmin, Jorge Chávez, José Gálvez, La Libertad de Pallán, Miguel Iglesias, Oxamarca, Sorochuco, Sucre, Utco), Chota (Anguía, Chadín, Chalamarca, Chimban, Choropampa, Conchán, Paccha, Tacabamba), Cutervo (San Luis de Lucma), San Marcos (Gregorio Pita, José Sabogal), entre otros.

PUNO: (Lista detallada por distrito según base completa).

CUSCO: Acomayo (Acomayo, Acopia, Acos, Mosoc Llacta, Pomacanchi, Sangarará), Canas (Checca, Kunturkanki, Langui, Layo, Pampamarca, Quehue, Tupac Amaru, Yanaoca), Canchis (Checacupe, Combapata, Marangani, Pitumarca, San Pablo, San Pedro, Sicuani, Tinta), Chumbivilcas (Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Velille), Espinar (Coporaque, Pichigua), Paruro (Accha, Omacha, Pillpinto), entre otros.

Temas Relacionados

INDECIprecipitacionesSierra Surperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto dirigido por Paulo Autuori enfrenta la necesidad de acumular puntos en las jornadas finales para asegurar su clasificación al ‘playoff’ del certamen local. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Los Chankas

Alianza Lima interesado en jugador de selección de Sudamérica que le hizo gol a Perú y descendió cuatro veces en Europa

El periodista deportivo, Michael Succar, informó sobre las pretensiones del club ‘blanquiazul’ en un atacante que enfrentó a la ‘bicolor’ y con una amplia trayectoria internacional

Alianza Lima interesado en jugador

23 cafeterías peruanas entre las 100 mejores de Sudamérica: Cuáles son y dónde se encuentran

Establecimientos de seis regiones del Perú aparecen en la lista de las más destacadas del continente. La calidad del café, servicio al cliente, ambiente, el conocimiento del barista e incluso las prácticas sostenibles fueron parte de los criterios de calificación

23 cafeterías peruanas entre las

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO hoy 26 de octubre: ruta y todos los detalles del regreso de la sagrada imagen al Callao

La jornada incluye misas, homenajes y actividades religiosas en puntos clave como Guardia Chalaca, Sáenz Peña, Pacífico y el hospital Daniel Alcides Carrión

Cuarto recorrido del Señor de

El 62% de peruanos consideró que el Congreso tuvo mucha influencia en el gobierno de Dina Boluarte, según IEP

Una nueva medición del Instituto de Estudios Peruanos muestra que la ciudadanía sigue viendo al Congreso como la institución con mayor poder político en el país

El 62% de peruanos consideró
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El 62% de peruanos consideró

El 62% de peruanos consideró que el Congreso tuvo mucha influencia en el gobierno de Dina Boluarte, según IEP

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

Dina Boluarte y los más de S/ 200 mil que recibirá de Reniec: La cronología de la demanda

ENTRETENIMIENTO

Mariana de la Vega rompe

Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a productores de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Orquesta Candela brilla en Nueva York: gana Premio Unidad en los Latin Music Awards y consolida su legado de 35 años

Karla Tarazona responde tras rumores de salida de Panamericana TV por el regreso de Gisela Valcárcel: “No soy hipócrita”

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Los Chankas

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima interesado en jugador de selección de Sudamérica que le hizo gol a Perú y descendió cuatro veces en Europa

A qué hora juega Universitario vs ADT HOY: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona HOY: partidazo en el Bernabéu por clásico de LaLiga 2025/2026

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona HOY: canal tv online del clásico de España por LaLiga 2025