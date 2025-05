Esposa de Lucho Barrunto acusó a Pamela López de no devolverle vestidos y ella lo niega: “Sentía que quería competir”

Quería competir conmigo”: esposa de Lucho Barrunto arremete contra Pamela López por negarla como amiga. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica en torno a Pamela López continúa sumando capítulos inesperados, esta vez desde el entorno de Lucho ‘Mi Barrunto’. Su esposa, Itamar Menjivar, rompió su silencio y lanzó duras declaraciones contra la ex de Christian Cueva.

Según la esposa del empresario, acusa a López de haberle pedido ropa prestada y nunca devolverla. En entrevista para Magaly TV La Firme este 26 de mayo, la trujillana no solo se habría apropiado de sus prendas, sino que ahora finge no conocerlos, pese a los años de amistad que compartieron.

“Me causa sorpresa las palabras que ella está diciendo. Éramos amigas, hermanas. Si éramos de lo peor, ¿qué hacía pidiéndome ropa prestada que no me devuelve?”, declaró Itamar, visiblemente incómoda ante las cámaras del programa conducido por Magaly Medina.

La empresaria, acompañada de su esposo, lamentó que Pamela López intente borrar toda relación con ellos, cuando, según afirma, compartieron viajes, celebraciones y momentos cercanos como amigas verdaderas.

Para reforzar sus palabras, Menjivar aseguró tener pruebas de la cercanía que ambas mantenían. Mostró fotografías donde aparecen juntas en eventos y reuniones, e incluso señaló que no le incomodaba prestarle prendas, ya que en su momento creía en la autenticidad del vínculo que tenían. Sin embargo, lo que más le molesta ahora es que no solo no recuperó sus pertenencias, sino que Pamela actúa como si nunca hubieran tenido relación alguna.

¿La envidiaba?

Pero lo más llamativo de sus declaraciones vino después, cuando Itamar deslizó que Pamela López habría tenido actitudes de competencia hacia ella. Según contó, cuando Lucho le compraba algo —como bolsos o ropa—, notaba que poco después Pamela pedía lo mismo a Christian Cueva.

“Todos los bolsos que yo tengo es porque mi esposo me los ha obsequiado. Sentía como competencia que en algún momento lo vi mal, pero era parte de su manera de ser. Me veía una cosita y le pedía a Cueva que le compre algo similar”, explicó, dejando entrever que López tenía una necesidad constante de igualar su estilo o aparentar un nivel de vida similar.

Itamar Menjivar aseguró que no busca generar un escándalo, pero sí defender su nombre y el de su esposo, luego de que la ahora influencer, en intervenciones anteriores, haya deslizado comentarios negativos sobre ellos. “No entiendo por qué ahora nos desconoce, cuando ella ha estado en nuestras vidas como parte de la familia”, expresó. La esposa del popular cevichero.

“Me di cuenta de que su amistad tal vez no valía tanto la pena cuando escuchaba a ella hablar mal de sus propias amigas, esas mismas que hoy en día la visitan, la frecuentan e incluso se tatúan juntas”, comentó, refiriéndose a situaciones que, según ella, evidencian una doble cara. “Entonces yo digo, ¿qué me espera a mí luego? Y mira, el tiempo me dio la razón”, agregó.

Pamela López se pronuncia y niega amistad con los esposos

Pamela López respondió con firmeza ante las acusaciones de la esposa de Lucho Barrunto, dejando en claro que no considera que haya existido una verdadera amistad entre ellas.

“¿Fueron mujeres amigas o no? Yo que no me acuerdo. Yo no tengo amigas traicioneras”, expresó al ser consultada sobre su vínculo con Itamar Menjivar. La exesposa de Christian Cueva explicó que empezó a cuestionar el valor de esa relación cuando notó ciertas actitudes que le generaron desconfianza.

Y es que, Menjivar se mostró incómoda en las cámaras de Magaly TV La Firme por las declaraciones que dio Pamela al hablar mal de otras personas, incluyéndola. “No me parece justo que la señora se exprese así de quienes, en algún momento, le dieron la mano”, sentenció.

