Nadeska Widausky y el mensaje de advertencia que le envió a Pamela López sobre la esposa de Lucho ‘Barrunto’

Nadeska Widausky y el mensaje de advertencia que le envió a Pamela López. Willax Tv : 'Amor y Fuego'.

La historia entre Pamela López y Christian Cueva sigue sumando capítulos cargados de polémica, declaraciones cruzadas y nuevos protagonistas. Esta vez, la atención se centra en Nadeska Widausky, quien recientemente participó en el programa 'El Valor de la Verdad’, donde confesó haber mantenido una relación clandestina con el futbolista mientras este aún estaba casado con la madre de sus hijos.

Sin embargo, tras la emisión de la entrevista, salió a la luz un mensaje privado que Nadeska habría enviado directamente a Pamela López meses atrás, en el que no solo le advertía sobre su entorno, sino que también lanzaba duras acusaciones hacia personas vinculadas a ella.

El mensaje que encendió la controversia

Según se conoció, el mensaje enviado por Nadeska Widausky a Pamela López data del 13 de marzo de 2025. En el texto, la exbailarina le pide discreción, asegurando estar alejada de la televisión y enfocada en su hijo, pero lo más llamativo fue el contenido de la advertencia.

“Hola Pamela, te comento esto, pero no menciones jamás que yo te dije. Yo ya estoy apartada de la TV y tengo un hijo al que estoy dedicada. Pero el barrunto, tanto que se mete contigo y quiere dejarte por los suelos, creo que ya se olvidó que a su esposa Itamar se la comió a todos los futbolistas. Incluso hay un video donde Jordi Reina le está pagando”, se lee en el mensaje.

El contenido rápidamente generó revuelo en redes sociales, no solo por el tono directo y explosivo, sino por la manera en que Widausky involucra a Lucho “Mi Barrunto” y a su esposa Itamar Menjívar en una serie de acusaciones personales.

Pamela López, al conocer la existencia del mensaje, habría decidido hacerlo público como parte de su intento por “demostrar la hipocresía” que —según ella— rodea a varios de sus detractores.

Nadeska Widausky y el mensaje de advertencia que le envió a Pamela López sobre la esposa de Lucho ‘Barrunto’. Captura de TV: 'Amor y Fuego'.

Rodrigo González opina: “Ella sabrá de lo que hablan”

El tema fue analizado en el programa 'Amor y Fuego’, donde Rodrigo González “Peluchín” no dudó en comentar la situación con su característico tono sarcástico.

“Ella sabrá de lo que hablan, debe conocer el teje y maneje de todo. Por lo menos Nadeska es sincera, porque hay muchas que hacen lo mismo, pero se molestan cuando se los dicen o demandan cuando se los dicen”, opinó el conductor.

Además, agregó que cada persona es responsable de sus propias decisiones: “Finalmente es la vida, las decisiones de cada uno, lo que haga con su cuerpo, con sus ingresos y sus salidas”, sentenció González, dejando entrever que el círculo mediático en torno a Pamela López sigue dando que hablar.

Nadeska Widausky y el mensaje de advertencia que le envió a Pamela López sobre la esposa de Lucho ‘Barrunto’

La polémica con Lucho “Mi Barrunto” e Itamar Menjívar

Como se recuerda, en mayo de este año, Itamar Menjívar, esposa de Lucho “Mi Barrunto” lanzó fuertes declaraciones contra Pamela López, a quien acusó de haber mantenido una amistad falsa con ella durante años.

“Me causa sorpresa las palabras que ella está diciendo. Éramos amigas, hermanas. Si éramos de lo peor, ¿qué hacía pidiéndome ropa prestada que no me devuelve?”, declaró Itamar visiblemente molesta frente a cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

La esposa del empresario limeño aseguró que López intentó borrar toda relación con ellos, pese a haber compartido momentos cercanos y personales.

“Compartimos viajes, celebraciones y muchas cosas. Tengo fotos, mensajes y pruebas. En ese momento le prestaba ropa porque confiaba en ella, pero ahora me doy cuenta de que no era una amistad verdadera”, dijo Menjívar, mostrando imágenes donde ambas aparecen en reuniones sociales.

Lucho ‘Mi Barrunto’ e Itamar Menjivar le responden a Pamela López: “Necesita ayuda psicológica urgente”.

Pamela López responde mostrando “pruebas”

Lejos de quedarse callada, Pamela López decidió responder con contundencia a las declaraciones de Nadeska Widausky. A través de sus redes sociales, la aún esposa de Christian Cueva compartió capturas de conversaciones que, según explicó, demostrarían que el futbolista le negó haber tenido vínculo alguno con la expareja de Edwin Sierra.

Su testimonio, cargado de emoción y desilusión, reveló que todo habría comenzado durante un viaje familiar a Miami. Según relató, mientras revisaba el celular de Cueva —que había dejado su cuenta de Instagram abierta— descubrió un mensaje sospechoso proveniente de Widausky. Al confrontarlo, el jugador reaccionó a la defensiva y negó rotundamente cualquier tipo de contacto.

Decidida a demostrar la verdad, Pamela exhibió en televisión las capturas de pantalla de aquella conversación, fechadas en junio de 2021, una época en la que su matrimonio ya enfrentaba una fuerte crisis. En las imágenes se observa a un Cueva visiblemente alterado, insistiendo en que no conocía a Widausky ni había mantenido comunicación con ella.

Con una mezcla de serenidad e ironía, López recordó el momento exacto en que escuchó al futbolista jurar por sus propios hijos. “¿De dónde la conocía? ¿En qué momento, de qué me perdí? Lo encaré, y, bueno, la clásica: ‘No la conozco, te juro por mis hijos’. El mismo discurso de siempre. Diosito ha tenido mucha piedad, porque si no, mis hijos estarían en el cielo. ‘Te juro por mis hijos que no la conozco’. Y míralo ahora…”, expresó ante las cámaras de Magaly TV La Firme, dejando ver una mezcla de dolor, sarcasmo y resignación.

“Ni la conozco”: Pamela López revela los chats donde Christian Cueva negó su relación con Nadeska Widausky. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme